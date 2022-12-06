Штрафы за отсутствие ОСАГО предлагают увеличить в 6 раз

Ранее мы писали Водители перестают покупать полисы ОСАГО: сколько ездят без страховки? Страховщики отметили во втором квартале 2022 года снижение спроса на полисы ОСАГО. Количество «бесполисных» ... Читать далее

Депутаты петербургского Заксобрания Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова от партии «Единая Россия» предлагают изменить статью 12.37 КоАП и установить новые «расценки» за отсутствие полиса. Ведь цифры не корректировали почти 10 лет. Если в момент остановки сотрудником ГИБДД полис ОСАГО не действует или его нет на руках, водителю выпишут штраф 3 000 рублей. Водителя, который вообще не оформлял ОСАГО, оштрафуют на 5 000 рублей.

Однако депутаты Госдумы не согласились с инициативой своих петербургских коллег. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что корень зла кроется в завышенных тарифах ОСАГО, которые не соответствуют уровню жизни водителей. Первое, что надо сделать – нормализовать стоимость полисов автогражданки. Тогда сократиться водителей будут охотнее их покупать.

С Делягиным согласился зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет «Парламентская газета». По его словам, десятки тысяч автовладельцев ездят без полиса не только из-за мизерных штрафов. Есть проблемы с покупкой полиса. А депутат Александр Холодов заявил, что проблему может решить не увеличение штрафа, а неотвратимость наказания. Когда дорожные камеры массово начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО, тогда и желающих ездить без полиса поубавится.

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