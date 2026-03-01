Что грозит автомобилистам за резину не по сезону и как избежать наказания в 2026 году

Штраф за резину не по сезону 2026: что нужно знать автовладельцу

В России действуют штрафы за использование шин не по сезону. Новые правила касаются как летней, так и зимней резины, а также состояния покрышек. Разбираемся, как не попасть под санкции и что важно знать каждому водителю.

В России действуют правила к сезонности использования автомобильных шин. Теперь за эксплуатацию летних покрышек зимой или шипованных шин летом водителям грозит штраф. Это решение напрямую влияет как на безопасность на дорогах, так и на кошельки автомобилистов, поскольку сумма взыскания составляет 500 рублей за каждое нарушение.

В зимний период — с 1 декабря по 28 (или 29) февраля — запрещено использовать летние шины. Летом, с июня по август, под запрет попадают зимние шипованные шины. Шипованная резина должна быть установлена на всех четырех колесах, в противном случае инспектор выпишет штраф. Исключение составляют только зимние нешипованные покрышки (так называемые «липучки»): их разрешено использовать круглый год, что может стать выходом для тех, кто не хочет менять резину дважды в год.

Однако дело не только в сезонности. Техническое состояние шин также должно соответствовать требованиям. Запрещено ездить на покрышках с явными повреждениями: вздутиями (грыжами), внутренними порезами, проколами до корда, а также на дисках с трещинами. На одной оси автомобиля должны стоять колеса одинакового размера, конструкции и степени износа. Такие меры направлены на снижение аварийности и повышение ответственности водителей за техническое состояние своих машин.

Контроль за соблюдением новых правил осуществляется не только инспекторами ГИБДД, но и с помощью камер на дорогах, а также при проведении техосмотра. Визуальный осмотр и фиксация техническими средствами теперь стали частью повседневной реальности для российских автомобилистов.

Также стоит помнить, что весной не стоит спешить с заменой шин на летние, даже если днем тепло. Лучше дождаться момента, когда среднесуточная температура уверенно превысит +5…+7 °C, и ночные заморозки прекратятся. Зимняя резина в тепле быстро изнашивается, а увеличивает тормозной путь и расход топлива.