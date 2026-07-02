Что изменилось для автомобилистов и почему инспекторы больше не могут требовать аптечку и огнетушитель

Штрафы за отсутствие аптечки и огнетушителя отменены: что важно знать водителям

С осени 2023 года водители легковых автомобилей категории B освобождены от штрафов за отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Новые правила меняют подход к проверкам на дорогах и снижают риск необоснованных взысканий.

С осени 2023 года водители легковых автомобилей категории B освобождены от штрафов за отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Новые правила меняют подход к проверкам на дорогах и снижают риск необоснованных взысканий.

Осенью 2023 года для российских автомобилистов наступили перемены: теперь отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки в легковом автомобиле категории B не грозит штрафом. Данное решение закреплено в Постановлении Правительства РФ № 837, которое вносит изменения в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств. Для многих водителей это стало долгожданным облегчением, ведь раньше подобные проверки часто превращались в формальность с неприятными последствиями для кошелька.

Теперь инспекторы ГИБДД не имеют права требовать предъявления аптечки или огнетушителя и тем более выписывать штраф по статье 12.5 КоАП РФ. Если протокол всё же составлен, его легко оспорить, ссылаясь на актуальные нормы. Однако на практике встречаются случаи, когда сотрудники дорожной полиции по привычке продолжают интересоваться содержимым багажника. В таких ситуациях важно действовать уверенно и оперировать точными реквизитами нормативных актов.

Главный аргумент в защиту своих прав — Постановление Правительства РФ от 27.05.2023 № 837. Именно этим документом отменено обязательное наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки для легковых автомобилей категории B при дорожных проверках. МВД заранее направило разъяснение: контроль за этими предметами на дорогах больше не осуществляется. Теперь их наличие — вопрос личной ответственности и здравого смысла, а не административного требования.

Если инспектор всё же настаивает на штрафе, достаточно спокойно сослаться на законодательные изменения: «Согласно Постановлению Правительства № 837 от 27 мая 2023 года, эти предметы больше не входят в перечень нарушений, запрещающих эксплуатацию. Проверить их наличие и выписать штраф по статье 12.5 КоАП вы не имеете права». Обычно этого достаточно, чтобы избежать споров.

Важно различать требования на дороге и при проведении техосмотра. В техническом регламенте Таможенного союза по-прежнему прописаны требования к комплектации транспортных средств средствами безопасности. Однако инспектор на трассе руководствуется только ПДД и КоАП, а не техрегламентом. Получается парадокс: формально аптечка и огнетушитель нужны для техосмотра, но санкций за их отсутствие на дороге больше нет.

Несмотря на отмену штрафов, специалисты советуют не выбрасывать автомобильный набор. По данным МЧС, ежегодно короткое замыкание проводки становится причиной многих пожаров в машинах. Без огнетушителя водитель рискует потерять автомобиль, а отсутствие знака аварийной остановки может привести к аварии на трассе, особенно в темное время суток. Кстати, за отсутствие светоотражающего жилета при выходе из машины вне населённого пункта ночью штраф по-прежнему предусмотрен, хотя такие проверки редки.

В сентябре 2024 года Минздрав обновил требования к составу автомобильной аптеки. Теперь в неё входят две медицинские маски, две пары перчаток, устройство для искусственного дыхания, жгут, бинты, изотермическое покрытие, хирургические ножницы и маркер для отметки времени наложения жгута. Старые аптечки разрешено использовать до окончания срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Изменения в правилах направлены на снижение коррупционных рисков и упрощение жизни водителей. Теперь автомобилисты могут сосредоточиться на действительно важных аспектах безопасности, а не на формальных требованиях. Кстати, в условиях нестабильности рынка топлива и роста цен многие водители задумываются и о других аспектах эксплуатации автомобилей — например, о выборе бензина, что подробно обсуждалось в отдельном материале о последствиях перехода на АИ-92 для современных моторов .