Штрафы выросли вдвое: как не нарушить новые правила перевозки детей

2 марта 2026, 09:34
Новые правила перевозки детей в 2026 году: штрафы, кресла и требования
В 2026 году вступили в силу новые требования к перевозке детей в автомобилях. Ужесточились правила, выросли штрафы, а список разрешенных кресел стал короче. Разбираемся, как не попасть на крупный штраф и обеспечить безопасность ребенка.
В 2026 году правила перевозки детей в автомобилях претерпели значительные изменения, которые коснулись не только кошелька водителей, но и безопасности юных пассажиров. Новые требования к автокреслам, усиление контроля и резкое повышение штрафов затрагивают миллионы российских семей и водителей такси. Теперь даже незначительная ошибка может привести к серьезным последствиям.
Главное нововведение заключается в том, что использовать можно только сертифицированные автокресла и бустеры. Мягкие адаптеры, накладки и устройства без жесткого каркаса оказались под запретом. Если кресло не прошло обязательную сертификацию по техрегламенту Таможенного союза, его использование приравнивается к полному отсутствию удерживающего устройства как в такси, так и в личных автомобилях.
Возрастные границы и требования ужесточились. Для детей до 7 лет действуют строгие правила: необходимо использовать только автокресло или бустер, соответствующие росту и весу ребенка. Размещать ребенка можно как на переднем, так и на заднем сиденье, но кресло должно быть установлено строго по инструкции. При установке кресла против движения на переднем сиденье подушку безопасности рекомендуется отключать. Дети от 7 до 11 лет могут ездить на заднем сиденье либо в кресле, либо пристегнутыми штатным ремнем, если их рост позволяет правильно его использовать. На переднем сиденье до 12 лет обязательно применение удерживающего устройства независимо от параметров ребенка. После 12 лет ребенок считается взрослым пассажиром, но обязан быть пристегнут.
Штрафы за нарушения выросли вдвое с 9 января 2026 года. Для обычных водителей они составляют 5 000 рублей, для таксистов и самозанятых — 50 000 рублей, а для юридических лиц — 200 000 рублей. Инспекторы теперь проверяют не только наличие кресла, но и его соответствие возрасту и весу ребенка, а также наличие сертификации. Особое внимание уделяется перевозке детей в такси. Если ребенку нет 7 лет, такси обязано предоставить кресло или бустер. В крупных городах инспекторы не делают поблажек, поэтому родителям стоит заранее уточнять наличие кресла при заказе машины.
При выборе автокресла ключевым критерием является сертификация. В России действуют стандарты ГОСТ Р 41.44-2005, международные ECE R44/04 и более современные ECE R129 (i-Size). Кресло должно соответствовать росту и весу ребенка, иметь четкую маркировку и документы. Рекомендуется выбирать модели с креплениями ISOFIX, чтобы снизить риск неправильной установки. Использование тканевых адаптеров, накладок и кресел без жесткого каркаса опасно, так как они не обеспечивают защиту при аварии и не признаются законными.
Родителям рекомендуется перед каждой поездкой проверять соответствие кресла возрасту и весу ребенка, не соглашаться на поездку в такси без удерживающего устройства, регулярно проверять крепления и ремни, а также следить за обновлениями ПДД. В 2026 году формальный подход к перевозке детей больше не работает. Новые правила и штрафы призваны заставить водителей задуматься о безопасности, а не только о соблюдении законов. Важно быть внимательными, поскольку даже мелкая оплошность может стоить слишком дорого.
Похожие материалы
-
02.03.2026, 10:31
Задняя независимая подвеска на Lada Vesta: опыт эксплуатации после 15 000 км
Владелец Lada Vesta испытывал заднюю многорычажную подвеску на протяжении 15 000 км и поделился результатами. Как повлияла модернизация на поведение автомобиля, надежность и удобство обслуживания - подробности в материале. Актуально для тех, кто задумывается о доработках.Читать далее
-
02.03.2026, 07:20
В России почти 70% легковых авто старше 10 лет: свежие данные по автопарку
Эксперты раскрыли структуру российского автопарка: почти семь из десяти легковых машин в стране перешагнули десятилетний рубеж. Почему это тревожит специалистов и как меняется ситуация на рынке - в нашем материале. Мало кто задумывается, к чему ведет старение автомобилей. Какие риски и тенденции выявлены - рассказываем подробно.Читать далее
-
02.03.2026, 04:57
Ограниченный или неограниченный полис ОСАГО: как не ошибиться при выборе страховки
Выбор между ограниченным и неограниченным полисом ОСАГО может повлиять не только на стоимость страховки, но и на вашу финансовую безопасность. В статье рассматриваются ключевые нюансы, которые помогут принять взвешенное решение в 2026 году.Читать далее
-
01.03.2026, 21:49
Неочевидные проблемы моторов Hyundai и Kia: что скрывают популярные двигатели
Двигатели Gamma от Hyundai и Kia давно считаются одними из самых массовых на рынке, но у них есть ряд уязвимостей, которые могут привести к серьезным поломкам. Разбираемся, какие конструктивные решения вызывают вопросы и как продлить срок службы этих моторов.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 20:57
Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой
Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».Читать далее
-
01.03.2026, 20:39
Штраф за резину не по сезону 2026: что нужно знать автовладельцу
В России действуют штрафы за использование шин не по сезону. Новые правила касаются как летней, так и зимней резины, а также состояния покрышек. Разбираемся, как не попасть под санкции и что важно знать каждому водителю.Читать далее
-
01.03.2026, 18:59
Какие автомобили с 1 марта могут работать в такси: новые правила локализации в России
С 1 марта в России изменились правила допуска автомобилей к работе в такси. Теперь для включения в реестр потребуется соответствие новым критериям локализации. Это решение затрагивает как автопарки, так и частных перевозчиков, и может повлиять на рынок услуг такси в ближайшие годы.Читать далее
-
01.03.2026, 18:36
Почему автомобили 1990-2000-х снова в моде: простота конструкции и реальная надежность
В условиях роста цен и усложнения новых моделей, автомобили 1990-2000-х годов становятся все более востребованными. Простота устройства, доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта делают их привлекательными для широкой аудитории. Разбираемся, почему этот тренд набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
01.03.2026, 14:53
Эволюция рынка: почему Lada XRay уступила место универсалам и седанам
АвтоВАЗ завершил проект Lada XRay, объяснив это не только сложностями с поставками деталей, но и изменившимися предпочтениями покупателей. Производитель делает ставку на седаны, универсалы и новые кроссоверы, что отражает сдвиг в стратегии компании.Читать далее
