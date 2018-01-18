Сибирь приросла фирменным мотосалоном Honda
В третьем по численности населения городе России - Новосибирске открылся официальный центр по продажам и сервисному обслуживанию мототехники Honda. Как сообщается, событие знаковое, ведь за последние годы культура мотоциклетного движения в Сибири сделала ощутимый рывок вперед.
Шоу-рум готов предложить покупку всей линейки мотоциклов Honda, поставляемой в страну, включая предзаказ таких ожидаемых новинок, как GL1800 Goldwing, оснащенной 7-ступенчатым «автоматом» DCT, а также CRF1000 Africa Twin с увеличенным бензобаком и системой HSTC (Honda Selectable Torque Control).
Сервисмены нового мотосалона проведут ремонт любой сложности, а также гарантийное и техническое обслуживание. С началом сезона предполагается проведение клиентских тест-драйвов наиболее популярных мотоциклов в линейке.
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