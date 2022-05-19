Шведские автоброневики в НАТО - анализируем, что есть у скандинавов

Численность шведской армии – 54 900 человек. Плюс, как водится, военнообязанные, которые могут быть призваны в соответствии с законом о всеобщей обороне. В любом случае это капля в море (по нашим меркам).

Но ситуация меняется на наших глазах – недавно Швеция увеличила свой оборонный бюджет и заявила о намерении провести перевооружение. Любой, кто с тревогой задается вопросом, на что приходится 2% ВВП Швеции, может успокоиться тем фактом, что в список военных покупок вошли корабли, бронированные автомобили, прицепы, буксиры, снегоходы плюс модернизация существующего оборудования, включая закупку новейших технологий.

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Машины стоимостью 700 млн долларов

Страна, которая не проводила серьезного военного перевооружения с 1950-х годов, имеет все основания сделать свою армию более оснащенной – так говорят власти страны. При этом, что интересно, увеличение военного бюджета до 2% ВПП никак не соответствует требованиям безопасности НАТО для членства в альянсе.

На данный момент военное ведомство Швеции выделило 700 млн шведских крон на закупку грузовиков Volvo и Scania. Эти машины должны заменить собой старые автомобили уже в текущем году. Правда, есть маленький нюанс: если этому не помешают проблемы, которые сегодня царствуют в мировом автопроме, прежде всего, нехватка комплектующих.

Минувшей зимой военным удалось обновить парк снегоходов и теперь ожидается поставка почти 200 скутеров. Эта техника должна активно использоваться солдатами в сложных условиях скандинавской природы.

Соседи помогут

С компанией Damen Shipyard Hardinxveld военное ведомство подписало контракт на поставку 4 новых портовых буксиров длиной 17 метров каждый. На верфи Saab в Карлскруне отремонтирован и передан 4-й военно-морской боевой флотилии на Муске корвет HMS Evle. Обновлению подверглись, в первую очередь, системы наведения торпед.

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Броневик родом из Южной Африки

Совместно с Финляндией, Эстонией и Латвией разрабатывается новая модификация бронированного внедорожника на базе финского шасси Patria. Размещен заказ на разработку компанией Hägglund Bofor 20 бронетранспортеров, оснащенных гранатометами. Бронетехника, которая уже существует в шведской армии, также подвергнется техническому перевооружению, и на это планируется потратить около 300 млн шведских крон, чего не было добрых 20 лет.

Моделей бронированных автомобилей в составе шведских ВС не так и много. Вкратце упомянем основные машины.

Terrängbil 16, который также носит названия Galten или RG-32, представляет собой 7-тонный полноприводный внедорожный джип, предназначенный для перевозки личного состава. Что-то наподобие нашего «Тигра». Galten производится компанией BAE Land Systems OMC в Южной Африке. Первые машины были поставлены вооруженным силам Швеции в начале 2006 года.

8 колес, финская родословная

Двухосный броневик отвечает высоким требованиям с точки зрения защиты от мин и осколков. Мощный 6-цилиндровый двигатель позволяет автомобилю справляться с подъемами 60%. Ему не страшен 40-процентный боковой наклон. Он может подниматься по лестнице со ступенями высотой 35 см, а также проходить брод глубиной 80 см.

Patria AMV - бронированная машина колесной формулой 8x8, известная в Швеции под названием Pansarterrängbil 360. Производится финской фирмой Patria. Отличительной особенностью броневика является модульная конструкция, которая позволяет устанавливать различные надстройки, виды оружия, датчики или системы связи.

8-колесный БТР может использоваться в качестве бронированного вездехода, мобильного центра связи, службы «скорой помощи», комплектуется крупнокалиберным пулеметом и гранатометом. Имеет хорошую защиту от мин и, благодаря 30-миллиметровой броне, может выдерживать взрывы мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте.

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Старый добрый «Геландеваген»

Оснащен системой регулировки высоты, которая вместе с возможностью индивидуальной регулировки давления в шинах обеспечивает Pansarterrängbil 360 высокий уровень проходимости на бездорожье. По твердому грунту способен передвигаться со скоростью до 90 км/ч.

Terrängbil 14/15 является универсальным транспортным средством с хорошей проходимостью. Отлично подходит для быстрого передвижения по твердым поверхностям, в том числе в составе небольших транспортных групп.

Автомобиль представляет собой военную версию Mercedes Geländewagen, выпускаемого с 1979 года. На вооружении шведской армии две модификации внедорожника: Terrängbil 14 (или TGB 14) - это обозначение модели с приводом 4x4, в то время как Terrängbil 15 (TGB 15) – трехосный вариант (6x6).

Terrängbil 14 доступен как в бронированной (4,4 т), так и в небронированной (2,1 т) модификациях и оснащен 6-цилиндровым 184-сильным дизелем. Способен двигаться в воде глубиной 60 см. В свою очередь Terrängbil 15 может разместить в кабине 4 солдата и оснащен зенитной установкой длиной 2,17 метра. Двигатель тот же.

Угнали броневики и обезоружили

В феврале этого года два бронированных автомобиля RG-32 были угнаны из расположения командно-контрольного полка Вооруженных сил Швеции в г. Энчепинг, северо-западнее Стокгольма.

Военные обнаружили пропажу и сразу обратились в полицию. Ее сотрудники исследовали место преступления, однако никаких улик не нашли. Тогда машины были объявлены в общенациональный розыск - о краже сообщили всем полицейским участкам и даже таможням.

Утром следующего дня один из похищенных броневиков нашли у г. Вестерос. Что интересно, в нем не было оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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