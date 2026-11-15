Сутки на оплату: что ждёт водителей на иномарках, если не заплатить штраф

Проект МВД предлагает оставить владельцам машин с иностранной регистрацией сутки на оплату штрафа после вступления постановления в силу. Ведомство объясняет инициативу риском отъезда водителя до взыскания. Законопроект прошел общественное обсуждение и на момент ответа МВД находился в правительстве.

Проект МВД предлагает оставить владельцам машин с иностранной регистрацией сутки на оплату штрафа после вступления постановления в силу. Ведомство объясняет инициативу риском отъезда водителя до взыскания. Законопроект прошел общественное обсуждение и на момент ответа МВД находился в правительстве.

Если иностранный автомобиль обнаружат после истечения срока оплаты штрафа, его предлагают задерживать до погашения задолженности. МВД включило такую меру в законопроект, действующая норма ее не предусматривает: до принятия и официального опубликования поправок задерживать автомобиль на этом основании нельзя.

Сейчас часть 1 статьи 32.2 КоАП РФ устанавливает общий срок уплаты административного штрафа: 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Для автомобиля, зарегистрированного за рубежом и нарушившего правила дорожного движения, действует дополнительное условие: штраф необходимо оплатить до выезда транспортного средства из России, но не позже окончания общего 60-дневного срока. Постановление можно обжаловать в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии. Срок оплаты начинается после вступления постановления в силу.

МВД указывает на практическую проблему исполнения постановлений: за 60 дней водитель может уехать из России, после чего взыскать штраф становится сложнее. Предлагаемый однодневный срок не означает, что платить необходимо сразу после фиксации нарушения. По позиции ведомства, отсчет начнется со дня вступления соответствующего постановления в законную силу.

Поправки предлагают установить для собственников транспортных средств с иностранной регистрацией срок уплаты штрафа в одни сутки. Если по истечении этого срока автомобиль обнаружат с неоплаченным штрафом, машину смогут задержать до погашения задолженности. По действующему порядку неуплата после установленного срока может повлечь отдельное производство по статье 20.25 КоАП РФ. Среди предусмотренных последствий, штраф в двукратном размере или административный арест; также могут назначить обязательные работы.

Законопроект «О внесении изменений в статью 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» МВД разработало в августе 2025 года. В ответ на запрос Autonews.ru ведомство сообщило, что документ прошел общественное обсуждение и на момент ответа находился на рассмотрении правительства. МВД предлагает установить срок уплаты в течение суток со дня вступления постановления в законную силу.

По состоянию на 6 ноября 2026 года законопроект не стал действующим законом: общий порядок оплаты штрафов продолжает применяться. Само по себе общественное обсуждение не создает новых обязанностей для водителей. Чтобы 24-часовой срок и предусмотренное проектом задержание автомобиля начали действовать, поправки должны быть приняты и официально опубликованы.

До возможного вступления поправок в силу владельцам автомобилей с иностранной регистрацией следует учитывать действующие сроки: уплатить штраф за нарушение ПДД до выезда из России и не позже 60 дней после вступления постановления в законную силу. Проверка задолженности перед пересечением границы поможет избежать ситуации, когда неоплаченный штраф осложняет исполнение постановления.

МВД ранее также предупреждало о риске изъятия автомобилей из базы Интерпола. Отдельный законопроект о порядке учета разыскиваемых машин разбирался в материале о регистрации разыскиваемых машин.