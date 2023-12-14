Шведы пожелали Илону Маску счастливого Рождества и отказались вывозить мусор Tesla

Ранее мы писали Вокруг Tesla разгорается очередной скандал: в Швеции компании объявили бойкот Конфликт начался с нежелания Tesla подписывать коллективный договор со шведскими автомеханиками и соглашаться ... Читать далее

Компания Tesla принципиально не допускает создания профсоюзов на своих предприятиях и не заключает коллективных договоров с сотрудниками. Работники в США, Китае и Германии недовольны таким положением дел, но открыто вступать в конфликт не решаются. Зато их шведские коллеги решили идти до конца. В ноябре 2023 года, после 5 лет бесплодных переговоров, автомеханики, работающие в сервисных центрах Tesla, объявили забастовку, солидарность с ними выразили портовые рабочие, уборщики и почтальоны.

Докеры заявили, что не будут разгружать автомобили Tesla во всех шведских портах. Профсоюзы клининговых фирм отказались убирать объекты Tesla, а работники почтовой службы приостановили прием и доставку почтовой корреспонденции Tesla, а также посылок с деталями, необходимыми для ремонта и обслуживания электрокаров. Сейчас к забастовке обещают присоединиться мусорщики. Они заявили, что с 24 декабря прекращают вывоз отходов из представительств Tesla по всей стране, если компания продолжит сопротивляться подписанию коллективного договора со своими работниками.

Фото: unsplash.com

Tesla пытается противостоять давлению профсоюзов. Компания хотела было завозить электромобили в Швецию по суше из соседних стран, но к забастовке докеров присоединились их коллеги из Дании, Норвегии и Финляндии. Они прекратили разгружать автомобили, направляющиеся в Швецию, из солидарности со своими соседями. Tesla также подала в суд на почтовиков, чтобы заставить их доставлять хотя бы номерные знаки для новых автомобилей, но и тут пока не добилась успеха, пишет Reuters.

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