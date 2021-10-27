Швейцарцы выпустили часы, посвященные классической Lada Niva: они стоят, как сам автомобиль
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Проект официально поддерживает АвтоВАЗ, хотя изначально швейцарские гонщики рассчитывали только на свои силы. А сейчас в честь легендарного внедорожника, возвращающегося на «Дакар» спустя 35 лет, выпустят и эксклюзивные часы бренда Maurice de Mauriac под названием Chrono Modern «Niva Red Legend». Все будет изготовлено 34 экземпляра часов.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали с прочным темным покрытием, его задняя часть защищена красным сапфиром. Из прозрачного бесцветного сапфира изготовлено переднее стекло, на циферблате красуется надпись Niva, а в материале ремешка использован кевлар. Стоят такие эксклюзивные часы 4 579 евро, что по текущему курсу составляет порядка 375 тысяч рублей.
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