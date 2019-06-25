Штрафы за тонировку предлагают отменить
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Основная проблема, по мнению парламентариев, заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, на результаты измерений влияют температура воздуха, влажность и давление, вследствие чего высока вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям.
Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Новый законопроект призван решить эту проблему.
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