25 июня 2019, 16:17

Штрафы за тонировку предлагают отменить

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Депутаты Госдумы выступили с предложением отменить штрафы за чрезмерную тонировку стекол автомобиля. Как говорят авторы инициативы, тонирование – международная практика.

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«Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке», - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Основная проблема, по мнению парламентариев, заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, на результаты измерений влияют температура воздуха, влажность и давление, вследствие чего высока вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям.

Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Новый законопроект призван решить эту проблему.

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Штрафы за тонировку предлагают отменить
{{material_126784}} «Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке», - говорится в пояснительной записке законопроекта.Основная проблема, по мнению парламентариев, заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, на результаты измерений влияют температура воздуха, влажность и давление, вследствие чего высока вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям.Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Новый законопроект призван решить эту проблему.
2019-06-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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