Шведы пожелали Илону Маску счастливого Рождества и отказались вывозить мусор Tesla
Докеры заявили, что не будут разгружать автомобили Tesla во всех шведских портах. Профсоюзы клининговых фирм отказались убирать объекты Tesla, а работники почтовой службы приостановили прием и доставку почтовой корреспонденции Tesla, а также посылок с деталями, необходимыми для ремонта и обслуживания электрокаров. Сейчас к забастовке обещают присоединиться мусорщики. Они заявили, что с 24 декабря прекращают вывоз отходов из представительств Tesla по всей стране, если компания продолжит сопротивляться подписанию коллективного договора со своими работниками.
Tesla пытается противостоять давлению профсоюзов. Компания хотела было завозить электромобили в Швецию по суше из соседних стран, но к забастовке докеров присоединились их коллеги из Дании, Норвегии и Финляндии. Они прекратили разгружать автомобили, направляющиеся в Швецию, из солидарности со своими соседями. Tesla также подала в суд на почтовиков, чтобы заставить их доставлять хотя бы номерные знаки для новых автомобилей, но и тут пока не добилась успеха, пишет Reuters.
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14.12.2023, 08:19
Новый кроссовер Nissan получил высший балл за безопасность
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов, проверил безопасность кроссовера Nissan Ariya и присудил автомобилю высшую оценку Top Safety Pick+.Читать далее
-
14.12.2023, 07:11
У новеньких Kia Soul и Seltos вновь проблемы с подушками безопасности: они самопроизвольно раскрываются
Кроссоверы Kia опять оказались в центре скандала из-за проблем с подушками безопасности. На этот раз Takata не при чем. Дефектные комплектующие на завод отгрузил новый поставщик.Читать далее
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13.12.2023, 22:55
В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)
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