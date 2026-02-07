Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

7 февраля 2026, 09:51

В Госдуме обсуждают ужесточение наказания за размещение рекламы на машинах: чем грозят владельцам?

Депутаты предлагают увеличить штрафы за рекламу на авто, которая превращает машины в стационарные щиты. Какие суммы грозят нарушителям, почему это важно именно сейчас и что еще планируют изменить - в нашем материале.

Владельцы автомобилей, использующих свои машины как рекламные площадки, могут столкнуться с серьезными переменами. В Госдуме рассматривают инициативу, которая способна изменить привычные правила игры для всех, кто размещает рекламу на транспорте. Причина - растущее число автомобилей, которые месяцами стоят на одном месте и фактически становятся стационарными рекламными щитами. Это не только раздражает жителей городов, но и создает конкуренцию традиционным рекламным конструкциям, минуя действующее законодательство.

По информации Autonews, депутаты фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает убрать из закона «О рекламе» понятие «передвижная» в отношении рекламы на транспорте. Такой шаг позволит распространить требования и на те автомобили, которые не двигаются, а используются исключительно для размещения рекламных баннеров. Сейчас подобные случаи часто остаются вне поля зрения контролирующих органов, что позволяет владельцам избегать ответственности.

Если инициатива будет одобрена, штрафы за нарушение правил размещения рекламы на автомобилях существенно вырастут. Для физических лиц предлагается установить наказание в размере от 10 до 40 тысяч рублей (вместо нынешних 3–5 тысяч). Должностные лица могут получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей (сейчас - 30–50 тысяч). Для юридических лиц суммы останутся прежними - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) рассматривать такие дела смогут региональные органы исполнительной власти, что должно ускорить процесс и повысить эффективность контроля.

Стоит отметить, что подобные изменения могут затронуть не только владельцев рекламных агентств, но и обычных автомобилистов, которые сдают свои машины под рекламу. В условиях ужесточения контроля и увеличения штрафов многие будут вынуждены пересмотреть свои подходы к использованию транспорта в коммерческих целях. В то же время, инициаторы законопроекта подчеркивают: цель - навести порядок на улицах и избавить города от хаотичной рекламы, которая портит внешний вид и мешает движению.

В контексте последних изменений в законодательстве, связанных с регулированием автомобильной сферы, стоит обратить внимание на еще одну важную инициативу. Недавно обсуждался вопрос о том, чтобы страховые компании получили право взыскивать средства с виновников ДТП при наличии отягчающих обстоятельств. Такой подход может серьезно изменить практику урегулирования аварий и повысить ответственность водителей за свои действия.

В продолжение темы ужесточения контроля за поведением на дорогах, на 110KM.ru недавно разбирали, как новые правила позволят инспекторам ГИБДД быстрее и проще оформлять задержание автомобилей у нетрезвых водителей. Благодаря этим изменениям, процедура станет менее бюрократичной, а нарушители будут лишаться транспорта прямо на месте. Это еще один пример того, как государство стремится повысить дисциплину на дорогах и минимизировать число опасных ситуаций.

