Швейцарцы побили прошлогодний рекорд скорости в разгоне от 0 до 100 км/ч

Ранее мы писали Установлен новый мировой рекорд разгона 0-100 км/ч В немецком Штутгарте эксперты Книги рекордов Гиннесса официально зафиксировали новый мировой рекорд по времени ... Читать далее

Швейцарцы вернули себе титул рекордсменов. Изначально именно им принадлежал лучший результат по разгону среди электрокаров. Построенный ими болид разменивал первую «сотню» за 1,513 секунды. Но в октябре 2022 года студенческая команда GreenTeam из Германии улучшила этот результат до 1,416 секунды, о чем в Книге рекордов Гиннесса появилась соответствующая запись. Швейцарцы приняли вызов и добились выдающихся результатов.

Модифицированный спорткар Mythen WR смог разогнаться с 0 до 100 км/ч за невероятные 0,956 секунды. Электрокар представляет собой усовершенствованную версию автомобиля команды Formula Student 2019 года, европейского аналога Formula SAE. Уже построенный как сверхлегкий гоночный автомобиль с открытыми колесами, он стал идеальным кандидатом для дальнейшего облегчения конструкции.

Ребята сняли заднее крыло, чтобы оптимизировать аэродинамику и сумели довести вес до 137 килограммов. Установили новые электромоторы и инверторы собственной разработки, увеличив суммарную отдачу до 326 сил. В итоге, электрокар смог разогнаться от 0 до «сотни» за 0,956 секунды на отрезке длиной всего 12,24 метра. При этом пилот испытывал перегрузки в 3,81 G.

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