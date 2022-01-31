Штрафов за скорость может стать больше: власти настаивают на снижении нештрафуемого порога
Напомним, до 2013 года в России существовала ответственность за превышение скорости на 10 – 20 км/ч. Потом нарушения стали фиксировать камеры в автоматическом режиме, а по ним можно было наказывать водителя только по минимальной санкции, предусмотренной КоАП. В данном случае – предупреждением. Поэтому от нормы отказались, и нештрафуемый порог увеличился до 20 км/ч.
С тех пор вопрос о его снижении возникает с завидной регулярностью. Главным лоббистом выступает Москва. Эксперты говорят, что надо тщательно проработать все нюансы, чтобы не просто увеличилось количество выписанных штрафов, а на дорогах действительно стало безопаснее.
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