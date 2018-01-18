18 января 2018, 09:32

Сибирь приросла фирменным мотосалоном Honda

В третьем по численности населения городе России - Новосибирске открылся официальный центр по продажам и сервисному обслуживанию мототехники Honda. Как сообщается, событие знаковое, ведь за последние годы культура мотоциклетного движения в Сибири сделала ощутимый рывок вперед.
^
Сибирь приросла фирменным мотосалоном Honda Honda

Шоу-рум готов предложить покупку всей линейки мотоциклов Honda, поставляемой в страну, включая предзаказ таких ожидаемых новинок, как GL1800 Goldwing, оснащенной 7-ступенчатым «автоматом» DCT, а также CRF1000 Africa Twin с увеличенным бензобаком и системой HSTC (Honda Selectable Torque Control).

Сервисмены нового мотосалона проведут ремонт любой сложности, а также гарантийное и техническое обслуживание. С началом сезона предполагается проведение клиентских тест-драйвов наиболее популярных мотоциклов в линейке.

Новости Хонда

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Honda Airwave
Всем привет. Подскажите пожалуйста аирвейв 2007 год на холостых температура падает почти до нуля за окном минус 28, это нормально или что то не так? Спасибо.
Dugar
Форум Honda Pilot
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
Marina Neufeld
Форум Honda Jazz
У меня тоже была китайская сборка. Машина очень нравилась, ездил с ней и на отдых за 3к км (в одну сторону) , не подводила. Единственное семья у меня увеличилась, и надо было авто побольше. Пришлось продать, жалко было. После данного авто, считаю машины Хонда очень качественными. И хотя у меня сейчас ...
Рикки
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Honda Автомудрость Honda АвтоПитер Honda Дизайн и тюнинг Honda Новинки и концепт кары Honda Новости и акции автосалонов Honda Автосалоны и дилеры марки Honda Аренда и прокат авто марки Honda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Honda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Honda
Главные материалы
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Сибирь приросла фирменным мотосалоном Honda
Шоу-рум готов предложить покупку всей линейки мотоциклов Honda, поставляемой в страну, включая предзаказ таких ожидаемых новинок, как GL1800 Goldwing, оснащенной 7-ступенчатым «автоматом» DCT, а также CRF1000 Africa Twin с увеличенным бензобаком и системой HSTC (Honda Selectable Torque Control).Сервисмены нового мотосалона проведут ремонт любой сложности, а также гарантийное и техническое обслуживание. С началом сезона предполагается проведение клиентских тест-драйвов наиболее популярных мотоциклов в линейке.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сургут Калужская область Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG