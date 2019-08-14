Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
14 августа 2019, 00:14

Шёл тепловоз обычный, маневровый…

  • 712
  • 0
Сегодня, как мы и обещали, продолжаем рассказ о коллекции фондовой площадки «Пионерский парк» на станции Лебяжье. Она, повторимся, является частью Центрального музея железнодорожного транспорта РФ и предлагает посетителям познакомиться с натурными образцами ж/д техники. Наш сегодняшний рассказ посвящен электровозам и тепловозам.
Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Строили железную дорогу, а ходит трамвай

XIX век – время зарождения электричества и появления электродвигателей. Зарождается идея использовать электричество на ж/д транспорте. Был, как многие знают, эксперимент на Сестрорецкой ж/д, но он закончился неудачно - электровоз не поехал, а вот идея сохранилась. В начале XX века строится электрическая ж/д от Нарвских ворот в Санкт-Петербурге до Ораниенбаума. К сожалению, до конца возвести ее не удалось – помешали Первая мировая война и Октябрьская революции. Однако на участке, что все же успели пустить, было организовано движение трамвая №36, курсирующего по сей день.

В советские годы активно электрифицируются участки дорог для пригородных поездов напряжением 1500В, а также участки для движения грузовых поездов напряжением 3000В. Первым в начале 1930-х годов электрифицируется один из кавказских перевалов, особенностью которого были большие уклоны. Появляется новый подвижной состав – электровоз. В музее есть один экземпляр, который ходил на том кавказском участке, - это ВЛ-22 («ВЛ» – Владимир Ильич, «22» – осевая нагрузка). Он был введен в эксплуатацию в 1941-м и проработал аж до 1985 года, пробежав при этом 2 млн 800 тыс. км.

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый

Ранее мы писали
40 лет назад, в далеком 1979-м Центральный музей железнодорожного транспорта РФ начал работу по сбору и сохранению ...
Читать далее
Основа электровоза, если вкратце, находящийся сверху токоприемник. Он получает питание от контактного провода. Через систему безопасности и управления питание поступает на тяговые двигатели. Они расположены на каждой оси. Их задача – преобразовать электроэнергию в механическую работу. Через редуктор вращающий момент поступает на колеса.

Что собой представляют эти машины

Тепловозы разделяются на те, что имеют электрическую передачу, и Те, в основе которой передача гидравлическая. На вал дизеля насаживается электрический генератор. Вырабатывается электроэнергия, которая затем поступает на тяговые двигатели (как на электровозе) и, наконец, превращается в механическую работу. Если гидропередача, задача дизеля – раскрутить поток жидкости. Затем энергия этого потока передается на колесные пары.

Обозначения у тепловозов разные. Если, например, видим букву «Т», перед нами тепловоз. Вторая буква «Г» – передача гидравлическая, «Э» – электрическая. Третья буква «М» – для маневровой работы (перемещение в пределах одной станции). Маневровые тепловозы преимущественно с одной кабиной. Машинист имеет неплохой обзор в одну сторону, относительно хороший – в другую сторону. Есть «реверсивка» вперед/назад – и машина едет туда-сюда. 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
«Сердце» любого тепловоза – V-образная дизельная установка. Основным производителем таким систем для отечественных тепловозов является Пенза. В качестве топлива используется соляра. Ее запас составляет 7,5 тонны, уровень определяется по специальной топливной рейке, вынесенной наружу. Расход напрямую зависит от того, куда едете, и какой поезд ведете, поэтому сказать определенно, сколько тепловоз потребляет на 100 км пути нельзя. Ход движения составов на наших ж/д осуществляется путем четкого подбора таких важных характеристик, как вес поезда, емкость топливного бака, скорость движения и т.п.

Экспонаты музея

Ранее мы писали
В Твери есть маленький музей, на пороге которого у вас обязательно спросят фамилию. Если вы – Волков, с вас ...
Читать далее
*** Тепловоз ТЭП-60. Подобные машины строились в 1960-е годы и предназначались для замены пассажирских паровозов. Ехали они с хорошей скоростью – что-то порядка 160 км/ч, следовательно, использовались в составе скорых поездов. ТЭП-60 преимущественно поставлялись на Октябрьскую железную дорогу. Тираж этих машин оказался большой, и эксплуатировались они длительное время. Сегодня в РФ таких тепловозов уже нет, но в Украине и Белоруссии еще работают.

*** Тепловоз М-62. «Шестерка» обозначает количество осей, «двойка» – порядковый номер серии тепловоза. Производился в СССР, но предназначался для ж/д европейских стран соцлагеря. Как мы писали в прошлом материале, 1960-е годы – переход от паровой тяги к прогрессивной, и была потребность в новых машинах. После того, как был насыщен рынок СЭВ, тепловозы М-62 стали появляться и в СССР. Мощность М-62 была меньше мощности магистральных тепловозов, но это, как ни странно, было и их преимуществом.

Дело в том, что далеко не всегда надо было таскать тяжелые составы на длинные расстояния. Иногда требовалось перегнать десяток вагонов с одной станции узла на другую или, например, «раскидать» 20 вагонов на одном участке. Поэтому эти тепловозы М-62 широко использовались на узловых станциях. Ко всему прочему эти машины обладали невысоким расходом топлива. Интересно, что М-62 до сих пор трудятся на петербургском ж/д узле.

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
*** Машины серии Т-3. Сроились в 1953-1955 г.г. в качестве замены товарных паровозов. На дорогах страны трудились довольно долго – вплоть до 2005 года. В общей сложности было собрано 6800 ед., поэтому Т-3 по праву называют самым выпускаемым тепловозом. Профиль узнаваемый по советским ж/д плакатам. Обозначения: «двойка» – количество секций. «Т» – тепловоз с электропередачей, «десятка» – номер серии, а дальше шли самые различные буквы: «ВЛ» – город постройки (Ворошиловград/Луганск), «М» - модернизированный, «У» – усовершенствованный, «П» – для вождения пассажирских поездов.

Ранее мы писали
Сегодня в нашей рубрике «Автопушествия» мы посетим с вами Пермский край. А точнее (чтобы в рамках ограниченного ...
Читать далее
*** Тепловозы Да. Один такой экземпляр вез правительственную делегацию на Потсдамскую конференцию. По легенде, Сталин почувствовал, что поезд едет совсем не так, как на паровой тяге, куда более лучше. На одной из станций вождь подошел к голове состава и спросил у машиниста, что это за машина и как она работает. По возвращению в Москву Сталин распорядился начать выпуск данных тепловозов в СССР.

Первые машины серии Да были аналогом 1000-сильных американских RSD-1, выпускавшихся фирмой American Locomotive Company (АЛКО) с 1942 по 1946 г.г. За исключением лишь некоторых узлов, все было изготовлено в нашей стране. Но, начиная с серии Т-2, это уже сугубо советские разработки. Интересно, что 68 тепловозов Да американцы поставили в СССР еще в годы войны. При этом 65 машин отправили в Среднюю Азию, 3 – остались в Москве.

Дизель-поезд

Весьма интересный экспонат. Что это такое, понять просто. Тот же самый электропоезд, также предназначенный для перевозки пассажиров на короткие пригородные расстояния, разве что работает на участках, не оборудованных контактным проводом. Дизель-поезд имеет один головной вагон с дизельной установкой, второй такой же сзади и в промежутке до 3 прицепных вагонов, где размещаются исключительно пассажиры.

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый

 

Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Шёл тепловоз обычный маневровый
Производились такие машины в Риге или поступали из Венгрии. Музейный экземпляр – начальника ОЖД, этакая служебная машина. Последняя поездка имела место в 2014 году. Поездки у начальника той или иной ж/д бывают по несколько суток, поэтому важен комфорт. ОЖД, как известно, большая по территории и площади: северная граница - в районе Мурманска, южная – на границе с Белоруссией.

Цель поездки начальника стандартная: весенний и осенний комиссионные осмотры, инспекция, разбор аварий, крушений и происшествий. В зависимости от цели, подбираются сопровождающие лица. Они селились в 2-местных купе. Есть специальная комната для совещаний. В ней монитор, на которой отображается информация с видеокамеры, смонтированный в кабине машиниста. Начальник всегда видит, куда его везут. Работают обязательно две бригады машинистов, проводницы и, конечно же, вагон-ресторан. Ничто человеческое начальникам от железной дороги не чуждо…

Иван Братуха
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Major Auto KIA Комплекс | отзывы
Цитата:| Кому: Руслан Мастера всегда предлагают полностью заменить деталь, надо просто стоять на своем, и они все сделают как надо. Я за два года общения с сервисом Мэйджора перестал обращать на это внимание. Главное, чтобы делали качественно. Всегда при ремонте нахожусь рядом, смотрю, чтобы не накосячили ...
Greezly
Автопродикс Nissan Гражданский | отзывы
Цитата:| Кому: Нина Спасибо, посмеялась) Мне повезло, менеджера ждать не пришлось, тест-драйв он сам предложил, да и все общение было толковым, по делу. Менеджера зовут Максим. Он хорошо поработал и здорово помог, когда дева в кредитном отделе хотела насчитать мне бешеные суммы, я позвонила Максиму ...
Карина
КИА Центр Шереметьево | отзывы
Цитата:| Кому: Вениамин Какой-то у вас вопиющий случай. Уж что-то, а с вежливостью у менеджеров все в порядке, никогда от них хамства не видел. А проблема с ценами это да, это есть. Специально называют подешевле, чтобы клиента заманить, а потом выкатывают настоящую стоимость, в надежде, что человек ...
Иван
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Регистрация авто по-новому. Что изменится?
Лучшие модели Ford, которые могли бы быть в России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 51 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Шёл тепловоз обычный, маневровый…
Строили железную дорогу, а ходит трамвайXIX век – время зарождения электричества и появления электродвигателей. Зарождается идея использовать электричество на ж/д транспорте. Был, как многие знают, эксперимент на Сестрорецкой ж/д, но он закончился неудачно - электровоз не поехал, а вот идея сохранилась. В начале XX века строится электрическая ж/д от Нарвских ворот в Санкт-Петербурге до Ораниенбаума. К сожалению, до конца возвести ее не удалось – помешали Первая мировая война и Октябрьская революции. Однако на участке, что все же успели пустить, было организовано движение трамвая №36, курсирующего по сей день. В советские годы активно электрифицируются участки дорог для пригородных поездов напряжением 1500В, а также участки для движения грузовых поездов напряжением 3000В. Первым в начале 1930-х годов электрифицируется один из кавказских перевалов, особенностью которого были большие уклоны. Появляется новый подвижной состав – электровоз. В музее есть один экземпляр, который ходил на том кавказском участке, - это ВЛ-22 («ВЛ» – Владимир Ильич, «22» – осевая нагрузка). Он был введен в эксплуатацию в 1941-м и проработал аж до 1985 года, пробежав при этом 2 млн 800 тыс. км. {{gallery_1644}} {{material_127012}} Основа электровоза, если вкратце, находящийся сверху токоприемник. Он получает питание от контактного провода. Через систему безопасности и управления питание поступает на тяговые двигатели. Они расположены на каждой оси. Их задача – преобразовать электроэнергию в механическую работу. Через редуктор вращающий момент поступает на колеса. Что собой представляют эти машиныТепловозы разделяются на те, что имеют электрическую передачу, и Те, в основе которой передача гидравлическая. На вал дизеля насаживается электрический генератор. Вырабатывается электроэнергия, которая затем поступает на тяговые двигатели (как на электровозе) и, наконец, превращается в механическую работу. Если гидропередача, задача дизеля – раскрутить поток жидкости. Затем энергия этого потока передается на колесные пары. Обозначения у тепловозов разные. Если, например, видим букву «Т», перед нами тепловоз. Вторая буква «Г» – передача гидравлическая, «Э» – электрическая. Третья буква «М» – для маневровой работы (перемещение в пределах одной станции). Маневровые тепловозы преимущественно с одной кабиной. Машинист имеет неплохой обзор в одну сторону, относительно хороший – в другую сторону. Есть «реверсивка» вперед/назад – и машина едет туда-сюда.  {{gallery_1643}} «Сердце» любого тепловоза – V-образная дизельная установка. Основным производителем таким систем для отечественных тепловозов является Пенза. В качестве топлива используется соляра. Ее запас составляет 7,5 тонны, уровень определяется по специальной топливной рейке, вынесенной наружу. Расход напрямую зависит от того, куда едете, и какой поезд ведете, поэтому сказать определенно, сколько тепловоз потребляет на 100 км пути нельзя. Ход движения составов на наших ж/д осуществляется путем четкого подбора таких важных характеристик, как вес поезда, емкость топливного бака, скорость движения и т.п. Экспонаты музея{{material_126533}} *** Тепловоз ТЭП-60. Подобные машины строились в 1960-е годы и предназначались для замены пассажирских паровозов. Ехали они с хорошей скоростью – что-то порядка 160 км/ч, следовательно, использовались в составе скорых поездов. ТЭП-60 преимущественно поставлялись на Октябрьскую железную дорогу. Тираж этих машин оказался большой, и эксплуатировались они длительное время. Сегодня в РФ таких тепловозов уже нет, но в Украине и Белоруссии еще работают. *** Тепловоз М-62. «Шестерка» обозначает количество осей, «двойка» – порядковый номер серии тепловоза. Производился в СССР, но предназначался для ж/д европейских стран соцлагеря. Как мы писали в прошлом материале, 1960-е годы – переход от паровой тяги к прогрессивной, и была потребность в новых машинах. После того, как был насыщен рынок СЭВ, тепловозы М-62 стали появляться и в СССР. Мощность М-62 была меньше мощности магистральных тепловозов, но это, как ни странно, было и их преимуществом. Дело в том, что далеко не всегда надо было таскать тяжелые составы на длинные расстояния. Иногда требовалось перегнать десяток вагонов с одной станции узла на другую или, например, «раскидать» 20 вагонов на одном участке. Поэтому эти тепловозы М-62 широко использовались на узловых станциях. Ко всему прочему эти машины обладали невысоким расходом топлива. Интересно, что М-62 до сих пор трудятся на петербургском ж/д узле.{{gallery_1642}} *** Машины серии Т-3. Сроились в 1953-1955 г.г. в качестве замены товарных паровозов. На дорогах страны трудились довольно долго – вплоть до 2005 года. В общей сложности было собрано 6800 ед., поэтому Т-3 по праву называют самым выпускаемым тепловозом. Профиль узнаваемый по советским ж/д плакатам. Обозначения: «двойка» – количество секций. «Т» – тепловоз с электропередачей, «десятка» – номер серии, а дальше шли самые различные буквы: «ВЛ» – город постройки (Ворошиловград/Луганск), «М» - модернизированный, «У» – усовершенствованный, «П» – для вождения пассажирских поездов. {{material_124023}} *** Тепловозы Да. Один такой экземпляр вез правительственную делегацию на Потсдамскую конференцию. По легенде, Сталин почувствовал, что поезд едет совсем не так, как на паровой тяге, куда более лучше. На одной из станций вождь подошел к голове состава и спросил у машиниста, что это за машина и как она работает. По возвращению в Москву Сталин распорядился начать выпуск данных тепловозов в СССР. Первые машины серии Да были аналогом 1000-сильных американских RSD-1, выпускавшихся фирмой American Locomotive Company (АЛКО) с 1942 по 1946 г.г. За исключением лишь некоторых узлов, все было изготовлено в нашей стране. Но, начиная с серии Т-2, это уже сугубо советские разработки. Интересно, что 68 тепловозов Да американцы поставили в СССР еще в годы войны. При этом 65 машин отправили в Среднюю Азию, 3 – остались в Москве. Дизель-поезд Весьма интересный экспонат. Что это такое, понять просто. Тот же самый электропоезд, также предназначенный для перевозки пассажиров на короткие пригородные расстояния, разве что работает на участках, не оборудованных контактным проводом. Дизель-поезд имеет один головной вагон с дизельной установкой, второй такой же сзади и в промежутке до 3 прицепных вагонов, где размещаются исключительно пассажиры. {{gallery_1641}} Производились такие машины в Риге или поступали из Венгрии. Музейный экземпляр – начальника ОЖД, этакая служебная машина. Последняя поездка имела место в 2014 году. Поездки у начальника той или иной ж/д бывают по несколько суток, поэтому важен комфорт. ОЖД, как известно, большая по территории и площади: северная граница - в районе Мурманска, южная – на границе с Белоруссией.Цель поездки начальника стандартная: весенний и осенний комиссионные осмотры, инспекция, разбор аварий, крушений и происшествий. В зависимости от цели, подбираются сопровождающие лица. Они селились в 2-местных купе. Есть специальная комната для совещаний. В ней монитор, на которой отображается информация с видеокамеры, смонтированный в кабине машиниста. Начальник всегда видит, куда его везут. Работают обязательно две бригады машинистов, проводницы и, конечно же, вагон-ресторан. Ничто человеческое начальникам от железной дороги не чуждо…
2019-08-14
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Ставропольский край Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.