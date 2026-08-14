Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 15:01

Штрафы и задержание мопедов: новые правила для водителей с 2026 года

Штрафы и задержание мопедов: новые правила для водителей с 2026 года

Штрафы до 30 000 ₽ и эвакуация: всё, что нужно знать о правах на мопед в 2026 году

Штрафы и задержание мопедов: новые правила для водителей с 2026 года

В 2026 году ужесточились требования к управлению мопедами и электробайками до 50 куб. см: теперь отсутствие прав категории М грозит не только крупными штрафами, но и эвакуацией техники. Новые правила касаются всех, включая подростков и родителей.

В 2026 году ужесточились требования к управлению мопедами и электробайками до 50 куб. см: теперь отсутствие прав категории М грозит не только крупными штрафами, но и эвакуацией техники. Новые правила касаются всех, включая подростков и родителей.

В 2026 году правила для владельцев мопедов и электробайков с определением двигателя до 50 куб. см стали заметно строже. Теперь управление транспортом без прав категории «М» может обернуться не только штрафом, но и временным изъятием самого мопеда. 

В соответствии с обновленными требованиями, мопеды и скутеры с бензиновым или электрическим двигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт официально переведены в категорию «М». Для законного передвижения по дорогам теперь обязательно наличие водительских прав этой категории. Исключений не предусмотрено - ни для классических «полтинников», ни для современных электробайков.

С 2013 года регистрация мопедов в ГИБДД не требуется, однако, отсутствие номерных знаков не освобождает от ответственности. Важно помнить: управлять мопедом разрешается только с 16 лет. Если за руль садится подросток младшего возраста, ответственность ложится на родителей или опеканов, а техника применяется на штрафстоянку.

Чтобы получить права категории «М», необходимо пройти обучение в автошколе – 108 часов теории и практики на закрытой возможности. Экзамен состоит из теоретической части и упражнений на возможностях. Если у водителя уже есть права любой другой категории (A, B, C и т. д.), дополнительно сдавать экзамен на мопед не требуется - право управления категорией «М» открывается автоматически.

Часто возникает путаница между понятиями «мопед» и «скутер». С юридической точки зрения, главный критерий - объем двигателя. Если он составит 50 куб. см, техника считается мотоциклом и требует прав категории «А», регистрации, номерных знаков и полиса ОСАГО. Для мопедов до 50 кубов регистрация и ОСАГО формально не обязательны, но права категории «М» необходимы в любом случае.

Нарушение новых правил влечет за собой серьезные последствия. За управление мопедом без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении - лишение прав, штраф до 30 тысяч рублей или административный арест. В таких случаях мопед эвакуируется на специализированную стоянку, а вернуть его можно только после оплаты всех расходов и предъявления документов.

Если за рулем несовершеннолетний, младше 16 лет, штраф (от 2 500 до 5 000 рублей) назначается родителям или опекунам, а также транпсортное средство помещается на штрафстоянку. Управление мопедом в состоянии опьянения приравнивается к такому нарушению на автомобиле: штраф 30 тысяч рублей и лишение права на срок до двух лет.

Водитель мопеда обязан использовать застегнутый мотошлем - за его отсутствие предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей. Для повышения безопасности рекомендуется также защитная экипировка: наколенники, перчатки, плотная одежда и светоотражающие элементы.

Интерес к маломощной мототехнике заметно растет, особенно в городах. Это связано с доступностью, экономичностью и возможностью быстрого перемещения в пробках. Однако новые правила и ужесточение контроля делают все возможное, чтобы избежать риска в обучении и документах. Как отмечают эксперты, последствия могут оказаться более серьезными, чем кажется на первый взгляд.

С 2026 года управление мопедом без прав - это не просто формальное нарушение, реальный риск потерять транспорт и получить крупный штраф. Новые правила касаются всех – от подростков до взрослых владельцев электробайков. Важно заранее позаботиться о документах и ​​соблюдать требования, чтобы избежать неприятных последствий.

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