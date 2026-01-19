Водителей ждут неожиданные перемены — отсрочка или жесткие санкции?

19 января 2026, 15:27
Штрафы за парковку могут вырасти до 15 тысяч рублей из-за новых правил
Штрафы за парковку могут вырасти до 15 тысяч рублей из-за новых правил
В России обсуждают новые подходы к эвакуации автомобилей. Водителей могут ждать серьезные перемены. Эксперты предупреждают о возможном росте штрафов. Неожиданные детали - в нашем материале.
В России обсуждается инициатива, способная кардинально изменить подход к борьбе с нарушителями правил парковки. Введение временной отсрочки перед эвакуацией автомобилей, оставленных с нарушениями, может обернуться для водителей не только передышкой, но и серьезным финансовым ударом. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, если не предусмотреть дополнительные меры, отсрочка рискует стать лазейкой для недобросовестных автомобилистов.
Эксперт уверен: многие водители, зная о наличии временного окна, будут сознательно оставлять машины в запрещенных местах, рассчитывая на то, что успеют их убрать до приезда эвакуатора. Такая ситуация может привести к массовым злоупотреблениям и фактическому игнорированию правил. Чтобы не допустить этого, Хайцеэр предлагает ужесточить наказание для тех, кто не воспользовался отсрочкой и не убрал автомобиль вовремя.
Сейчас штраф за неправильную парковку составляет 5 тысяч рублей. Однако, если водитель проигнорирует предоставленную отсрочку, сумма взыскания может вырасти вдвое или даже втрое - до 10-15 тысяч рублей. Такая мера, по мнению эксперта, станет действенным стимулом для быстрой реакции и не позволит превратить отсрочку в индульгенцию для нарушителей.
В то же время Хайцеэр отмечает, что сама идея отсрочки заслуживает внимания. Она может стать шагом к более справедливой системе, где у водителя есть шанс исправить ошибку без немедленного наказания. Но для этого необходим четкий контроль и продуманная система фиксации нарушений. В противном случае, нововведение рискует обернуться хаосом на улицах и ростом числа конфликтов между автомобилистами и инспекторами.
В качестве альтернативы эксперт приводит зарубежный опыт, где вместо эвакуации часто используют блокираторы колес. Такой подход позволяет дисциплинировать нарушителей без необходимости перемещать автомобиль, а также снижает нагрузку на эвакуаторы и городскую инфраструктуру. Однако в российских реалиях подобная мера пока не получила широкого распространения.
Обсуждение новых правил продолжается, и окончательное решение еще не принято. Водителям стоит быть готовыми к тому, что привычные схемы парковки могут измениться в любой момент. Вопрос лишь в том, какой путь выберут власти: ужесточение санкций или поиск баланса между наказанием и возможностью исправить ошибку.
Похожие материалы
-
19.01.2026, 15:09
Власти Петербурга отказались от расширения платных парковок в 2026 году
В Санкт-Петербурге обсуждают судьбу платных парковок. Решения властей удивили многих. Новые тарифы уже действуют, но перемен не будет. Какие районы останутся без изменений - подробности в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 14:21
Водителей хотят лишать прав за ксенон и громкий выхлоп - штрафы вырастут в 60 раз
В России обсуждают ужесточение наказаний для водителей с нештатным светом и выхлопом. Возможны крупные штрафы и лишение прав. Новые меры могут изменить привычный подход к тюнингу. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:13
Navitel выпустил Навигатор 12 с новым движком и свежим интерфейсом
Navitel представил Навигатор 12 на совершенно новой платформе. Интерфейс стал современнее и гибче. Появились новые функции для водителей. Пользователи уже могут оценить обновление. Что еще изменилось - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 09:02
Почему пешеходы с наушниками и телефонами становятся угрозой на дорогах России
Пешеходы все чаще игнорируют окружающую обстановку. Наушники и смартфоны отвлекают их внимание. Запреты не работают, а статистика пугает. Как реально снизить число трагедий на дорогах — вопрос остается открытым.Читать далее
-
19.01.2026, 08:07
Таможенники нашли енота в контейнере с авто из США
В контейнере с американскими автомобилями обнаружили живого енота. Животное отправили на карантин. Его дальнейшая судьба пока не определена. Таможенники удивлены находкой. История вызвала резонанс.Читать далее
-
18.01.2026, 23:21
В 2026 году в российских поездах: новые цены, биометрия и строгие правила для детей
В российских поездах с 2026 года многое изменилось. Цены на билеты выросли. Биометрия внедряется на ключевых маршрутах. Для детей ужесточили правила поездок за границу. Пассажиров ждут новые условия.Читать далее
-
18.01.2026, 09:25
Как не стать жертвой гололеда и метели на дороге и тротуаре зимой
Зимние дороги и тротуары становятся опасными ловушками. Резкое похолодание приводит к росту аварий и травм. Эксперты делятся неожиданными советами для водителей и пешеходов. Неочевидные ошибки могут стоить здоровья и машины.Читать далее
-
18.01.2026, 08:10
Как безопасно убрать лед с лобового стекла зимой и не повредить авто
Зимой очистка лобового стекла от наледи становится настоящим испытанием. Не все методы одинаково безопасны для автомобиля. Узнайте, как избежать повреждений и сохранить обзорность. Некоторые советы могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
16.01.2026, 18:04
Роботы-доставщики Яндекса: экономия для бизнеса или временное решение?
Рынок доставки стремительно меняется. Роботы оказались дешевле сотрудников, но есть нюансы. Эксперты не ждут быстрой замены людей машинами. Узнайте, что мешает полной автоматизации.Читать далее
-
16.01.2026, 17:48
Дрифт в России могут признать опасным маневром и ввести штрафы
В стране обсуждают инициативу по регулированию дрифта. Водителей ждут новые штрафы. Законодатели ищут баланс между безопасностью и развитием автоспорта. Решение может изменить подход к уличным гонкам.Читать далее
Похожие материалы
-
19.01.2026, 15:09
Власти Петербурга отказались от расширения платных парковок в 2026 году
В Санкт-Петербурге обсуждают судьбу платных парковок. Решения властей удивили многих. Новые тарифы уже действуют, но перемен не будет. Какие районы останутся без изменений - подробности в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 14:21
Водителей хотят лишать прав за ксенон и громкий выхлоп - штрафы вырастут в 60 раз
В России обсуждают ужесточение наказаний для водителей с нештатным светом и выхлопом. Возможны крупные штрафы и лишение прав. Новые меры могут изменить привычный подход к тюнингу. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:13
Navitel выпустил Навигатор 12 с новым движком и свежим интерфейсом
Navitel представил Навигатор 12 на совершенно новой платформе. Интерфейс стал современнее и гибче. Появились новые функции для водителей. Пользователи уже могут оценить обновление. Что еще изменилось - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 09:02
Почему пешеходы с наушниками и телефонами становятся угрозой на дорогах России
Пешеходы все чаще игнорируют окружающую обстановку. Наушники и смартфоны отвлекают их внимание. Запреты не работают, а статистика пугает. Как реально снизить число трагедий на дорогах — вопрос остается открытым.Читать далее
-
19.01.2026, 08:07
Таможенники нашли енота в контейнере с авто из США
В контейнере с американскими автомобилями обнаружили живого енота. Животное отправили на карантин. Его дальнейшая судьба пока не определена. Таможенники удивлены находкой. История вызвала резонанс.Читать далее
-
18.01.2026, 23:21
В 2026 году в российских поездах: новые цены, биометрия и строгие правила для детей
В российских поездах с 2026 года многое изменилось. Цены на билеты выросли. Биометрия внедряется на ключевых маршрутах. Для детей ужесточили правила поездок за границу. Пассажиров ждут новые условия.Читать далее
-
18.01.2026, 09:25
Как не стать жертвой гололеда и метели на дороге и тротуаре зимой
Зимние дороги и тротуары становятся опасными ловушками. Резкое похолодание приводит к росту аварий и травм. Эксперты делятся неожиданными советами для водителей и пешеходов. Неочевидные ошибки могут стоить здоровья и машины.Читать далее
-
18.01.2026, 08:10
Как безопасно убрать лед с лобового стекла зимой и не повредить авто
Зимой очистка лобового стекла от наледи становится настоящим испытанием. Не все методы одинаково безопасны для автомобиля. Узнайте, как избежать повреждений и сохранить обзорность. Некоторые советы могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
16.01.2026, 18:04
Роботы-доставщики Яндекса: экономия для бизнеса или временное решение?
Рынок доставки стремительно меняется. Роботы оказались дешевле сотрудников, но есть нюансы. Эксперты не ждут быстрой замены людей машинами. Узнайте, что мешает полной автоматизации.Читать далее
-
16.01.2026, 17:48
Дрифт в России могут признать опасным маневром и ввести штрафы
В стране обсуждают инициативу по регулированию дрифта. Водителей ждут новые штрафы. Законодатели ищут баланс между безопасностью и развитием автоспорта. Решение может изменить подход к уличным гонкам.Читать далее