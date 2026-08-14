Не только автобусы: Кому официально разрешено ездить по выделенной полосе и как это работает

Штрафы за выделенную полосу: новые правила, исключения и реальные риски для водителей

В 2026 году правила движения по выделенным полосам ужесточились, а камеры фиксируют нарушения даже на общественном транспорте. Почему важно знать нюансы, кто может ездить по полосе, и как реально оспорить штраф - разбираемся на примерах и с учетом последних изменений.

В 2026 году правила движения по выделенным полосам ужесточились, а камеры фиксируют нарушения даже на общественном транспорте. Почему важно знать нюансы, кто может ездить по полосе, и как реально оспорить штраф - разбираемся на примерах и с учетом последних изменений.

В последние годы выделенные полосы общественного транспорта стали привычной частью дорог. Их задача - ускорить движение автобусов и троллейбусов, чтобы пассажиры не теряли время в пробках. Но для водителей легковых машин такие полосы — источник риска получить штраф, особенно если не знать всех тонкостей.

Передвигаться по выделенной полосе разрешается только определенным категориям транспорта. В этот список входят автобусы, троллейбусы, маршрутки школьные, автобусы легковые, легковые такси и, при определенных условиях, велосипедисты. Для остальных автомобилей выезд на такую ​​полосу грозит штрафом.

Выделенные полосы обозначаются тщательной разметкой - буквой «А» на асфальте, а также дорожными знаками 5.14, 5.14.1, 5.11.1, 5.13.1 и 5.13.2. Если полоса отделена прерывистой линией, автомобили могут заезжать на нее только для поворота или посадки/высадки пассажиров, если не мешают общественному транспорту.

В отдельных случаях водителям разрешен выезд на выделенную полосу: при повороте направо, выезде со второстепенной дороги или въезде на территорию, а также для посадки и высадки пассажиров на тротуаре. Однако любые помехи маршрутному транспорту недопустимы. Иногда на знаках установлено время действия полосы - например, по выходным движение может быть открыто для всех.

Штрафы за нарушение правил движения по выделенной полосе фиксируются инспекторами и дорожными камерами. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет 3000 рублей, в других городах - 1500 рублей. Если полоса организована во встречном направлении, то последствия ужесточаются: штраф 5000 рублей или ничтожное право на 4-6 месяцев, а при повторном нарушении - на год. В случае вынужденного выезда (например, объезда ограждения) штраф может быть снижен до 1000-1500 рублей.

Обжаловать штраф можно в течение 10 дней, если есть доказательства ошибки фиксации. Например, если камера ошибочно определила номер, за рулем был другой человек или автомобиль уже продан. Важно собрать фото, видео, свидетельские показания или записи с видеорегистратора. Жалоба подается в ГИБДД или суд, ответ обычно приходит в течение 10 дней.

Водителям стоит помнить: даже если нарушение зафиксировано камерой, оно не всегда означает автоматическую вину. Иногда система ошибается, а доказательства могут сыграть решающую роль. Кстати, интересный опыт использования специализированных автомобилей для путешествий по России можно найти в материале о том, почему автодом на базе «Буханки» считается лучшим для бездорожья — подробности в этом обзоре .

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