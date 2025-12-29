Таксисты рискуют отказаться от заказов с детьми — что изменится после новых штрафов

29 декабря 2025, 15:44
Штрафы за отсутствие детских кресел в такси вырастут в 16 раз и могут вызвать дефицит перевозок
В России ужесточили наказание за перевозку детей без кресел. Таксистам грозят крупные штрафы. Это может повлиять на доступность детских поездок. Эксперты опасаются роста проблем с вызовом такси. Как изменится рынок перевозок - пока неясно.
В России с января 2025 года вступают в силу новые правила, ужесточающие ответственность за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Теперь штрафы для водителей увеличиваются, а для таксистов и самозанятых, работающих в сфере перевозок, сумма возрастает в разы. Как сообщает «Российская Газета», изменения уже вызвали опасения среди экспертов и участников рынка такси.
Для обычных водителей штраф за отсутствие детского кресла теперь составит 5 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч. Однако для таксистов и самозанятых, которых приравняли к должностным лицам, наказание ужесточили особенно сильно: сумма выросла с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, придется заплатить уже 200 тысяч рублей, если в их автомобиле ребенок будет перевозиться без кресла.
По мнению специалистов, столь резкое увеличение штрафов может привести к неожиданным последствиям. Таксисты, опасаясь крупных финансовых потерь, могут начать отказываться от заказов с детьми или вовсе перестать возить маленьких пассажиров. Это, в свою очередь, способно спровоцировать дефицит машин, оборудованных детскими креслами, и увеличить время ожидания такси для семей с детьми.
Эксперты отмечают, что перевозка детских кресел в такси не всегда выгодна: кресло занимает место, мешает перевозке багажа и требует дополнительных затрат. Многие водители предпочитают не возить кресла постоянно, чтобы не терять потенциальных клиентов без детей. Теперь же, с учетом новых штрафов, ситуация может усугубиться - таксисты будут еще осторожнее относиться к подобным заказам.
В то же время, по данным Госавтоинспекции, число аварий с участием детей, которых перевозили без специальных устройств, продолжает расти. Только за прошлый год в подобных ДТП погиб 51 ребенок. Власти считают, что ужесточение наказания необходимо, если профилактические меры не дают результата. Однако эксперты подчеркивают: раньше штраф был сопоставим со стоимостью детского кресла, а теперь он в несколько раз превышает ее. Средняя цена кресла сегодня составляет 6-7 тысяч рублей.
Правила дорожного движения требуют использовать детские кресла для детей до 7 лет. С 7 до 11 лет допускается перевозка на заднем сиденье с использованием штатных ремней или кресел, а на переднем сиденье - только в кресле. После 12 лет можно пристегивать ребенка обычным ремнем безопасности.
Еще одна проблема - разница в наказаниях для разных категорий водителей. Самозанятые, которых приравняли к должностным лицам, теперь вынуждены платить штрафы, в десять раз превышающие сумму для обычных граждан. Это вызывает вопросы у представителей отрасли и может подтолкнуть часть таксистов к уходу в тень или отказу от работы с детьми.
Как новые правила повлияют на безопасность и доступность детских перевозок, покажет только практика. Пока же семьи с детьми могут столкнуться с трудностями при вызове такси, а рынок перевозок - с новыми вызовами и изменениями.
Кроме того, президент подписал поправки, которые позволяют штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами за чрезмерную тонировку стекол. Ранее это было сложно из-за различий в требованиях между странами, теперь же контроль станет строже.
