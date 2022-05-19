Шведские автоброневики в НАТО - анализируем, что есть у скандинавов
Фото: svd.se
Численность шведской армии – 54 900 человек. Плюс, как водится, военнообязанные, которые могут быть призваны в соответствии с законом о всеобщей обороне. В любом случае это капля в море (по нашим меркам).
Но ситуация меняется на наших глазах – недавно Швеция увеличила свой оборонный бюджет и заявила о намерении провести перевооружение. Любой, кто с тревогой задается вопросом, на что приходится 2% ВВП Швеции, может успокоиться тем фактом, что в список военных покупок вошли корабли, бронированные автомобили, прицепы, буксиры, снегоходы плюс модернизация существующего оборудования, включая закупку новейших технологий.
Машины стоимостью 700 млн долларов
На данный момент военное ведомство Швеции выделило 700 млн шведских крон на закупку грузовиков Volvo и Scania. Эти машины должны заменить собой старые автомобили уже в текущем году. Правда, есть маленький нюанс: если этому не помешают проблемы, которые сегодня царствуют в мировом автопроме, прежде всего, нехватка комплектующих.
Минувшей зимой военным удалось обновить парк снегоходов и теперь ожидается поставка почти 200 скутеров. Эта техника должна активно использоваться солдатами в сложных условиях скандинавской природы.
Соседи помогут
С компанией Damen Shipyard Hardinxveld военное ведомство подписало контракт на поставку 4 новых портовых буксиров длиной 17 метров каждый. На верфи Saab в Карлскруне отремонтирован и передан 4-й военно-морской боевой флотилии на Муске корвет HMS Evle. Обновлению подверглись, в первую очередь, системы наведения торпед.
Броневик родом из Южной Африки
Моделей бронированных автомобилей в составе шведских ВС не так и много. Вкратце упомянем основные машины.
Terrängbil 16, который также носит названия Galten или RG-32, представляет собой 7-тонный полноприводный внедорожный джип, предназначенный для перевозки личного состава. Что-то наподобие нашего «Тигра». Galten производится компанией BAE Land Systems OMC в Южной Африке. Первые машины были поставлены вооруженным силам Швеции в начале 2006 года.
8 колес, финская родословная
Patria AMV - бронированная машина колесной формулой 8x8, известная в Швеции под названием Pansarterrängbil 360. Производится финской фирмой Patria. Отличительной особенностью броневика является модульная конструкция, которая позволяет устанавливать различные надстройки, виды оружия, датчики или системы связи.
8-колесный БТР может использоваться в качестве бронированного вездехода, мобильного центра связи, службы «скорой помощи», комплектуется крупнокалиберным пулеметом и гранатометом. Имеет хорошую защиту от мин и, благодаря 30-миллиметровой броне, может выдерживать взрывы мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте.
Старый добрый «Геландеваген»
Terrängbil 14/15 является универсальным транспортным средством с хорошей проходимостью. Отлично подходит для быстрого передвижения по твердым поверхностям, в том числе в составе небольших транспортных групп.
Автомобиль представляет собой военную версию Mercedes Geländewagen, выпускаемого с 1979 года. На вооружении шведской армии две модификации внедорожника: Terrängbil 14 (или TGB 14) - это обозначение модели с приводом 4x4, в то время как Terrängbil 15 (TGB 15) – трехосный вариант (6x6).
Terrängbil 14 доступен как в бронированной (4,4 т), так и в небронированной (2,1 т) модификациях и оснащен 6-цилиндровым 184-сильным дизелем. Способен двигаться в воде глубиной 60 см. В свою очередь Terrängbil 15 может разместить в кабине 4 солдата и оснащен зенитной установкой длиной 2,17 метра. Двигатель тот же.
Угнали броневики и обезоружили
В феврале этого года два бронированных автомобиля RG-32 были угнаны из расположения командно-контрольного полка Вооруженных сил Швеции в г. Энчепинг, северо-западнее Стокгольма.
Военные обнаружили пропажу и сразу обратились в полицию. Ее сотрудники исследовали место преступления, однако никаких улик не нашли. Тогда машины были объявлены в общенациональный розыск - о краже сообщили всем полицейским участкам и даже таможням.
Утром следующего дня один из похищенных броневиков нашли у г. Вестерос. Что интересно, в нем не было оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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