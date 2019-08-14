Шёл тепловоз обычный, маневровый…
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Строили железную дорогу, а ходит трамвай
XIX век – время зарождения электричества и появления электродвигателей. Зарождается идея использовать электричество на ж/д транспорте. Был, как многие знают, эксперимент на Сестрорецкой ж/д, но он закончился неудачно - электровоз не поехал, а вот идея сохранилась. В начале XX века строится электрическая ж/д от Нарвских ворот в Санкт-Петербурге до Ораниенбаума. К сожалению, до конца возвести ее не удалось – помешали Первая мировая война и Октябрьская революции. Однако на участке, что все же успели пустить, было организовано движение трамвая №36, курсирующего по сей день.
В советские годы активно электрифицируются участки дорог для пригородных поездов напряжением 1500В, а также участки для движения грузовых поездов напряжением 3000В. Первым в начале 1930-х годов электрифицируется один из кавказских перевалов, особенностью которого были большие уклоны. Появляется новый подвижной состав – электровоз. В музее есть один экземпляр, который ходил на том кавказском участке, - это ВЛ-22 («ВЛ» – Владимир Ильич, «22» – осевая нагрузка). Он был введен в эксплуатацию в 1941-м и проработал аж до 1985 года, пробежав при этом 2 млн 800 тыс. км.
Что собой представляют эти машины
Тепловозы разделяются на те, что имеют электрическую передачу, и Те, в основе которой передача гидравлическая. На вал дизеля насаживается электрический генератор. Вырабатывается электроэнергия, которая затем поступает на тяговые двигатели (как на электровозе) и, наконец, превращается в механическую работу. Если гидропередача, задача дизеля – раскрутить поток жидкости. Затем энергия этого потока передается на колесные пары.
Обозначения у тепловозов разные. Если, например, видим букву «Т», перед нами тепловоз. Вторая буква «Г» – передача гидравлическая, «Э» – электрическая. Третья буква «М» – для маневровой работы (перемещение в пределах одной станции). Маневровые тепловозы преимущественно с одной кабиной. Машинист имеет неплохой обзор в одну сторону, относительно хороший – в другую сторону. Есть «реверсивка» вперед/назад – и машина едет туда-сюда.
Экспонаты музея
*** Тепловоз М-62. «Шестерка» обозначает количество осей, «двойка» – порядковый номер серии тепловоза. Производился в СССР, но предназначался для ж/д европейских стран соцлагеря. Как мы писали в прошлом материале, 1960-е годы – переход от паровой тяги к прогрессивной, и была потребность в новых машинах. После того, как был насыщен рынок СЭВ, тепловозы М-62 стали появляться и в СССР. Мощность М-62 была меньше мощности магистральных тепловозов, но это, как ни странно, было и их преимуществом.
Дело в том, что далеко не всегда надо было таскать тяжелые составы на длинные расстояния. Иногда требовалось перегнать десяток вагонов с одной станции узла на другую или, например, «раскидать» 20 вагонов на одном участке. Поэтому эти тепловозы М-62 широко использовались на узловых станциях. Ко всему прочему эти машины обладали невысоким расходом топлива. Интересно, что М-62 до сих пор трудятся на петербургском ж/д узле.
Первые машины серии Да были аналогом 1000-сильных американских RSD-1, выпускавшихся фирмой American Locomotive Company (АЛКО) с 1942 по 1946 г.г. За исключением лишь некоторых узлов, все было изготовлено в нашей стране. Но, начиная с серии Т-2, это уже сугубо советские разработки. Интересно, что 68 тепловозов Да американцы поставили в СССР еще в годы войны. При этом 65 машин отправили в Среднюю Азию, 3 – остались в Москве.
Дизель-поезд
Весьма интересный экспонат. Что это такое, понять просто. Тот же самый электропоезд, также предназначенный для перевозки пассажиров на короткие пригородные расстояния, разве что работает на участках, не оборудованных контактным проводом. Дизель-поезд имеет один головной вагон с дизельной установкой, второй такой же сзади и в промежутке до 3 прицепных вагонов, где размещаются исключительно пассажиры.
Цель поездки начальника стандартная: весенний и осенний комиссионные осмотры, инспекция, разбор аварий, крушений и происшествий. В зависимости от цели, подбираются сопровождающие лица. Они селились в 2-местных купе. Есть специальная комната для совещаний. В ней монитор, на которой отображается информация с видеокамеры, смонтированный в кабине машиниста. Начальник всегда видит, куда его везут. Работают обязательно две бригады машинистов, проводницы и, конечно же, вагон-ресторан. Ничто человеческое начальникам от железной дороги не чуждо…
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