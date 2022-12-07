Шведские краш-манекены будут иметь женское тело

Они поняли, что тестовые манекены, используемые до сих пор, практически не отражают физические законы женского организма, а, значит, предлагаемые средства безопасности не защищают их с той эффективностью, которая требуется.

Дамы сильнее страдают в ДТП

Шведский национальный институт исследований дорожного движения и транспорта провел собственные исследования и озвучил его итоги. По сравнению с мужчинами, у женщин на 17% больше шансов погибнуть в автомобильной аварии. Вероятность получения серьезных травм с необратимыми последствиями при лобовом столкновении у них также выше - аж на 73%.

Дамы более склонны к травмам после столкновений автомобилей и косвенных ударов с меньшей интенсивностью. Тем не менее, большинство автопроизводителей проверяют безопасность своих автомобилей с помощью манекенов, которые подходят исключительно для мужского тела. А они, как ни странно, сильно отличаются от женщин, по крайней мере, в биомеханическом смысле. И эти различия в строении тела способны изменить то, насколько эффективно на самом деле работают системы пассивной безопасности, предназначенные для защиты экипажа.

Астрид Линдер, директор по безопасности дорожного движения Шведского национального института исследований дорожного движения и транспорта, не один год указывала на эти недостатки. Она, со свойственным европейским женщинам феминизмом, упомянула о существующей тенденции в автомобильной промышленности, руководство которой преимущественно мужского пола.

Фото: projectvirtual.eu

«Изучая статистические данные об автомобильных авариях, можно заметить, что женщины менее защищены системами пассивной безопасности при менее серьезных столкновениях, проводимых с меньшей интенсивностью, чем пассажиры-мужчины, - констатирует Линдер. - Вот почему в наших лабораториях в Линчепинге в 2019 году мы начали сосредотачиваться на разработке сидений и прочих элементов интерьера, которые бы эффективно защищали обе половины населения планеты».

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Сплошные датчики

При этом шведские исследователи быстро обнаружили, что им не хватает идеальной модели-манекена для представления среднестатистической женщины. «Вполне логично, что та часть населения, которая больше подвержена риску травм и жизни в автомобильных авариях, должна быть достоверно представлена в тестах», - объясняет Линдер.

Основу системы пассивной защиты составляют ремни и подушки безопасности плюс непосредственно конструкция транспортного средства. Их общая и частная задача заключается в поглощении и перенаправлении энергии удара в случае аварии, защищая здоровье и жизнь водителя и пассажиров. Автопроизводители в своих сертифицированных технических лабораториях должны скрупулезно и последовательно проверять эффективность этих и других элементов безопасности во время краш-тестов.

Фото: unsplash.com

Уменьшенная версия мужского манекена

Краш-тесты проводятся с участием неодушевленного экипажа. Современные краш-манекены –высокотехнологичные и дорогостоящие (не одна сотня тысяч долларов) устройства, напичканные всевозможными механизмами для передачи информации. Такая технология повышает безопасность дорожного движения от проектирования до производства. Датчики, вмонтированные в манекены, регистрируют во время столкновения в режиме реального времени скорость удара, силу сжатия, изгиб и крутящий момент тела и т.д. и т.п. Это облегчает прогнозирование травм, которые может получить живой человек в результате несчастного случая, помогая установить более высокий стандарт для систем безопасности экипажа. Все это хорошо продумано, но этого мало.

Например, американские автопроизводители и их коллеги из других стран, проникающие на рынок США, обязаны проверять безопасность транспортных средств на тех манекенах, которые были созданы по одному шаблону – это, как правило, модели среднего человека. Но такой среднестатистический манекен совсем не соответствует реальности обычного женского тела.

Для проверки реакции женщин на аварию Национальное управление безопасности дорожного движения США, которое управляет самой уважаемой в мире лабораторией краш-тестов, использует уменьшенную версию мужского манекена. Этот манекен имеет рост 150 см и вес 49 кг. Но такие параметры в мире имеют менее 5% женского населения.

Фото: projectvirtual.eu

«Стандарты испытаний на безопасность и предложения по тестовым манекенам родились 30-40 лет назад, - добавляет Линдер. - А существующий манекен мужчины среднего размера соответствует примерно 12-летней девочке, и он вряд ли может описать реакцию живого тела среднестатистической женщины на воздействие удара».

В некоторых краш-тестах высокого стандарта эта модель заменяется манекенами под названием Hydrid II и Hybrid III. Первый имеет рост 188 см, второй – 175 см (при весе 78 кг). Но ни тот, ни другой не «восполняют» реальность женского тела. Женщины, как правило, меньше и легче мужчин, они обладают менее развитой мышечной силой, иным распределением мышечной массы, положением центра тяжести, формой туловища, бедер и таза.

«Все эти анатомические различия влияют на то, как тело женщины реагирует на столкновения в результате несчастного случая, - говорит Линдер. - Об этом свидетельствуют результаты многих тестов безопасности автомобильных сидений, в ходе которых были достигнуты совершенно разные результаты, в зависимости от того, кто на них сидел - мужчина или женщина.

162 см и 62 кг – то, что надо

Чтобы «запечатлеть» законы женского тела, шведские исследователи решили создать свой собственный манекен. У него еще нет имени, зато определены рост (162 см) и вес (62 кг), что четче характеризует большинство женского населения. Сотрудники Шведского национального института исследований дорожного движения и транспорта уже добились с новым манекеном репрезентативных результатов. Однако в мире интерес к новым манекенам не слишком высок.

Фото: projectvirtual.eu

Автомобильные компании и учреждения, осуществляющие надзор за безопасностью на транспорте, совсем не обязаны использовать их в законодательном порядке. Пока не обязаны. В тех же Соединенных Штатах интерес к вопросу безопасности женщин за рулем уже набирает обороты.

«Надо признать, что женщины добились равенства на дорогах. Однако, когда дело доходит до тестов на безопасность, ни о каком равенстве не может быть и речи. Существующие стандарты краш-тестов настолько устарели, что нам необходимо их обновить в срочном порядке», - заявила член Конгресса США Элеонора Холмс Нортон. Возможно, американки воспользуются шведскими наработками?

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