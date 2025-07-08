Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года

Ранее мы писали Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года? С 1 июля 2025 года российских водителей ожидает сразу несколько важных изменений. Они касаются оформления ... Читать далее

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть – 18 июля 2025 года. Одним из главных изменений стало увеличение штрафов за невыполнение требования об остановке по части 2 статьи 12.25 КоАП. Ранее водитель мог отделаться символическим штрафом от 500 до 800 рублей, даже при многократном игнорировании указаний инспектора. Теперь размер взыскания уже за первое нарушение составит от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение может повлечь еще более серьезное наказание – штраф в размере 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Отдельное внимание в документе уделили регулированию перевозок крупногабаритного и тяжелого груза. Выросли штрафы для собственников транспорта. Например, за превышение габаритов до 10 см теперь предусмотрен штраф в 150 тыс. рублей вместо прежних 1500 тысяч для водителя. За более серьезные нарушения – такие как перегруз на 10–50% или превышение габаритов на 10–50 см – новые штрафы колеблются от 300 до 450 тыс. рублей.

Отдельно установлен штраф в размере 600 тыс. рублей за уклонение от прохождения весогабаритного контроля или его игнорирование на автоматизированных пунктах. Штраф выпишут собственнику, а если тот – иностранец, то водителю. По мнению авторов закона, реальная ответственность за состояние и параметры грузовых перевозок должна лежать на тех, кто их организует.

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