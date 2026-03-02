Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 09:34

Новые правила перевозки детей в 2026 году: штрафы, кресла и требования

Новые правила перевозки детей в 2026 году: штрафы, кресла и требования

Штрафы выросли вдвое: как не нарушить новые правила перевозки детей

Новые правила перевозки детей в 2026 году: штрафы, кресла и требования

В 2026 году вступили в силу новые требования к перевозке детей в автомобилях. Ужесточились правила, выросли штрафы, а список разрешенных кресел стал короче. Разбираемся, как не попасть на крупный штраф и обеспечить безопасность ребенка.

В 2026 году вступили в силу новые требования к перевозке детей в автомобилях. Ужесточились правила, выросли штрафы, а список разрешенных кресел стал короче. Разбираемся, как не попасть на крупный штраф и обеспечить безопасность ребенка.

В 2026 году правила перевозки детей в автомобилях претерпели значительные изменения, которые коснулись не только кошелька водителей, но и безопасности юных пассажиров. Новые требования к автокреслам, усиление контроля и резкое повышение штрафов затрагивают миллионы российских семей и водителей такси. Теперь даже незначительная ошибка может привести к серьезным последствиям.

Главное нововведение заключается в том, что использовать можно только сертифицированные автокресла и бустеры. Мягкие адаптеры, накладки и устройства без жесткого каркаса оказались под запретом. Если кресло не прошло обязательную сертификацию по техрегламенту Таможенного союза, его использование приравнивается к полному отсутствию удерживающего устройства как в такси, так и в личных автомобилях.

Возрастные границы и требования ужесточились. Для детей до 7 лет действуют строгие правила: необходимо использовать только автокресло или бустер, соответствующие росту и весу ребенка. Размещать ребенка можно как на переднем, так и на заднем сиденье, но кресло должно быть установлено строго по инструкции. При установке кресла против движения на переднем сиденье подушку безопасности рекомендуется отключать. Дети от 7 до 11 лет могут ездить на заднем сиденье либо в кресле, либо пристегнутыми штатным ремнем, если их рост позволяет правильно его использовать. На переднем сиденье до 12 лет обязательно применение удерживающего устройства независимо от параметров ребенка. После 12 лет ребенок считается взрослым пассажиром, но обязан быть пристегнут.

Штрафы за нарушения выросли вдвое с 9 января 2026 года. Для обычных водителей они составляют 5 000 рублей, для таксистов и самозанятых — 50 000 рублей, а для юридических лиц — 200 000 рублей. Инспекторы теперь проверяют не только наличие кресла, но и его соответствие возрасту и весу ребенка, а также наличие сертификации. Особое внимание уделяется перевозке детей в такси. Если ребенку нет 7 лет, такси обязано предоставить кресло или бустер. В крупных городах инспекторы не делают поблажек, поэтому родителям стоит заранее уточнять наличие кресла при заказе машины.

При выборе автокресла ключевым критерием является сертификация. В России действуют стандарты ГОСТ Р 41.44-2005, международные ECE R44/04 и более современные ECE R129 (i-Size). Кресло должно соответствовать росту и весу ребенка, иметь четкую маркировку и документы. Рекомендуется выбирать модели с креплениями ISOFIX, чтобы снизить риск неправильной установки. Использование тканевых адаптеров, накладок и кресел без жесткого каркаса опасно, так как они не обеспечивают защиту при аварии и не признаются законными.

Родителям рекомендуется перед каждой поездкой проверять соответствие кресла возрасту и весу ребенка, не соглашаться на поездку в такси без удерживающего устройства, регулярно проверять крепления и ремни, а также следить за обновлениями ПДД. В 2026 году формальный подход к перевозке детей больше не работает. Новые правила и штрафы призваны заставить водителей задуматься о безопасности, а не только о соблюдении законов. Важно быть внимательными, поскольку даже мелкая оплошность может стоить слишком дорого.

