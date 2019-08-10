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10 августа 2019, 23:07

Штраф за выезд на встречную полосу в 2019 году

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Дорожные ситуации, когда водитель вынужден выезжать на полосу встречного движения, случаются постоянно. В каких случаях правилами допускается выезд на встречку, и какой штраф грозит за несоблюдение требований ПДД.
Выезд на полосу встречного движения считается одним из самых рискованных и опасных маневров, поэтому все возможные обстоятельства его совершения, правилами обговариваются с особой тщательностью. В эту категорию попадают правила обгона, объезда препятствия, а также поворота налево или разворота. Для обеспечения безопасного разъезда разнонаправленных потоков автомобилей также существует особая разметка и дорожные знаки, требования которых следует соблюдать неукоснительно.

Поскольку вероятность трагических последствий при лобовом столкновении достаточно высока, ответственность за создание такой аварийной ситуации тоже весьма ощутима.
 
 

Когда выезд на встречку не является нарушением?

Выехать на противоположную сторону дороги разрешается лишь в определенных случаях, не противоречащих ПДД. И многие автолюбители даже не задумываются, насколько краток этот список.
 
Итак, совершить такой маневр, не нарушая Правил можно:
  • На двухполосных дорогах, если нет запрещающих знаков или соответствующей разметки.
  • На дорогах с тремя полосами. На полотне обязательно должна присутствовать  соответствующая разметка, иначе дорога автоматически будет считаться двухполосной. При этом выезжать в средний ряд разрешается только на короткое время, для совершения обгона или объезда, длительное движение по ней запрещено.

Когда выезд на встречную полосу становится нарушением

Во всех остальных случаях езда по встречке опасна, и даже при благополучном исходе угрожает большими неприятностями, вплоть до лишения прав.
 
Вот наиболее очевидные и распространенные примеры подобных нарушений:
  • Знак «обгон запрещен» - очень распространен на загородных трассах, и особенно любим инспекторами ДПС, так как желающих проигнорировать его требования встречается традиционно много.
  • Запрещающая дорожная разметка – любой автолюбитель прекрасно знает, что за пересечение двойной сплошной можно запросто лишиться прав. То же наказание может последовать и при пересечении одинарной сплошной линии.
  • Встречные трамвайные пути – выезжать на них категорически запрещено в любых обстоятельствах. Если водитель при этом совершал обгон, а не объезд, ему грозит особенно серьезное наказание.
  • Выезд навстречу на дороге с односторонним движением – тут комментарии излишни.
 
Далее следуют чуть менее популярные, но довольно обычные ситуации, с которыми автолюбители встречаются почти каждый день. Однако и в этих случаях за выезд на встречку, лишение или штраф вполне вероятны.
  • Обгон по левой полосе трехполосной дороги - считается одним из грубейших нарушений.
  • Поворот налево, либо разворот на встречной полосе. Чаще всего это случается при стремлении водителя быстрее завершить маневр на широких или т-образных перекрестках.
  • Четырехполосная дорога – при наличии у дороги четырех и более полос, движение навстречу потоку  категорически запрещено, а поворот налево или разворот может осуществляться только в специально обозначенных местах или на перекрестках.

 

За что еще могут наказать

Помимо вышеописанных случаев, встречаются и совсем банальные ситуации, но штраф за выезд на встречку здесь тоже вполне вероятен.
 
Так, при неблагоприятном стечении обстоятельств, административное наказание придется нести за езду навстречу потоку
  • На регулируемых перекрестках
  • На нерегулируемых перекрестках, двигаясь по второстепенной дороге
  • На железнодорожных переездах и за 100 метров до них
  • В зонах пешеходных переходов
 
Отдельно стоит упомянуть, что наказание при объезде неподвижного препятствия последует лишь в том случае, если была возможность объехать его справа.
 
 

При серьезных ДТП, обвалах, проведении сложных ремонтных работ и т.п., сотрудники ДПС часто сами регулируют направление и очередность проезда, позволяя наиболее безопасно развести потоки автомобилей. Подчиняясь требованию инспектора, необходимо двигаться по указанной им траектории, но после того, как опасный участок окажется позади, следует немедленно вернуться на свою часть дороги.

Таблица штрафов

За несоблюдение соответствующих требований ПДД водителя ожидают неприятные последствия различной степени тяжести, от потери 1000 рублей до лишения прав на год. Все зависит от конкретных обстоятельств и грубости маневра. В таблице указаны основные положения.
 
 
 
Таким образом, важно помнить, что за выезд на встречку штраф предусмотрен всегда. Лишиться же прав можно лишь за особенно грубое поведение на дороге, а также за повторное нарушение в течение года.

Избежать крайней меры, вполне возможно, если опасный маневр был совершен при объезде препятствия, повороте налево или развороте.
 
Также, лишиться водительского удостоверения невозможно при автоматической фиксации нарушения камерой дорожного наблюдения.
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Штраф за выезд на встречную полосу в 2019 году
Выезд на полосу встречного движения считается одним из самых рискованных и опасных маневров, поэтому все возможные обстоятельства его совершения, правилами обговариваются с особой тщательностью. В эту категорию попадают правила обгона, объезда препятствия, а также поворота налево или разворота. Для обеспечения безопасного разъезда разнонаправленных потоков автомобилей также существует особая разметка и дорожные знаки, требования которых следует соблюдать неукоснительно.Поскольку вероятность трагических последствий при лобовом столкновении достаточно высока, ответственность за создание такой аварийной ситуации тоже весьма ощутима.  Когда выезд на встречку не является нарушением?Выехать на противоположную сторону дороги разрешается лишь в определенных случаях, не противоречащих ПДД. И многие автолюбители даже не задумываются, насколько краток этот список. Итак, совершить такой маневр, не нарушая Правил можно:На двухполосных дорогах, если нет запрещающих знаков или соответствующей разметки.На дорогах с тремя полосами. На полотне обязательно должна присутствовать  соответствующая разметка, иначе дорога автоматически будет считаться двухполосной. При этом выезжать в средний ряд разрешается только на короткое время, для совершения обгона или объезда, длительное движение по ней запрещено. Когда выезд на встречную полосу становится нарушениемВо всех остальных случаях езда по встречке опасна, и даже при благополучном исходе угрожает большими неприятностями, вплоть до лишения прав.  Вот наиболее очевидные и распространенные примеры подобных нарушений:Знак «обгон запрещен» - очень распространен на загородных трассах, и особенно любим инспекторами ДПС, так как желающих проигнорировать его требования встречается традиционно много. Запрещающая дорожная разметка – любой автолюбитель прекрасно знает, что за пересечение двойной сплошной можно запросто лишиться прав. То же наказание может последовать и при пересечении одинарной сплошной линии.Встречные трамвайные пути – выезжать на них категорически запрещено в любых обстоятельствах. Если водитель при этом совершал обгон, а не объезд, ему грозит особенно серьезное наказание.Выезд навстречу на дороге с односторонним движением – тут комментарии излишни. Далее следуют чуть менее популярные, но довольно обычные ситуации, с которыми автолюбители встречаются почти каждый день. Однако и в этих случаях за выезд на встречку, лишение или штраф вполне вероятны. Обгон по левой полосе трехполосной дороги - считается одним из грубейших нарушений.Поворот налево, либо разворот на встречной полосе. Чаще всего это случается при стремлении водителя быстрее завершить маневр на широких или т-образных перекрестках. Четырехполосная дорога – при наличии у дороги четырех и более полос, движение навстречу потоку  категорически запрещено, а поворот налево или разворот может осуществляться только в специально обозначенных местах или на перекрестках.  За что еще могут наказатьПомимо вышеописанных случаев, встречаются и совсем банальные ситуации, но штраф за выезд на встречку здесь тоже вполне вероятен.  Так, при неблагоприятном стечении обстоятельств, административное наказание придется нести за езду навстречу потоку На регулируемых перекресткахНа нерегулируемых перекрестках, двигаясь по второстепенной дороге На железнодорожных переездах и за 100 метров до нихВ зонах пешеходных переходов Отдельно стоит упомянуть, что наказание при объезде неподвижного препятствия последует лишь в том случае, если была возможность объехать его справа.   При серьезных ДТП, обвалах, проведении сложных ремонтных работ и т.п., сотрудники ДПС часто сами регулируют направление и очередность проезда, позволяя наиболее безопасно развести потоки автомобилей. Подчиняясь требованию инспектора, необходимо двигаться по указанной им траектории, но после того, как опасный участок окажется позади, следует немедленно вернуться на свою часть дороги.Таблица штрафов За несоблюдение соответствующих требований ПДД водителя ожидают неприятные последствия различной степени тяжести, от потери 1000 рублей до лишения прав на год. Все зависит от конкретных обстоятельств и грубости маневра. В таблице указаны основные положения.   Таким образом, важно помнить, что за выезд на встречку штраф предусмотрен всегда. Лишиться же прав можно лишь за особенно грубое поведение на дороге, а также за повторное нарушение в течение года.Избежать крайней меры, вполне возможно, если опасный маневр был совершен при объезде препятствия, повороте налево или развороте. Также, лишиться водительского удостоверения невозможно при автоматической фиксации нарушения камерой дорожного наблюдения.
2019-08-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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