12 марта 2020, 16:07
Сидения Lada Vesta получили комбинированную обивку из кожи и алькантары
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Фото: АвтоВАЗ
Покупатели седанов и универсалов Lada Vesta в комплектациях Luxe теперь смогут заказать автомобили с комбинированной обивкой сидений: кожа плюс алькантара. Первые автомобили уже отгружают дилерам.
Фото: Российская газета
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По версии издания, разница между двумя отделками салона составляет 14 000 рублей. Первые экземпляры Lada Vesta с эксклюзивными передними и задними сиденьями АвтоВАЗ уже отправил дилерам. Других обновлений или опций «Весты» пока не получили. Сидения с комбинированной отделкой уже есть у вседорожных Cross-версий Vesta. А в «заряженные» седаны Vesta Sport устанавливают сиденья с комбинированной отделкой из кожи с тиснением под карбон и алькантару.
В январе автомобили семейства Lada Vesta стали предлагать в новой комплектации Comfort Winter, которая пришла на смену Comfort Image. Она доступна почти для всех представителей семейства: седанов Vesta и Vesta Cross, а также универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. Отличительной особенностью Comfort Winter стали две новые опции для рулевого колеса: кожаная отделка и обогрев. Ранее они предлагались только для более дорогих комплектаций Luxe и Exclusive.
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