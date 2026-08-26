Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 06:04

SIBERTON PRO TRIKE MAX 3950W: запас хода 70 км и стальная рама для города и пригорода

SIBERTON PRO TRIKE MAX 3950W: запас хода 70 км и стальная рама для города и пригорода

3950 Вт и 70 км пробега: SIBERTON PRO TRIKE MAX — новый стандарт для города

SIBERTON PRO TRIKE MAX 3950W: запас хода 70 км и стальная рама для города и пригорода

Трехколесный электроскутер SIBERTON PRO TRIKE MAX 3950W выделяется мощным мотором, увеличенным запасом хода и продуманной конструкцией для сложных условий. Модель может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для работы и повседневных задач.

Трехколесный электроскутер SIBERTON PRO TRIKE MAX 3950W выделяется мощным мотором, увеличенным запасом хода и продуманной конструкцией для сложных условий. Модель может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для работы и повседневных задач.

Трехколесные электроскутеры становятся все более востребованными среди тех, кто ищет устойчивый и надежный транспорт для города и пригорода. SIBERTON PRO TRIKE MAX 3950W — одна из тех моделей, которые способны выдерживать интенсивную  нагрузку, что особенно актуально для курьеров, служб доставки и пользователей, которым важна надежность.

В основе конструкции - прочная стальная рама, рассчитанная на долгий срок службы. Электроскутер оснащен мотором мощностью 3950 Вт, что позволяет уверенно преодолевать подъемы и не терять динамику даже при полном включении. Аккумулятор Li-ion 60 В/35 А·ч обеспечивает до 70 км пробега на одном заряде, полная зарядка занимает от 7 до 9 часов. Такая автономность позволяет модели длительно перемещаться без необходимости частой подзарядки.

Трехколесная платформа обеспечивает дополнительную устойчивость, что особенно важно при маневрировании и при остановках на неровных дорогах. Передняя и задняя подвеска с масляными и пружинными амортизаторами плавно регулируют вибрацию, повышая комфорт даже при плохом покрытии. В целях безопасности предусмотрены гидравлические дисковые тормоза на всех колесах, а также полный комплект светотехники и сигнализация, что снижает риск угона в любое время суток.

Колеса диаметром 12 дюймов с широкими шинами 215/40-12 обеспечивают хорошее сцепление и проходимость. Важная причина - возможность установки дополнительного аккумулятора, который позволяет увеличить запас хода или использовать резервную батарею для особых случаев. Подобный подход к комплектации встречается не во всех альтернативах: например, в обзоре другой популярной модели с увеличенным запасом динамики расширение автономности становится одним из ключевых трендов рынка.

SIBERTON PRO TRIKE MAX 3950W может заинтересовать не только профессиональных пользователей, но и тех, кто ищет безопасный электротранспорт для повседневных задач. Важно учитывать, что реальные показатели пробега зависят от веса райдера, рельефа и погодных условий. 

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