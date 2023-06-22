Шведский гиперкар установил новый мировой рекорд
Koenigsegg Regera оснащен 5-литровым твин-турбо V8, который развивает 1100 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. Его дополняют три электромотора, разработанные фирмой YASA. Два из них расположены по одному в задних колесах (по 245 сил и 260 Нм каждый) и один на валу от ДВС (217 сил, 300 Нм). Специально для Regera разработали новую коробку передач под названием Koenigsegg Direct Drive Transmission (KDD).
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22.06.2023, 13:30
Honda опровергла информацию о возобновлении официальных поставок в Россию
Накануне журналисты рассказали об открытии официального дилерского центра Honda в Петербурге. Представители Honda открестились от таких партнеров: планов по возобновлению бизнеса в России у японцев нет.Читать далее
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22.06.2023, 11:17
Пропавший у «Титаника» батискаф с двумя миллиардерами на борту: факты и мистика
В воскресенье, 18 июня группа богатых туристов на батискафе «Титан» компании OceanGate начала погружаться к обломкам «Титаника», находящимся на глубине 3,8 километра. Через 1,5 часа связь с аппаратом прервалась. Поиски продолжаются до сих пор. Кислород на борту закончится в полдень по Гринвичу.Читать далее
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21.06.2023, 17:48
Названа процедура, которая поможет снизить расход топлива и продлить жизнь мотору
Даже у сравнительно новых автомобилей, до 100 тысяч километров пробега, двигатель может заводиться не с первого раза, обороты начинают плавать, расход топлива возрастает, а мощность снижается. Эксперты рассказали, как сохранить здоровье мотора и продлить срок его службы.Читать далее
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21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
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21.06.2023, 14:39
Итоги международной конференции «ТРИЛОГИЯ»
13 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) состоялась XIII Ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ», посвященная актуальным вопросам транспорта и логистики.Читать далее
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21.06.2023, 09:00
Известный автоюрист объяснил, почему ограничение в 30 км/ч опаснее 50 км/ч
Общественники по всему миру ратуют за снижение лимитов скорости в городах. Сейчас в большинстве стран водителям разрешено передвигаться со скоростью не более 50 – 60 км/ч, но активисты настаивают, что это чересчур быстро. Эксперт объяснил, почему от таких инициатив больше вреда, чем пользы.Читать далее
-
22.06.2023, 13:30
Honda опровергла информацию о возобновлении официальных поставок в Россию
Накануне журналисты рассказали об открытии официального дилерского центра Honda в Петербурге. Представители Honda открестились от таких партнеров: планов по возобновлению бизнеса в России у японцев нет.Читать далее
-
22.06.2023, 11:17
Пропавший у «Титаника» батискаф с двумя миллиардерами на борту: факты и мистика
В воскресенье, 18 июня группа богатых туристов на батискафе «Титан» компании OceanGate начала погружаться к обломкам «Титаника», находящимся на глубине 3,8 километра. Через 1,5 часа связь с аппаратом прервалась. Поиски продолжаются до сих пор. Кислород на борту закончится в полдень по Гринвичу.Читать далее
-
21.06.2023, 17:48
Названа процедура, которая поможет снизить расход топлива и продлить жизнь мотору
Даже у сравнительно новых автомобилей, до 100 тысяч километров пробега, двигатель может заводиться не с первого раза, обороты начинают плавать, расход топлива возрастает, а мощность снижается. Эксперты рассказали, как сохранить здоровье мотора и продлить срок его службы.Читать далее
-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
21.06.2023, 14:39
Итоги международной конференции «ТРИЛОГИЯ»
13 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) состоялась XIII Ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ», посвященная актуальным вопросам транспорта и логистики.Читать далее
-
21.06.2023, 09:00
Известный автоюрист объяснил, почему ограничение в 30 км/ч опаснее 50 км/ч
Общественники по всему миру ратуют за снижение лимитов скорости в городах. Сейчас в большинстве стран водителям разрешено передвигаться со скоростью не более 50 – 60 км/ч, но активисты настаивают, что это чересчур быстро. Эксперт объяснил, почему от таких инициатив больше вреда, чем пользы.Читать далее
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