Что грозит автомобилистам за резину не по сезону и как избежать наказания в 2026 году

1 марта 2026, 20:39
Штраф за резину не по сезону 2026: что нужно знать автовладельцу
Штраф за резину не по сезону 2026: что нужно знать автовладельцу
В России действуют штрафы за использование шин не по сезону. Новые правила касаются как летней, так и зимней резины, а также состояния покрышек. Разбираемся, как не попасть под санкции и что важно знать каждому водителю.
В России действуют правила к сезонности использования автомобильных шин. Теперь за эксплуатацию летних покрышек зимой или шипованных шин летом водителям грозит штраф. Это решение напрямую влияет как на безопасность на дорогах, так и на кошельки автомобилистов, поскольку сумма взыскания составляет 500 рублей за каждое нарушение.
В зимний период — с 1 декабря по 28 (или 29) февраля — запрещено использовать летние шины. Летом, с июня по август, под запрет попадают зимние шипованные шины. Шипованная резина должна быть установлена на всех четырех колесах, в противном случае инспектор выпишет штраф. Исключение составляют только зимние нешипованные покрышки (так называемые «липучки»): их разрешено использовать круглый год, что может стать выходом для тех, кто не хочет менять резину дважды в год.
Однако дело не только в сезонности. Техническое состояние шин также должно соответствовать требованиям. Запрещено ездить на покрышках с явными повреждениями: вздутиями (грыжами), внутренними порезами, проколами до корда, а также на дисках с трещинами. На одной оси автомобиля должны стоять колеса одинакового размера, конструкции и степени износа. Такие меры направлены на снижение аварийности и повышение ответственности водителей за техническое состояние своих машин.
Контроль за соблюдением новых правил осуществляется не только инспекторами ГИБДД, но и с помощью камер на дорогах, а также при проведении техосмотра. Визуальный осмотр и фиксация техническими средствами теперь стали частью повседневной реальности для российских автомобилистов.
Также стоит помнить, что весной не стоит спешить с заменой шин на летние, даже если днем тепло. Лучше дождаться момента, когда среднесуточная температура уверенно превысит +5…+7 °C, и ночные заморозки прекратятся. Зимняя резина в тепле быстро изнашивается, а увеличивает тормозной путь и расход топлива.
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 20:57
Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой
Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».Читать далее
-
01.03.2026, 20:48
Дом на колесах Summer Breeze: мобильный уют с интерьером из красного кедра
В мире автодомов привычные платформы вроде Mercedes-Benz Sprinter давно стали стандартом, но на рынке появляются альтернативы с не менее интересными решениями. Summer Breeze на базе Ram ProMaster 2500 выделяется уникальным интерьером из красного кедра и продуманной эргономикой. Почему этот проект привлек внимание экспертов и чем он отличается от привычных кемперов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 20:21
Снегоболотоход «Бурлак» за 9 млн: машины для Арктики с комфортом дома
Снегоболотоход «Бурлак» - не просто транспорт, а полноценный дом на колесах для суровых условий Арктики. Машина рассчитана на 15 человек, оснащена кухней, санузлом и даже баней. Почему этот проект стал символом инженерной смелости - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 18:59
Какие автомобили с 1 марта могут работать в такси: новые правила локализации в России
С 1 марта в России изменились правила допуска автомобилей к работе в такси. Теперь для включения в реестр потребуется соответствие новым критериям локализации. Это решение затрагивает как автопарки, так и частных перевозчиков, и может повлиять на рынок услуг такси в ближайшие годы.Читать далее
-
01.03.2026, 18:36
Почему автомобили 1990-2000-х снова в моде: простота конструкции и реальная надежность
В условиях роста цен и усложнения новых моделей, автомобили 1990-2000-х годов становятся все более востребованными. Простота устройства, доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта делают их привлекательными для широкой аудитории. Разбираемся, почему этот тренд набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
01.03.2026, 14:32
Датчики давления в шинах оказались инструментом слежки: уникальный ID выдает местоположение авто
Современные автомобили оснащены множеством электронных систем, которые делают поездки комфортнее, но иногда становятся причиной новых рисков. Недавнее исследование специалистов IMDEA Networks выявило неожиданный недостаток в привычных датчиках давления шин. Почему это может затронуть миллионы водителей и как это связано с безопасностью - разбираемся в материале.Читать далее
-
01.03.2026, 08:52
Верховный суд разъяснил порядок возврата прав при ошибках в СМС-извещениях: что это значит для водителей
Верховный суд отменил лишение прав после ошибки с СМС-уведомлением. Почему это решение не приведет к массовым пересмотрам дел, и как теперь суды будут проверять извещения - объясняют автоюристы.Читать далее
-
01.03.2026, 06:11
Три автомата, которые служат дольше 300 000 км: какие модели их получили
Выбор надежной автоматической коробки - ключевой вопрос для тех, кто ищет автомобиль до миллиона рублей. В материале разобраны три проверенные временем гидромеханические АКПП, которые встречаются на популярных моделях и способны пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта.Читать далее
-
28.02.2026, 11:51
Неочевидные функции современных авто: что скрыто в новых моделях
Автомобили последних лет удивляют не только дизайном, но и набором скрытых опций. Многие из них способны облегчить жизнь водителю и повысить безопасность на дороге. Разбираемся, какие функции часто остаются незамеченными.Читать далее
