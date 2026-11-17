17 ноября 2026, 10:41
Штраф за громкий выхлоп и вырезанный катализатор хотят поднять в десять раз
Штраф за громкий выхлоп и вырезанный катализатор хотят поднять в десять раз
Думские депутаты сегодня обсудят инициативу, которая касается автомобилистов и правил эксплуатации машин. Известны детали законопроекта и возможные сроки его рассмотрения. Разбираемся, какие изменения предложены и что будет дальше.
История началась с пакета поправок в КоАП РФ. Правительство внесло его в Госдуму 1 октября 2026 года и предложило пересмотреть размеры ряда административных взысканий. В перечень вошли нарушения правил пожарной безопасности и поведения на стадионах. Также там указаны эксплуатация маломерных судов, курение в неположенных местах и другие случаи.
В пояснительной записке изменения объясняют тем, что многие суммы давно не пересматривались и утратили актуальность. Среди предложений отдельно указана статья 8.23 КоАП РФ. Она касается превышения нормативов шума и вредных выбросов автомобилей.
Сейчас за такое нарушение водителю могут вынести предупреждение либо назначить штраф 500 рублей. Правительство предлагает установить взыскание от 4 000 до 5 000 рублей. Верхняя граница будет в десять раз выше нынешнего штрафа.
В Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы зарегистрирован внесенный Правительством РФ законопроект № 32168-9 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Профильный Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству должен подготовить материалы к рассмотрению. Отзывы и замечания принимают до 26 ноября 2026 года.
Проверки проводят сертифицированными приборами. Уровень шума измеряют шумомером.
Для контроля выхлопа бензиновых двигателей применяют газоанализаторы, а дизельных - дымомеры. Поэтому изменения могут затронуть владельцев машин с прямоточным выхлопом. Риск также касается автомобилей с неисправным глушителем.
Отдельная категория - машины, из выхлопной системы которых удалили каталитический нейтрализатор. Если приборы покажут превышение нормативов, именно результаты замеров станут основанием для привлечения к ответственности, говорится в пояснении к предлагаемым поправкам.
Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Рассмотрение назначено на 17 ноября 2026 года. Для второго чтения предложен ускоренный график: поправки будут принимать до 1 декабря, тогда как обычно на это отводится 30 дней.
Если изменения примут и подпишут, они вступят в силу через 90 дней после дня официального опубликования закона.
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