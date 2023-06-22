Шведский гиперкар установил новый мировой рекорд

Ранее мы писали 5 самых дорогих автомобилей 2023 года Пока простые обыватели жалуются на рост цен на новые автомобили, состоятельные автолюбители готовы выложить ... Читать далее

Современным гиперкарам уже неинтересно соревноваться в разгоне 0-100 или в дрэге, пишет портал LIVE24 . В 2017 году Bugatti Chiron изобрел новую дисциплину: 0-400-0. Он разогнался с места до 400 км/ч и затормозил до полной остановки за 42 секунды. Уже через 6 лет шведский электрокар Rimac Nevera улучшил его результат на 12 секунд. В мае 2023-го Koenigsegg Regera установил новый рекорд. Он смог разогнаться с места до 400 км/ч за 20,68 секунды или на 0,64 секунды быстрее, чем Nevera. На торможение ушло еще 8,13 секунды.

Koenigsegg Regera оснащен 5-литровым твин-турбо V8, который развивает 1100 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. Его дополняют три электромотора, разработанные фирмой YASA. Два из них расположены по одному в задних колесах (по 245 сил и 260 Нм каждый) и один на валу от ДВС (217 сил, 300 Нм). Специально для Regera разработали новую коробку передач под названием Koenigsegg Direct Drive Transmission (KDD).

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах