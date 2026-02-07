В Госдуме обсуждают ужесточение наказания за размещение рекламы на машинах: чем грозят владельцам?

7 февраля 2026, 09:51
Штрафы за рекламу на автомобилях хотят повысить: новые правила и суммы
Штрафы за рекламу на автомобилях хотят повысить: новые правила и суммы
Депутаты предлагают увеличить штрафы за рекламу на авто, которая превращает машины в стационарные щиты. Какие суммы грозят нарушителям, почему это важно именно сейчас и что еще планируют изменить - в нашем материале.
Владельцы автомобилей, использующих свои машины как рекламные площадки, могут столкнуться с серьезными переменами. В Госдуме рассматривают инициативу, которая способна изменить привычные правила игры для всех, кто размещает рекламу на транспорте. Причина - растущее число автомобилей, которые месяцами стоят на одном месте и фактически становятся стационарными рекламными щитами. Это не только раздражает жителей городов, но и создает конкуренцию традиционным рекламным конструкциям, минуя действующее законодательство.
По информации Autonews, депутаты фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает убрать из закона «О рекламе» понятие «передвижная» в отношении рекламы на транспорте. Такой шаг позволит распространить требования и на те автомобили, которые не двигаются, а используются исключительно для размещения рекламных баннеров. Сейчас подобные случаи часто остаются вне поля зрения контролирующих органов, что позволяет владельцам избегать ответственности.
Если инициатива будет одобрена, штрафы за нарушение правил размещения рекламы на автомобилях существенно вырастут. Для физических лиц предлагается установить наказание в размере от 10 до 40 тысяч рублей (вместо нынешних 3–5 тысяч). Должностные лица могут получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей (сейчас - 30–50 тысяч). Для юридических лиц суммы останутся прежними - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) рассматривать такие дела смогут региональные органы исполнительной власти, что должно ускорить процесс и повысить эффективность контроля.
Стоит отметить, что подобные изменения могут затронуть не только владельцев рекламных агентств, но и обычных автомобилистов, которые сдают свои машины под рекламу. В условиях ужесточения контроля и увеличения штрафов многие будут вынуждены пересмотреть свои подходы к использованию транспорта в коммерческих целях. В то же время, инициаторы законопроекта подчеркивают: цель - навести порядок на улицах и избавить города от хаотичной рекламы, которая портит внешний вид и мешает движению.
В контексте последних изменений в законодательстве, связанных с регулированием автомобильной сферы, стоит обратить внимание на еще одну важную инициативу. Недавно обсуждался вопрос о том, чтобы страховые компании получили право взыскивать средства с виновников ДТП при наличии отягчающих обстоятельств. Такой подход может серьезно изменить практику урегулирования аварий и повысить ответственность водителей за свои действия.
В продолжение темы ужесточения контроля за поведением на дорогах, на 110KM.ru недавно разбирали, как новые правила позволят инспекторам ГИБДД быстрее и проще оформлять задержание автомобилей у нетрезвых водителей. Благодаря этим изменениям, процедура станет менее бюрократичной, а нарушители будут лишаться транспорта прямо на месте. Это еще один пример того, как государство стремится повысить дисциплину на дорогах и минимизировать число опасных ситуаций.
Похожие материалы
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 16:18
Aston Martin и Breitling: новый союз в автоспорте и премиальных аксессуарах
Aston Martin объявил о стратегическом партнерстве с Breitling, охватывающем не только автомобили, но и Формулу-1. Это событие может повлиять на восприятие брендов и задать новые стандарты в премиальном сегменте. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
06.02.2026, 15:37
Цены на седельные тягачи в январе 2026 года: неожиданный спад на рынке
Вышло исследование: в январе 2026 года рынок седельных тягачей удивил резким снижением цен как на новые, так и на подержанные машины. Эксперты отмечают, что подобная динамика встречается нечасто, а последствия могут затронуть не только перевозчиков, но и весь сектор коммерческого транспорта. Что стало причиной такого разворота и как изменились ценовые ориентиры - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 15:07
AVIOR V90 Business: новая модель с турбодизелем и расширенной гарантией
На форуме FleetWorld представили AVIOR V90 Business - коммерческий автомобиль, который уже вызвал интерес у экспертов. Модель выделяется не только экономичным турбодизелем, но и расширенной программой сервисной поддержки. Рассказываем, какие преимущества и особенности скрывает новинка, и почему она может изменить подход к выбору транспорта для бизнеса. Что грозит конкурентам и на что стоит обратить внимание - в нашем материале.Читать далее
-
06.02.2026, 14:41
Toyota меняет руководство и увеличивает прогноз прибыли на фоне рекордных продаж
Toyota не только обновила прогноз по прибыли на 2025 год, но и объявила о смене генерального директора. Что стоит за этими переменами, почему японская иена сыграла ключевую роль и как это отразится на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 12:39
Зимний опыт электромобилей: как морозы влияют на запас хода и зарядку
Владельцы электромобилей делятся неожиданными трудностями зимней эксплуатации. Как морозы сокращают запас хода, почему зарядки становятся проблемой и что советуют опытные водители — подробности в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 12:21
Горьковский автозавод начал выпуск новой скорой помощи на базе Газели-NN
Горьковский автозавод представил новую версию скорой помощи, созданную на платформе Газели-NN. Инсайдеры сообщили, что в этот раз инженеры учли пожелания медиков и полностью переосмыслили внутреннее пространство. Какие решения реализованы и почему это важно для российских дорог - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 08:42
Верховный суд изменил подход к штрафам за езду без номеров: что теперь важно знать
В России продолжают штрафовать за отсутствие номеров на только что купленных авто, хотя закон дает 10 дней на регистрацию. Верховный суд внес ясность, но ситуация остается неоднозначной. Что грозит водителям - объясняют эксперты.Читать далее
-
05.02.2026, 20:38
Парковка передом или задом: как привычки водителей влияют на безопасность и комфорт
В Европе и России водители паркуются по-разному, и это не просто вопрос вкуса. За каждой привычкой стоят исторические обстоятельства, особенности городской среды и реальные вопросы безопасности. Разбираемся, что стоит за этими различиями.Читать далее
-
05.02.2026, 19:28
Скорая и грузовик столкнулись на Малоохтинской: пострадали медики и пассажиры
В центре Петербурга произошла авария с участием спецтранспорта. В результате инцидента травмы получили несколько человек. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.Читать далее
Похожие материалы
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 16:18
Aston Martin и Breitling: новый союз в автоспорте и премиальных аксессуарах
Aston Martin объявил о стратегическом партнерстве с Breitling, охватывающем не только автомобили, но и Формулу-1. Это событие может повлиять на восприятие брендов и задать новые стандарты в премиальном сегменте. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
06.02.2026, 15:37
Цены на седельные тягачи в январе 2026 года: неожиданный спад на рынке
Вышло исследование: в январе 2026 года рынок седельных тягачей удивил резким снижением цен как на новые, так и на подержанные машины. Эксперты отмечают, что подобная динамика встречается нечасто, а последствия могут затронуть не только перевозчиков, но и весь сектор коммерческого транспорта. Что стало причиной такого разворота и как изменились ценовые ориентиры - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 15:07
AVIOR V90 Business: новая модель с турбодизелем и расширенной гарантией
На форуме FleetWorld представили AVIOR V90 Business - коммерческий автомобиль, который уже вызвал интерес у экспертов. Модель выделяется не только экономичным турбодизелем, но и расширенной программой сервисной поддержки. Рассказываем, какие преимущества и особенности скрывает новинка, и почему она может изменить подход к выбору транспорта для бизнеса. Что грозит конкурентам и на что стоит обратить внимание - в нашем материале.Читать далее
-
06.02.2026, 14:41
Toyota меняет руководство и увеличивает прогноз прибыли на фоне рекордных продаж
Toyota не только обновила прогноз по прибыли на 2025 год, но и объявила о смене генерального директора. Что стоит за этими переменами, почему японская иена сыграла ключевую роль и как это отразится на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 12:39
Зимний опыт электромобилей: как морозы влияют на запас хода и зарядку
Владельцы электромобилей делятся неожиданными трудностями зимней эксплуатации. Как морозы сокращают запас хода, почему зарядки становятся проблемой и что советуют опытные водители — подробности в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 12:21
Горьковский автозавод начал выпуск новой скорой помощи на базе Газели-NN
Горьковский автозавод представил новую версию скорой помощи, созданную на платформе Газели-NN. Инсайдеры сообщили, что в этот раз инженеры учли пожелания медиков и полностью переосмыслили внутреннее пространство. Какие решения реализованы и почему это важно для российских дорог - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 08:42
Верховный суд изменил подход к штрафам за езду без номеров: что теперь важно знать
В России продолжают штрафовать за отсутствие номеров на только что купленных авто, хотя закон дает 10 дней на регистрацию. Верховный суд внес ясность, но ситуация остается неоднозначной. Что грозит водителям - объясняют эксперты.Читать далее
-
05.02.2026, 20:38
Парковка передом или задом: как привычки водителей влияют на безопасность и комфорт
В Европе и России водители паркуются по-разному, и это не просто вопрос вкуса. За каждой привычкой стоят исторические обстоятельства, особенности городской среды и реальные вопросы безопасности. Разбираемся, что стоит за этими различиями.Читать далее
-
05.02.2026, 19:28
Скорая и грузовик столкнулись на Малоохтинской: пострадали медики и пассажиры
В центре Петербурга произошла авария с участием спецтранспорта. В результате инцидента травмы получили несколько человек. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.Читать далее