Какие суммы грозят за превышение массы и как избежать наказания – подробности для водителей

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

19 декабря 2025, 16:22

В 2026 году вступают в силу новые штрафы за перегруз авто. Водителей ждут серьезные изменения. Кто выписывает штрафы и как их оспорить? Подробности о новых правилах и нюансах контроля. Не пропустите важную информацию для всех владельцев транспорта.

В 2026 году в России ужесточаются меры по борьбе с перегрузом автомобилей. Теперь за превышение допустимой массы транспортного средства или нагрузки на ось предусмотрены внушительные штрафы. По информации Autonews, новые правила затрагивают как владельцев грузовиков, так и водителей легковых машин, а также вводят дополнительные полномочия для контролирующих органов.

Перегрузом считается ситуация, когда масса автомобиля вместе с грузом превышает установленную производителем или законом норму. Это может быть как общий вес, так и нагрузка на отдельные оси. Последствия перегруза ощущают не только дороги, которые быстрее разрушаются, но и сами автомобилисты: увеличивается риск аварий, быстрее изнашиваются детали машины.

Чтобы узнать, не превышена ли масса, можно воспользоваться специальными весами или датчиками, которые устанавливаются на грузовые автомобили. Для легковых машин часто используют онлайн-калькуляторы или ориентируются на состояние шин. Однако только официальное взвешивание дает юридически значимый результат.

Согласно последним изменениям в законодательстве, если превышение массы составляет менее 10%, штраф не назначается. Но если перегруз больше, суммы становятся внушительными. За превышение габаритов до 10 см придется заплатить 150 тысяч рублей. Если габариты превышены до 20 см или масса больше нормы на 10–20%, штраф составит 300 тысяч. При перегрузе до 50 см или 20–50% - уже 450 тысяч рублей. Самое строгое наказание - 600 тысяч рублей - предусмотрено за превышение более чем на 50% или габариты свыше 50 см.

Кроме денежного взыскания, транспорт могут задержать и отправить на штрафстоянку. С сентября 2025 года Ространснадзор получил право останавливать автомобили для проверки веса. Если водитель проигнорирует требование остановиться, его оштрафуют на 10 тысяч рублей. Отказ от прохождения контроля грозит штрафом до 100 тысяч и даже лишением прав при повторном нарушении.

Для легковых автомобилей допустимая нагрузка обычно не превышает 500–600 килограммов. Если водитель превысил этот лимит, его могут предупредить или оштрафовать на 500 рублей. При этом перегруз по оси для легковых машин не наказывается. Однако если из-за груза ухудшается обзор или перевозится больше пассажиров, чем положено, возможны дополнительные штрафы.

Выписывать штрафы за перегруз теперь могут не только сотрудники ГИБДД, но и представители Ространснадзора, а также автоматические системы фиксации. Это значит, что избежать ответственности становится все сложнее. Важно помнить: если транспортное средство зарегистрировано за границей, ответственность несет водитель, а не владелец.

Оспорить штраф возможно, если есть доказательства отсутствия перегруза или были допущены ошибки при взвешивании. Также можно подать жалобу, если грузовик находился в аренде и ответственность должна лежать на другой стороне. На обжалование дается 10 дней, столько же занимает рассмотрение жалобы. Если решение не в пользу водителя, штраф нужно оплатить в течение 60 дней.

В 2026 году контроль за перегрузом становится строже, а суммы штрафов - выше. Водителям стоит внимательно следить за весом своего транспорта и соблюдать новые требования, чтобы избежать серьезных последствий.

