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Автор: Элина Градова

1 июля 2026, 08:51

Швейцарская нефть для болгарского завода Lukoil: что изменится для рынка топлива Юго-Восточной Европы с 1 июля

Швейцарская нефть для болгарского завода Lukoil: что изменится для рынка топлива Юго-Восточной Европы с 1 июля

От тяжелых сортов нефти к швейцарским поставкам: как изменится работа завода Lukoil в Болгарии

Швейцарская нефть для болгарского завода Lukoil: что изменится для рынка топлива Юго-Восточной Европы с 1 июля

Болгарский нефтеперерабатывающий завод Lukoil Neftohim Burgas с 1 июля 2026 года получит возможность закупать нефть у любых контрагентов, зарегистрированных в Швейцарии. Это особенно важно на фоне общего топливного кризиса в Европе, вызванного повреждением нефтеперерабатывающих мощностей в России и ограничениями на поставки.

Болгарский нефтеперерабатывающий завод Lukoil Neftohim Burgas с 1 июля 2026 года получит возможность закупать нефть у любых контрагентов, зарегистрированных в Швейцарии. Это особенно важно на фоне общего топливного кризиса в Европе, вызванного повреждением нефтеперерабатывающих мощностей в России и ограничениями на поставки.

Об этом на брифинге по итогам переговоров с представителями компании Litasco, являющейся собственником предприятия, сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Данное решение стало результатом конструктивного диалога между правительством страны и новым владельцем актива и должно существенно повлиять на стабильность работы одного из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий региона, пишет Abn.agency.

Торговый управляющий активами НПЗ Евгений Симеонов пояснил, что ранее из-за нестабильной ситуации на топливном рынке завод был вынужден перерабатывать более тяжелые сорта нефти, что создавало серьезные проблемы в производственной системе и существенно осложняло его работу. По его словам, новая возможность закупать сырье у швейцарских контрагентов поможет стабилизировать работу предприятия и обеспечить более предсказуемое качество выпускаемого топлива. Это особенно важно на фоне общего топливного кризиса в Европе, вызванного повреждением нефтеперерабатывающих мощностей в России и ограничениями на поставки.

Представитель Litasco Инна Дарий заявила, что компания провела с правительством Болгарии первый открытый и конструктивный разговор и добилась оптимальных решений по обсуждаемым вопросам. По ее словам, Litasco намерена сохранить конструктивное сотрудничество и продолжит искать решение, которое защитит ее экономические интересы и одновременно поддержит энергетический сектор страны. Вице-премьер Пулев в свою очередь отметил, что достигнутая договоренность стала первым шагом к досудебному урегулированию и отмене арбитражного спора, который угрожал серьезными финансовыми последствиями для болгарского бюджета.

Напомним, что в ноябре 2025 года власти Болгарии ввели внешнее управление над Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria EOOD и другими болгарскими предприятиями группы Lukoil. Управление было передано 17 ноября 2025 года, что вызвало резкую реакцию со стороны нового собственника. По данным компании, эти меры существенно затронули инвестиции Litasco в болгарские дочерние структуры и привели к значительным убыткам. В результате Болгарии были предъявлены претензии на сумму около трех миллиардов евро, которые компания готова отстаивать в международном арбитражном суде.

Новое соглашение о закупках нефти через швейцарских контрагентов может стать основой для полноценного урегулирования этого масштабного спора. Для болгарского рынка топлива это означает стабилизацию поставок бензина и дизельного топлива, которые критически важны как для внутреннего потребления, так и для экспорта в соседние страны. На фоне продолжающегося топливного кризиса в России и роста цен на бензин в Узбекистане и других государствах региона, стабильная работа крупного нефтеперерабатывающего завода в Болгарии приобретает особое значение для всей юго-восточной Европы. Эксперты ожидают, что уже в ближайшие недели предприятие выйдет на плановые объемы переработки, что позволит снизить напряженность на рынке горючего.

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