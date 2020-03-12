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12 марта 2020, 16:07

Сидения Lada Vesta получили комбинированную обивку из кожи и алькантары

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Фото: АвтоВАЗ
Покупатели седанов и универсалов Lada Vesta в комплектациях Luxe теперь смогут заказать автомобили с комбинированной обивкой сидений: кожа плюс алькантара. Первые автомобили уже отгружают дилерам.
Сидения Lada Vesta получили комбинированную обивку из кожи и алькантары

Фото: Российская газета

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Журналисты «Российской газеты» рассказали о новом варианте отделки салона, который стал доступен для седанов и универсалов Lada Vesta. В комплектациях Luxe Multimedia и Luxe Prestige появилась возможность заказать как интерьер с тканевой отделкой, так и с комбинированной. Схожим образом уже оформляется салон топовой комплектации Exclusive.

По версии издания, разница между двумя отделками салона составляет 14 000 рублей. Первые экземпляры Lada Vesta с эксклюзивными передними и задними сиденьями АвтоВАЗ уже отправил дилерам. Других обновлений или опций «Весты» пока не получили. Сидения с комбинированной отделкой уже есть у вседорожных Cross-версий Vesta. А в «заряженные» седаны Vesta Sport устанавливают сиденья с комбинированной отделкой из кожи с тиснением под карбон и алькантару.

В январе автомобили семейства Lada Vesta стали предлагать в новой комплектации Comfort Winter, которая пришла на смену Comfort Image. Она доступна почти для всех представителей семейства: седанов Vesta и Vesta Cross, а также универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. Отличительной особенностью Comfort Winter стали две новые опции для рулевого колеса: кожаная отделка и обогрев. Ранее они предлагались только для более дорогих комплектаций Luxe и Exclusive.


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Отзывы по теме
Немцы оказались недовольными Lada Vesta
А что в Германии POLO продаётся?
123
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
Вазон
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Сидения Lada Vesta получили комбинированную обивку из кожи и алькантары
{{material_128724}}Журналисты «Российской газеты» рассказали о новом варианте отделки салона, который стал доступен для седанов и универсалов Lada Vesta. В комплектациях Luxe Multimedia и Luxe Prestige появилась возможность заказать как интерьер с тканевой отделкой, так и с комбинированной. Схожим образом уже оформляется салон топовой комплектации Exclusive.По версии издания, разница между двумя отделками салона составляет 14 000 рублей. Первые экземпляры Lada Vesta с эксклюзивными передними и задними сиденьями АвтоВАЗ уже отправил дилерам. Других обновлений или опций «Весты» пока не получили. Сидения с комбинированной отделкой уже есть у вседорожных Cross-версий Vesta. А в «заряженные» седаны Vesta Sport устанавливают сиденья с комбинированной отделкой из кожи с тиснением под карбон и алькантару.В январе автомобили семейства Lada Vesta стали предлагать в новой комплектации Comfort Winter, которая пришла на смену Comfort Image. Она доступна почти для всех представителей семейства: седанов Vesta и Vesta Cross, а также универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. Отличительной особенностью Comfort Winter стали две новые опции для рулевого колеса: кожаная отделка и обогрев. Ранее они предлагались только для более дорогих комплектаций Luxe и Exclusive.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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