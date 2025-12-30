Какие санкции ждут водителей за несвоевременную постановку авто на учет — подробности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 15:23

В 2026 году правила регистрации авто ужесточились. Нарушителей ждут новые штрафы и ограничения. Эксперты раскрыли, как избежать санкций и что делать в спорных ситуациях. Не пропустите важные нюансы для автовладельцев.

В 2026 году владельцам автомобилей стоит быть особенно внимательными к срокам регистрации транспортных средств. Законодательство требует поставить машину на учет в течение 10 дней после оформления договора купли-продажи. Если этот срок нарушен, автовладельцу грозит административная ответственность.

Согласно действующим нормам, регистрация автомобиля - это не просто формальность. После внесения данных в реестр транспортных средств, собственник получает свидетельство о регистрации, номера и отметку в паспорте транспортного средства. Только после этого автомобиль может легально выезжать на дороги общего пользования.

Если владелец не уложился в отведенные 10 дней, ему грозит штраф. Для физических лиц сумма составляет от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей, а для юридических - от 5000 до 10 000 рублей. Причем штраф могут выписать даже если автомобиль доставлен в ГАИ на эвакуаторе после истечения срока. Однако важно помнить, что привлечь к ответственности по этой статье можно только в течение 60 дней с момента нарушения.

В течение первых 10 дней после покупки разрешено управлять автомобилем без регистрации. Но если прежний владелец снял машину с учета раньше, ездить на ней запрещено. Верховный Суд подтвердил, что эксплуатация такого автомобиля на дорогах не допускается. В случае выявления нарушения инспектором ГАИ, к основному штрафу могут добавиться дополнительные санкции.

За управление незарегистрированным автомобилем впервые предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Если нарушение повторится, сумма увеличивается до 5000 рублей, а также возможно лишение прав на срок до трех месяцев. Кроме того, если новый собственник не оформил полис ОСАГО, ему грозит еще один штраф - 800 рублей.

По информации Autonews, существует ряд нюансов, которые могут помочь избежать штрафа или оспорить его. Например, если с момента нарушения прошло более 60 дней, привлекать к ответственности уже нельзя. В некоторых случаях инспектор может ограничиться устным предупреждением, если нарушение незначительное.

Обжаловать штраф возможно в течение 10 дней после получения постановления. Жалоба подается начальнику подразделения ГАИ или в суд по месту нарушения. Важно отправить документы заказным письмом с описью вложения. Решение о целесообразности обжалования принимается индивидуально, в зависимости от обстоятельств.

Оплатить штраф за просрочку регистрации можно со скидкой 25% в течение 30 дней, но только если речь идет о первом нарушении. При повторном нарушении скидка не предоставляется.

Бывшим владельцам стоит помнить: если после продажи автомобиля приходят штрафы, необходимо обратиться в ГАИ с заявлением о прекращении учета. К заявлению прилагаются договор купли-продажи и паспорт. Услуга бесплатна. Если новый собственник не переоформил машину, а штрафы уже выписаны, бывший владелец может обжаловать постановление, предоставив доказательства продажи.

Если на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия из-за долгов прежнего владельца, новый собственник вправе обратиться в суд с требованием снять арест. Право собственности возникает с момента сделки, а не регистрации в ГАИ.

В случае, если прежний владелец умер до постановки автомобиля на учет, наследнику достаточно зарегистрировать машину на свое имя. Дополнительных действий не требуется, так как право собственности переходит с момента заключения сделки.

Таким образом, своевременная регистрация автомобиля - залог спокойствия и отсутствия проблем с законом. Важно знать свои права и обязанности, чтобы избежать неприятных последствий и лишних расходов.

