Штрафы за отсутствие ОСАГО предлагают увеличить в 6 раз
Однако депутаты Госдумы не согласились с инициативой своих петербургских коллег. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что корень зла кроется в завышенных тарифах ОСАГО, которые не соответствуют уровню жизни водителей. Первое, что надо сделать – нормализовать стоимость полисов автогражданки. Тогда сократиться водителей будут охотнее их покупать.
С Делягиным согласился зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет «Парламентская газета». По его словам, десятки тысяч автовладельцев ездят без полиса не только из-за мизерных штрафов. Есть проблемы с покупкой полиса. А депутат Александр Холодов заявил, что проблему может решить не увеличение штрафа, а неотвратимость наказания. Когда дорожные камеры массово начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО, тогда и желающих ездить без полиса поубавится.
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С неожиданной проблемой столкнулись рабочие завода Rivian в Нормале, штат Иллинойс, США. Клопы поселились в сидениях вилочных погрузчиков. Первые жалобы поступили еще в середине ноября, но победить напасть пока не удается.Читать далее
-
06.12.2022, 11:49
Российский внедорожник лишился автоматической коробки передач
Ульяновский автозавод приостановил прием заказов на внедорожники «Патриот» и «Пикап» с автоматической коробкой передач. В прайс-листах указано, что версии с «автоматом» временно недоступны.Читать далее
-
06.12.2022, 09:22
На АвтоВАЗе собрали уже 200 000 автомобилей в 2022 году
Российский автогигант отмечает производственный юбилей. Несмотря на сложности с комплектующими, с конвейера предприятия сошел 200-тысячный автомобиль, собранный в 2022 году.Читать далее
-
06.12.2022, 08:49
У злостных нарушителей скоростного режима предложили забирать автомобили (пока не в России)
Превышение допустимого лимита скорости считается во всем мире одной из главных причин ДТП. Правительство Австрии предлагает ужесточить наказание и лишать самых злостных нарушителей не только водительских прав, но и личных автомобилей.Читать далее
-
06.12.2022, 07:09
5 самых интересных новинок российского рынка из Китая в декабре
Китайские автопроизводители продолжают активную экспансию в нашу страну. Каждый месяц появляются новые модели – как по официальным, так и по «серым» каналам. Декабрь не станет исключением. Сразу несколько брендов начали поставки новых для нашей страны автомобилей.Читать далее
-
05.12.2022, 18:24
Заглянем на роскошную яхту миллиардера, которую продают за 137 млн долларов
Британский миллиардер решил расстаться со своей построенной на заказ умопомрачительной 75-метровой яхтой всего через пять лет после покупки. Судно может похвастаться подводной смотровой площадкой и огромным бассейном с прозрачной стенкой.Читать далее
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