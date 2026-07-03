Важная ловушка для водителей: почему за чужой ремень вам выпишут штраф, даже если вы пристегнуты

Штрафы за непристегнутых пассажиров: что грозит водителю и пассажиру в 2026 году

В 2026 году контроль за использованием ремней безопасности ужесточился: штрафы грозят не только водителям, но и пассажирам. Разбираемся, как правильно соблюдать правила, чтобы избежать наказания, и какие нюансы стоит учитывать каждому автомобилисту.

В 2026 году контроль за использованием ремней безопасности ужесточился: штрафы грозят не только водителям, но и пассажирам. Разбираемся, как правильно соблюдать правила, чтобы избежать наказания, и какие нюансы стоит учитывать каждому автомобилисту.

Вопрос ответственности за непристёгнутых пассажиров в автомобиле остаётся актуальным для всех, кто садится за руль. В последние годы инспекторы стали часто проверять, пристёгнуты ли все находящиеся в салоне, и теперь штрафы могут выписать не только водителю, но и самому пассажиру. Это касается как передних, так и задних сидений — закон не делает исключений.

Согласно статье 12.6 КоАП РФ, если инспектор фиксирует, что пассажир не пристёгнут во время движения, водитель получает штраф в размере 1500 рублей. При этом неважно, где именно сидит нарушитель — ответственность наступает в любом случае. Для пассажира предусмотрен отдельный штраф — 500 рублей по части 1 статьи 12.29 КоАП. Таким образом, обе стороны поездки могут быть привлечены к ответственности одновременно.

Для вынесения постановления инспектору предоставлены доказательства: фото- или видеоматериалы, подтверждающие, что человек находился в автомобиле без ремня. В некоторых случаях используются записи с камер или другие разрешённые законом доказательства. Это позволяет минимизировать споры на месте и сделать процедуру более прозрачной.

Юрист Илья Русяев отмечает, что ответственность водителя и пассажира — это два самостоятельных нарушения. Водитель обязан не только быть пристёгнутым сам, но и не перевозить непристёгнутых людей, что закреплено в пункте 2.1.2 ПДД. Пассажир, в свою очередь, должен соблюдать пункт 5.1 ПДД и пристёгиваться независимо от возраста и места в салоне. Важно помнить: если пассажиру нет 16 лет, вся ответственность ложится на водителя.

Для российских водителей важно помнить: административная ответственность за непристёгнутого ребёнка младше 16 лет всегда лежит на водителе. Кроме того, если пассажир отказывается пристёгиваться, водитель вправе отказать ему в поездке. Соблюдение этих правил не только помогает избежать штрафов, но и реально снижает риск при авариях. По статистике, использование ремней безопасности позволяет избежать серьёзных травм в результате ДТП более чем вдвое.

В последние годы в России ужесточились требования к безопасности на дорогах, и инспекторы стали чаще использовать технические средства для усиления контроля. Это связано с общей тенденцией к снижению количества ДТП и травм, связанных с неиспользованием ремней. Кстати, вопросы ответственности за другие элементы безопасности — например, аптечку или огнетушитель — также недавно менялись: подробности о новых правилах можно узнать здесь .