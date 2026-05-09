Ваш автомобиль под прицелом: почему ежедневные штрафы — это не фейк, а новая реальность

Штрафы по 2000 рублей в сутки: кого коснутся новые правила техосмотра с 2026 года

С 2026 года для ряда водителей отсутствие диагностической карты обернется ежедневными штрафами. Новые правила ужесточают контроль за коммерческим транспортом и машинами с изменениями конструкции. Разбираемся, кто попадет под санкции и как избежать расходов.

С 2026 года в России вводятся новые правила, касающиеся техосмотра: за отсутствие диагностической карты для определённых категорий транспорта будет грозить штраф 2000 рублей за каждый день нарушения. Санкции будут применяться ежедневно, пока водитель не устранит проблему, что направлено на повышение безопасности и дисциплины владельцев коммерческого транспорта.

Обычные владельцы легковых автомобилей могут не беспокоиться: для них техосмотр остаётся добровольным, если машина не используется для коммерческих перевозок и в её конструкцию не вносились изменения. Однако требования к такси, автобусам, грузовикам, спецтехнике и автомобилям с изменённой конструкцией становятся предельно строгими. Камеры и инспекторы будут фиксировать отсутствие техосмотра и выписывать штрафы каждый календарный день.

Обязательный техосмотр в 2026 году требуется для всех легковых такси независимо от возраста и состояния автомобиля, а также для автобусов с более чем восемью пассажирскими местами, включая школьные, корпоративные и туристические. Грузовики массой свыше 3,5 тонн, особенно перевозящие опасные грузы, должны проходить техосмотр каждые полгода.

Спецтехника — эвакуаторы, автовышки, сельскохозяйственные и коммунальные машины — также подпадает под новые правила. Обязателен техосмотр для автомобилей со спецсигналами (скорая помощь, пожарные, полиция). Отдельное внимание уделяется машинам с изменениями конструкции: установка газобаллонного оборудования, замена двигателя или монтаж нештатных фар требуют диагностической карты, без которой регистрация изменений невозможна.

При продаже автомобиля старше четырёх лет продавец обязан предоставить действующую диагностическую карту, иначе переоформить машину не получится. Штраф для физических лиц за отсутствие карты составляет 2000 рублей по статье 12.5 КоАП РФ, для должностных лиц — до 5000, для юридических — до 50 000 рублей. Штрафы могут выписываться ежедневно, но не чаще раза в сутки.

За месяц сумма штрафов может достичь 60 000 рублей, что многократно превышает стоимость самого техосмотра (в среднем 700–1500 рублей). Камеры на дорогах уже автоматически сверяют номера такси и маршруток с базой диагностических карт, а инспекторы получили право проверять наличие техосмотра при каждой остановке.

Для владельцев личных легковых автомобилей категории «В», используемых в некоммерческих целях, техосмотр остаётся добровольным. Однако если личный автомобиль используется для подвоза пассажиров через агрегаторы, он приравнивается к такси, где техосмотр обязателен. ГИБДД может выявить такие случаи по наклейкам, показаниям или другим признакам.

Чтобы избежать ежедневных штрафов, владельцам транспорта из группы риска необходимо пройти техосмотр в аккредитованном пункте и получить диагностическую карту (в бумажном или электронном виде через Госуслуги). Автоматизация контроля делает попытки обойти систему бесполезными, поэтому лучше заранее проверить документы и не рисковать лишними расходами.