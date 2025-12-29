Таксисты рискуют отказаться от заказов с детьми — что изменится после новых штрафов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 15:44

Штрафы за отсутствие детских кресел в такси вырастут в 16 раз и могут вызвать дефицит перевозок

Штрафы за отсутствие детских кресел в такси вырастут в 16 раз и могут вызвать дефицит перевозок

Таксисты рискуют отказаться от заказов с детьми — что изменится после новых штрафов

Штрафы за отсутствие детских кресел в такси вырастут в 16 раз и могут вызвать дефицит перевозок

В России ужесточили наказание за перевозку детей без кресел. Таксистам грозят крупные штрафы. Это может повлиять на доступность детских поездок. Эксперты опасаются роста проблем с вызовом такси. Как изменится рынок перевозок - пока неясно.

В России ужесточили наказание за перевозку детей без кресел. Таксистам грозят крупные штрафы. Это может повлиять на доступность детских поездок. Эксперты опасаются роста проблем с вызовом такси. Как изменится рынок перевозок - пока неясно.

В России с января 2025 года вступают в силу новые правила, ужесточающие ответственность за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Теперь штрафы для водителей увеличиваются, а для таксистов и самозанятых, работающих в сфере перевозок, сумма возрастает в разы. Как сообщает «Российская Газета», изменения уже вызвали опасения среди экспертов и участников рынка такси.

Для обычных водителей штраф за отсутствие детского кресла теперь составит 5 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч. Однако для таксистов и самозанятых, которых приравняли к должностным лицам, наказание ужесточили особенно сильно: сумма выросла с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, придется заплатить уже 200 тысяч рублей, если в их автомобиле ребенок будет перевозиться без кресла.

По мнению специалистов, столь резкое увеличение штрафов может привести к неожиданным последствиям. Таксисты, опасаясь крупных финансовых потерь, могут начать отказываться от заказов с детьми или вовсе перестать возить маленьких пассажиров. Это, в свою очередь, способно спровоцировать дефицит машин, оборудованных детскими креслами, и увеличить время ожидания такси для семей с детьми.

Эксперты отмечают, что перевозка детских кресел в такси не всегда выгодна: кресло занимает место, мешает перевозке багажа и требует дополнительных затрат. Многие водители предпочитают не возить кресла постоянно, чтобы не терять потенциальных клиентов без детей. Теперь же, с учетом новых штрафов, ситуация может усугубиться - таксисты будут еще осторожнее относиться к подобным заказам.

В то же время, по данным Госавтоинспекции, число аварий с участием детей, которых перевозили без специальных устройств, продолжает расти. Только за прошлый год в подобных ДТП погиб 51 ребенок. Власти считают, что ужесточение наказания необходимо, если профилактические меры не дают результата. Однако эксперты подчеркивают: раньше штраф был сопоставим со стоимостью детского кресла, а теперь он в несколько раз превышает ее. Средняя цена кресла сегодня составляет 6-7 тысяч рублей.

Правила дорожного движения требуют использовать детские кресла для детей до 7 лет. С 7 до 11 лет допускается перевозка на заднем сиденье с использованием штатных ремней или кресел, а на переднем сиденье - только в кресле. После 12 лет можно пристегивать ребенка обычным ремнем безопасности.

Еще одна проблема - разница в наказаниях для разных категорий водителей. Самозанятые, которых приравняли к должностным лицам, теперь вынуждены платить штрафы, в десять раз превышающие сумму для обычных граждан. Это вызывает вопросы у представителей отрасли и может подтолкнуть часть таксистов к уходу в тень или отказу от работы с детьми.

Как новые правила повлияют на безопасность и доступность детских перевозок, покажет только практика. Пока же семьи с детьми могут столкнуться с трудностями при вызове такси, а рынок перевозок - с новыми вызовами и изменениями.

Кроме того, президент подписал поправки, которые позволяют штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами за чрезмерную тонировку стекол. Ранее это было сложно из-за различий в требованиях между странами, теперь же контроль станет строже.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петропавловск-Камчатский Тольятти Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться