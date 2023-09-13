Швейцарцы побили прошлогодний рекорд скорости в разгоне от 0 до 100 км/ч
Модифицированный спорткар Mythen WR смог разогнаться с 0 до 100 км/ч за невероятные 0,956 секунды. Электрокар представляет собой усовершенствованную версию автомобиля команды Formula Student 2019 года, европейского аналога Formula SAE. Уже построенный как сверхлегкий гоночный автомобиль с открытыми колесами, он стал идеальным кандидатом для дальнейшего облегчения конструкции.
Ребята сняли заднее крыло, чтобы оптимизировать аэродинамику и сумели довести вес до 137 килограммов. Установили новые электромоторы и инверторы собственной разработки, увеличив суммарную отдачу до 326 сил. В итоге, электрокар смог разогнаться от 0 до «сотни» за 0,956 секунды на отрезке длиной всего 12,24 метра. При этом пилот испытывал перегрузки в 3,81 G.
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Экс-глава МИД Австрии призналась, что мечтает о «Ниве»
В кулуарах проходящего в эти дли во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась журналистам, что мечтает сесть за руль «Нивы».Читать далее
-
13.09.2023, 07:21
В смертельном ДТП на трассе в Марий Эл столкнулись пять автомобилей: фото
Вечером во вторник, 12 сентября на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск произошла серьезная авария с участием большегруза, пикапа и еще трех легковых автомобилей. Движение по трассе оказалось полностью перекрыто.Читать далее
-
13.09.2023, 00:17
Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по неисправностям
С 1 сентября вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Сотрудники ГИБДД уже успели провести в регионах первые рейды и отчитаться о результатах.Читать далее
-
13.09.2023, 00:09
Путин заявил, что чиновники должны ездить на российских автомобилях: закупки начнутся немедленно
Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), президент России Владимир Путин сообщил, что его администрация совместно с правительством РФ подготовили цепочку перевода чиновников на отечественные автомобили.Читать далее
-
12.09.2023, 22:20
Налоговая начала рассылать транспортный налог: как его рассчитывают и кто может не платить?
В сентябре автовладельцы по всей стране начинают получать уведомления ФНС о необходимости уплатить имущественные налоги, в том числе и транспортный. Их рассылают налогоплательщикам через личные кабинеты, портал госуслуг или по обычной почте заказным письмом.Читать далее
-
12.09.2023, 15:58
Дилеры рассказали, можно ли купить иномарку с заводской гарантией
Больше года назад крупнейшие мировые автопроизводители приостановили официальные поставки в Россию. Большинство новых автомобилей сейчас или китайские, или попадают к нам по схеме «параллельного» импорта, лишаясь заводской гарантии.Читать далее
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