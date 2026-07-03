Какие новые штрафы ГАИ в 2026 году ждут владельцев автомобилей старше 10 лет

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 июля 2026, 12:33

Штрафы для автомобилей старше 10 лет: что реально изменится в 2026 году

Штрафы для автомобилей старше 10 лет: что реально изменится в 2026 году

Какие новые штрафы ГАИ в 2026 году ждут владельцев автомобилей старше 10 лет

Штрафы для автомобилей старше 10 лет: что реально изменится в 2026 году

Владельцы машин старше десяти лет обеспокоены слухами о новых штрафах с 2026 года. Разбираемся, действительно ли стоит ждать ужесточения правил, как на самом деле устроены проверки и что важно знать каждому автомобилисту сегодня.

Владельцы машин старше десяти лет обеспокоены слухами о новых штрафах с 2026 года. Разбираемся, действительно ли стоит ждать ужесточения правил, как на самом деле устроены проверки и что важно знать каждому автомобилисту сегодня.

В 2026 году среди российских автомобилистов вновь вспыхнули опасения: в сети активно обсуждают прогнозы о предстоящих крупных штрафах для владельцев машин старше десяти лет. Суммы называются значительными — от двух до пяти тысяч рублей, а поводом называют высокие экологические нормы. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что эти слухи не имеют под собой оснований.

Последние изменения в законодательстве о техосмотре были внесены ещё в начале 2024 года, и ни одно из них не связано напрямую с возрастом автомобиля. Более того, с 2022 года для новых легковых машин плановый техосмотр вообще перестал быть обязательным. Это подтверждают эксперты и профильные порталы, отмечающие, что возраст транспортных средств не является основанием для штрафа.

При диагностике специалисты действительно проверяют экологические параметры: у бензиновых двигателей — уровень угарного газа, у дизельных — дымность. Но нормативы определяются исключительно экологическим классом машин, а не годом выпуска. Даже автомобиль 2005 года выпуска может соответствовать всем требованиям, если он технически исправен.

Штраф возможен только в случае выявления определённых неисправностей. Инспектор ГИБДД должен обратить внимание на чрезмерную дымность, утечку выхлопных газов или повышенный шум. В таких случаях по статьям 8.23 и 12.5 КоАП РФ предусматриваются штрафы в размере 500 рублей или предупреждение. Если же обнаружены серьёзные технические проблемы или несанкционированные изменения конструкции, возможна даже отмена регистрации, но это никак не связано с возрастом машины.

Важно помнить, что в других странах подходы к возрасту автомобилей могут отличаться. Например, в некоторых европейских странах действительно существуют дополнительные сборы или ограничения для старых машин, но в России пока такие меры не введены. Российские правила ориентированы на техническое состояние, а не на дату выпуска.

Таким образом, владельцам старых автомобилей не стоит опасаться мифических штрафов за возраст. Главное — поддерживать машину в исправном состоянии и следить за техническими параметрами. На сегодняшний день ни один норматив не предусматривает наказания только за то, что автомобиль старше десяти лет. Это позволяет предположить, что и в ближайшие годы акцент будет делаться именно на безопасности и экологии, а не на возрасте транспортных средств.

В свете последних изменений в топливном секторе, когда очереди на АЗС и ограничения на продажу бензина стали реальностью для многих регионов, техническое состояние автомобилей приобретает особую актуальность с ограничениями на заправки в 2026 году , любые нововведения в автомобильном законодательстве вызывают широкий общественный резонанс.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Свердловская область Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться