«Штурмтигр»: что мы знаем про безумный бомбомёт Гитлера
Новые потребности, новые идеи
В середине Второй мировой войны у немецкой армии возникла потребность в мощных штурмовых САУ, которые можно было бы эффективно использовать при взятии городов. Для этого машины должны были обладать крупнокалиберными орудиями и иметь подходящую для уличных боёв толстую и прочную броню. Стали появляться модели, созданные на шасси танков, такие, например, как Sturmpanzer IV, он же – «Brummbär» («Бруммбэр», в переводе с немецкого – «гризли»). «Гризли» был построен на базе среднего танка Pz. IV и был оснащён 150-миллиметровой гаубицей. Толщина его брони доходила до 100 мм спереди, до 50 по бортам и до 45 сзади. Для возлагаемых на такую технику задач вооружения и бронирования оказалось недостаточно. При этом, шасси базового танка и так оказалось перегруженным, поэтому никакого потенциала для увеличения калибра и брони у машины не оставалось.
В 1942 году был разработан проект под названием Bär («Бэр», то есть, «Медведь»). Предлагалось использовать шасси как у тяжелого танка «Тигр», только увеличенное в размерах. На него планировали поставить 305-миллиметровое орудие. Толщина лобовой брони должна была доходить до 130 мм. В итоге проект был признан неудачным, и производить «Медведя» не стали. Но нужда вермахта в подобной технике никуда не делась. В том же году после Сталинградской битвы приказ о разработке тяжелого штурмового орудия был отдан лично Гитлером.
И снова «Тигр»
В этот раз с габаритами танкового шасси решили не экспериментировать: взяли «обычное», от того же «Тигра». Орудие планировалось создать новое. Это должна была быть гаубица калибром 210 мм. Но её разработка затянулась. Уже в 1943 году машину додумались оснастить существующим корабельным бомбомётом, изначально предназначавшемся для метания глубинных бомб. Гитлеру проект понравился.
Под новые САУ немцы решили переделывать «Тигры», поступающие на капитальный ремонт – подбитые или вышедшие из строя. С танками возникли некоторые проблемы, так как тяжёлые машины было сложно эвакуировать, и в ремонт попадали далеко не все подбитые «Тигры». Кроме того, выпуск затягивался искусственно стараниями некоторых немецких офицеров: по их мнению, в 1943 году немцы должны были думать не о штурме городов, а об обороне. Как бы там ни было, но о запуске машин в серию позаботился лично фюрер, и в 1944-м первые САУ были приняты на вооружение. В этот раз обошлось без медведей: название решили оставить «тигриное» – Sturmmörser Tiger, то есть, «Штурмовой миномёт Тигр», или, сокращённо, Sturmtiger.
К этому времени у Рейха уже были очень серьёзные проблемы. Ресурсов не хватало. Всего было произведено лишь 18 «Штурмтигров», включая один прототип с небронированной рубкой.
И что получилось?
Так что же представлял собой «Штурмовой Тигр»? Корпус базового танка особым изменениям не подвергался. Спереди наваривалась дополнительная бронеплита толщиной 50 миллиметров. В самом толстом месте броня лба достигала 150 мм. Борта и корма, как и у «Тигра» имели толщину до 80. Весила САУ целых 66 тонн: на 11 больше, чем танк. При этом, даже у танка ходовая часть испытывала из-за его веса большие нагрузки и была не очень надёжной. У САУ масса не только увеличилась, она ещё и распределялась неравномерно из-за установки тяжёлого бомбомёта и дополнительной брони. Основной причиной выхода «Штурмтигров» из строя оказались именно проблемы с ходовой частью.
Двигатель также использовался «Тигриный». Скорость САУ предсказуемо оказалась меньше, чем у танка: 38 км/ч против 45.
Огневая мощь «Штурмтигра» была очень высокой. Правда, точность реактивных снарядов оставляла желать лучшего, но для небольших дистанций стрельбы при городских боях её должно было хватить. Скорострельность получилась очень низкой: 1 выстрел в 10 минут. Заряжать бомбомёт приходилось вчетвером. Один снаряд весил 350 килограммов. Экипаж, кстати, состоял из пяти человек: командир, радист, два заряжающих и механик-водитель. В заряжании принимали участие все, кроме мехвода.
Реальное применение
Броня САУ действительно оказалась прочной. Пробить установку в лоб могли лишь некоторые орудия союзников, да и то на малых дистанциях. Однако, уязвимым местом стал сам бомбомёт: вблизи вполне можно было попасть в широкий и короткий ствол, что сразу выводило машину из строя. Впрочем, большинство «Штурмтигров» было не уничтожено в бою, а подорвано или просто брошено своими экипажами. Причины были две: низкая надёжность и острая нехватка боеприпасов. Реактивных снарядов производилось мало, да и те, что создавались, часто не доезжали до места назначения из-за перебоев с поставками.
Вполне возможно, что с теми задачами, для которых «Штурмтигры» создавались изначально, они бы справились хорошо. По крайней мере, если бы немцам удалось что-то сделать с постоянными техническими проблемами, обусловленных большой массой. Но ситуация на фронтах была уже совсем иная.
До наших дней дожило только два Sturmtiger. Один из них находится в бронетанковом музее в подмосковной Кубинке. Второй стоит в немецком танковом музее в городе Мунстер.
«Тигр-2»: правда ли, что он был лучшим танком Второй мировой войны?
САУ «Ягдтигр»: очень крутая немецкая техника Второй мировой
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий