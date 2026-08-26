00 тысяч рублей за громкий выхлоп: как в России хотят победить ревущие моторы

26 августа 2026, 22:57
Штрафы за громкий выхлоп: новые правила и ужесточение контроля на дорогах
Штрафы за громкий выхлоп: новые правила и ужесточение контроля на дорогах
Громкие автомобили и мотоциклы снова оказались в центре внимания: депутаты предлагают ужесточить наказание за прямоточные глушители. Какие изменения ждут водителей, что грозит нарушителям и почему эта инициатива может затронуть даже автопредприятия - объясняем подробно. Мало кто знает, что новые меры могут коснуться не только любителей тюнинга, но и владельцев старых машин. Экспертное мнение и детали - в нашем материале.
Вопрос чрезмерного шума от автомобилей и мотоциклов с модифицированными глушителями давно беспокоит российских водителей и жителей городов. Новая инициатива в Госдуме может серьезно изменить правила игры: теперь речь идет не только о борьбе с шумом, но и о контроле за изменениями в конструкции транспортных средств. Это касается установки прямоточных глушителей, которые позволяют автомобилю реветь на всю округу по желанию владельца. Как пишет Российская Газета, подобный подход способен не только снизить уровень шума, но и повлиять на культуру вождения в целом.
Ранее попытки ограничить использование громких глушителей предпринимались неоднократно, но, как правило, заканчивались небольшими штрафами - всего 500 рублей. Такие суммы не останавливали энтузиастов, и мода на «громкий выхлоп» продолжала набирать обороты. В прошлом году уже предлагалось увеличить штрафы до 5 тысяч рублей и даже дать регионам право вводить свои санкции до 30 тысяч, а также задерживать автомобили с измененными глушителями. Однако эта инициатива не прошла, в том числе из-за отсутствия технических средств фиксации нарушений - шумомеры с фото- и видеокамерами так и не были внедрены.
Сейчас депутаты предлагают радикально повысить ответственность: за управление автомобилем с прямоточным глушителем может грозить штраф в 100 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения на 90 суток. Однако формулировка вызывает вопросы: речь идет о самом глушителе или о всей машине? По мнению автоюриста Льва Воропаева, скорее всего, под конфискацию попадет только глушитель, но временный характер меры выглядит спорно - через три месяца его можно вернуть и продолжить нарушать.
Важное новшество - изменения коснутся и статьи 8.22 КоАП, регулирующей выпуск на линию транспорта, не соответствующего экологическим и шумовым нормам. Это ударит по автотранспортным предприятиям, где допускается установка подобных глушителей, а также по тем, кто не следит за техническим состоянием машин. Теперь ответственность понесут не только водители, но и организации, выпускающие на линию транспорт с прогоревшими или модифицированными глушителями.
Интересно, что вопрос борьбы с шумом на дорогах актуален не только для России. В других странах также ищут способы ограничить использование громких выхлопных систем, внедряя автоматические камеры и шумомеры. В России же пока техническая база для массового контроля отсутствует, что может затруднить реализацию новых мер. Тем не менее, если законопроект будет принят, он способен изменить отношение к тюнингу и дисциплине на дорогах. Кстати, похожие вопросы регулирования технических изменений в автомобилях уже обсуждались в контексте других моделей - например, когда речь шла о корректировке стратегии выпуска электромобилей, как это было с обсуждением будущего Porsche Taycan.
В заключение стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, новые штрафы могут стать серьезным сдерживающим фактором для любителей громких выхлопов. Во-вторых, автопредприятиям придется внимательнее следить за состоянием техники. В-третьих, вопрос технической реализации контроля за шумом остается открытым - без современных средств фиксации эффективность мер может быть ограничена. И наконец, если законопроект пройдет все стадии обсуждения, он станет одним из самых заметных изменений в регулировании автомобильного шума за последние годы.
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