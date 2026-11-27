Штрафы грузовикам будут отправлять автоматически после диагностики весового контроля

Минтранс создает федеральную систему весогабаритного контроля: перевозчикам хотят направлять штрафы после диагностики и подтверждения нарушения. Результаты замеров откроют онлайн, а количество пунктов планируют увеличить с 616 до 732 к 2030 году.

Минтранс создает федеральную систему весогабаритного контроля: перевозчикам хотят направлять штрафы после диагностики и подтверждения нарушения. Результаты замеров откроют онлайн, а количество пунктов планируют увеличить с 616 до 732 к 2030 году.

На российских дорогах уже работают 616 пунктов весогабаритного контроля: 540 на региональных трассах и 76 на федеральных дорогах. Эти комплексы проверяют транспорт круглосуточно, без постоянного участия инспектора на месте, и автоматически фиксируют нарушения массы и габаритов.

Сеть собираются расширить: к 2030 году количество пунктов планируют довести до 732. По словам властей, такая основа помогает защищать дороги от преждевременного износа из-за сверхнормативной нагрузки и сокращает количество участков, где грузовик может проехать незамеченным.

На этой базе Министерство транспорта готовит федеральную автоматизированную систему весогабаритного контроля. О ее создании глава ведомства Дмитрий Ядров сообщил в Госдуме. Система пока разрабатывается. Она должна централизованно отслеживать состояние и качество работы действующих пунктов. По предусмотренной схеме сначала проверят оборудование, а затем решат, направлять ли постановление.

Перевозчику будут направлять штраф за превышение массы или габаритов только после положительного результата диагностики оборудования и подтверждения нарушения. Одного автоматического срабатывания пункта для отправки постановления будет недостаточно: сначала система должна проверить состояние комплекса и корректность измерений.

В личном кабинете участники перевозки смогут знакомиться с результатами замеров онлайн. При обработке данных система также будет учитывать вид перевозимого груза. Еще одна заявленная функция, интеллектуальное распознавание скрытых государственных регистрационных знаков.

Распознавание скрытых номеров направлено против попыток помешать автоматической фиксации автомобиля. Централизованный контроль исправности комплексов и доступ перевозчиков к измерениям дополнят работу пунктов, уже установленных на региональных и федеральных дорогах, а сеть расширят.

Отдельно предусмотрено информирование о проезде по платным дорогам и задолженности за него. Погасить долг можно будет через портал «Госуслуги»; речь идет о способе оплаты, а не об изменении правил весового контроля.

Однако для отдельных перевозок действует временное исключение. Правительство приостановило весогабаритный контроль автоцистерн с бензином и дизельным топливом до конца 2026 года. Та же мера распространяется на перевозку авиационного керосина.