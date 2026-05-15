Автор: Мария Степанова

15 мая 2026, 20:19

Штрафы за парковку в 2026 году: новые правила, суммы и нюансы для водителей

Штрафы и эвакуация в 2026 году: что изменилось для водителей при неправильной парковке

В 2026 году правила парковки и размеры штрафов изменились: ужесточен контроль, введены новые стандарты и сокращена скидка на оплату. Разбираемся, где теперь нельзя парковаться, каковы суммы штрафов и что делать при эвакуации.

В 2026 году российские водители столкнулись с ужесточением контроля за парковкой: обновленные стандарты, льготы по оплате штрафов и новые требования к разметке сделали ошибки при выборе места особенно дорогими. Даже незначительное нарушение теперь может привести к эвакуации автомобиля и серьезным повреждениям, так как в мегаполисах приоритет отдан движению общественного транспорта и безопасности пешеходов.

Основной документ, регулирующий санкции за неправильную парковку, — статья 12.19 КоАП РФ. Размер штрафа зависит от того, насколько сильно автомобиль препятствует другим участникам движения. Например, за парковку на пешеходной дорожке, остановке или месте для инвалидов предусмотрены разные суммы взыскания и возможность эвакуации. Если водитель игнорирует запрещающие знаки или желтую разметку, применяется статья 12.16 КоАП РФ, но итог для нарушителя одинаков: штраф и риск лишиться машины.

Список мест, где парковка категорически запрещена, расширился. Нельзя оставлять машину на пешеходных переходах и в пяти метрах перед ними, на площадках для инвалидов без документов, на тротуарах (кроме специально обозначенных зон), на остановках и в пятнадцатиметровой зоне вокруг них, на трамвайных путях, выделенных полосах, в тоннелях, на мостах, эстакадах, газонах и внутридворовых проездах, если это мешает спецтехнике. За каждое такое нарушение грозят штрафы, а в ряде случаев — эвакуация.

Размер штрафов по России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) в 2026 году составляет: 500 рублей за общее нарушение правил стоянки, 5000 рублей с эвакуацией за парковку на месте для инвалидов, 1000 рублей с эвакуацией за стоянку на пешеходном переходе или тротуаре, 1000 рублей с эвакуацией за остановку на автобусной остановке, 1500 рублей за блокировку рельсов или парковку вторым рядом, 2000 рублей за создание затора или стоянку в тоннеле, 1500 рублей за игнорирование запрещающих знаков.

В Москве штрафы значительно выше: 2500 рублей с эвакуацией за общее нарушение, 3000 рублей за заезд в пешеходные зоны, остановку или парковку вторым рядом, 3000 рублей за нарушение требований знаков, 5000 рублей за неоплаченную муниципальную парковку (для юрлиц — 50 000 рублей), 5000 рублей за стоянку на газоне или тротуаре (для юрлиц — 300 000 рублей). В Санкт-Петербурге суммы аналогичны, но есть нюансы: просрочка оплаты парковки — 3000 рублей, а за порчу зеленых насаждений — от 3000 до 5000 рублей.

Эвакуация — самая неприятная мера. Машину увезут за парковку на льготном месте, тротуаре, пешеходном переходе, вторым рядом или при наличии таблички «Работает эвакуатор». Если водитель успел вернуться до начала движения эвакуатора, погрузку прекратят, и придется заплатить только штраф. Стоимость эвакуации в 2026 году выросла: в Москве тариф зависит от мощности двигателя — до 80 л.с. — 8500 рублей (со скидкой 6375 рублей), свыше 80 л.с. — 12 450 рублей (со скидкой 9337,5 рублей). В Санкт-Петербурге единый тариф — 3813 рублей. Хранение на штрафстоянке в Москве: первые сутки бесплатно, далее 2460 рублей в сутки (со скидкой 1845 рублей). В Петербурге оплата почасовая: 115 рублей в час.

Оспорить неправомерно выписанный штраф можно в течение 10 дней через «Госуслуги», mos.ru или приложение «Парковки России», приложив фото- и видеодоказательства. В 2026 году парковка требует повышенной внимательности: отсутствие запрещающего знака не всегда гарантирует законность стоянки, особенно на тротуарах или газонах. Регулярная проверка штрафов и своевременная оплата — залог спокойствия любого водителя.

В условиях ужесточения контроля за парковкой важно не только знать актуальные штрафы, но и следить за изменениями в правилах. Например, новые стандарты разметки и льготы по оплате штрафов делают даже небольшие ошибки дорогостоящими.

