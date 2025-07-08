Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года
Отдельное внимание в документе уделили регулированию перевозок крупногабаритного и тяжелого груза. Выросли штрафы для собственников транспорта. Например, за превышение габаритов до 10 см теперь предусмотрен штраф в 150 тыс. рублей вместо прежних 1500 тысяч для водителя. За более серьезные нарушения – такие как перегруз на 10–50% или превышение габаритов на 10–50 см – новые штрафы колеблются от 300 до 450 тыс. рублей.
Отдельно установлен штраф в размере 600 тыс. рублей за уклонение от прохождения весогабаритного контроля или его игнорирование на автоматизированных пунктах. Штраф выпишут собственнику, а если тот – иностранец, то водителю. По мнению авторов закона, реальная ответственность за состояние и параметры грузовых перевозок должна лежать на тех, кто их организует.
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В условиях общего снижения продаж новых автомобилей в России наблюдается рост интереса к мототехнике. В первой половине 2025 года продажи новых мотоциклов и квадроциклов выросли на 15%. При этом на учет в ГИБДД ставят лишь каждое третье ТС.Читать далее
-
08.07.2025, 07:00
Правила изменились, но вопросы остались: разбираемся с ПДД на пешеходном переходе
Ситуация знакомая многим: водитель снижает скорость, заметив пешехода у края дороги, а сзади уже слышны нетерпеливые сигналы. Стоило ли останавливаться? Ответ зависит от того, как именно вел себя человек на обочине – с марта 2023 года в Правила дорожного движения внесены важные дополнения, о которых знают далеко не все. Читать далее
-
07.07.2025, 16:06
Бензиновый кризис 2025: цены вновь подбираются к рекордным отметкам
Лето 2025 года началось для российского топливного рынка неожиданным скачком цен. После небольшого затишья в конце весны и начале лета, когда спрос на бензин оставался умеренным, к концу июня – началу июля наблюдался резкий рост оптовых цен на бирже. Ситуация напоминает аналогичные кризисы прошлых лет.Читать далее
-
07.07.2025, 14:58
Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space с последовательной гибридной установкой. Автомобиль отличается более ярким дизайном и усовершенствованной «техникой».Читать далее
-
07.07.2025, 14:16
Названа цена седана Voyah Passion российской сборки
В России официально представлен гибридный седан Voyah Passion EVR локальной сборки. Модель с увеличенным до 1000 километров запасом хода и премиальным оснащением оценили в 5 590 000 рублей, однако благодаря действующей льготе при покупке в кредит или лизинг цена снижается до 4 665 000 рублей. Читать далее
-
07.07.2025, 13:50
Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
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