Швейцарцы готовятся запустить машину для самоубийства (все законно)
Фото: swissinfo.ch
Международная организация Exit International, выступающая за легализацию добровольной эвтаназии, сообщила о создании капсулы Sarco, которая прошла все необходимые согласования и может на законных основаниях продаваться и использоваться в Швейцарии. Разработавший капсулу доктор Филип Ничке (Philip Nitschke) сообщил журналистам, что ее можно доставить в любое место – будь то идиллически живописный уголок или больница.
Человек ложится внутрь капсулы, ему задают ряд финальных вопросов, после чего он может нажать кнопку внутри капсулы, активировав устройство в любой подходящий момент. Воздух внутри постепенно насыщается азотом, снижающим концентрацию кислорода с 21 до 1 процента. Человек чувствует себя немного дезориентированным и может ощутить лёгкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Всё это займёт около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, то есть, недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья.
В настоящее время на 3D-принтере распечатаны два прототипа Sarco. Один выставляется в Музее погребальной культуры в немецком Касселе с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Второй получился не достаточно эстетичным и его предпочли не показывать. Третий аппарат должен быть готов к использованию в Швейцарии с 2022 года.
Сейчас в Швейцарии услуги ассистированного самоубийства оказывают две компании: Exit и Dignitas. Уход из жизни осуществляется при помощи пентобарбитала натрия. Человек засыпает в течение двух-пяти минут, затем впадает в глубокую кому, и вскоре после этого наступает смерть. Создатели Sarco намерены исключить из схемы врачей-психиатров, которые должны подтвердить дееспособность пациента. Предоставлять код доступа к капсуле будет искусственный интеллект на основе ответов онлайн-анкеты. Вполне закономерно, что идея столкнулась с волной скепсиса, особенно со стороны психиатров.
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