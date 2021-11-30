Сидеть нужно уметь: учимся правильной посадке за рулём
Спинка сиденья должна быть установлена достаточно вертикально. Угол, конечно же, должен быть, но небольшой.
По высоте сиденье нужно отрегулировать так, чтобы между головой и потолком помещалось пять пальцев, то есть, вся ладонь. Но если потолок в машине высокий (например, это – внедорожник), то ориентируйтесь по ситуации.
Теперь настраиваем положение кресла. Скорее всего, в вашем автомобиле нет педали сцепления, но представьте, что она там есть, и как бы нажмите её ногой полностью. То есть, просто уприте левую ногу в пол левее от педали тормоза. Нога при правильной настройке сиденья должна быть вытянута почти полностью.
Переходим к подголовнику. Да, серьёзно. По высоте нужно настроить его так, чтобы центр вашей головы приходился по его центру.
Далее у нас руль. По высоте устанавливаем так, чтобы вся ладонь (пять пальцев) помещалась или почти помещалась между рулём и ногой. С вылетом так. Вытянув вперёд руку, вы должны касаться верхней точкой руля запястьем, примерно там, где обычно находится ремешок часов. А когда вы держите руль в точках "3" и "9", локти должны быть согнуты под углом приблизительно 120°.
Остаётся настроить ремень безопасности. Его нужно расположить так, чтобы он выходил примерно с уровня вашего плеча.
По остальным настройкам (поясничный подпор, длина сиденья и т.д.) особых требований нет, ставьте всё так, чтобы было максимально комфортно.
Разумеется, это примерные рекомендации, и вам за рулём должно быть действительно удобно. Но, всё же, посадка должна быть хотя бы приближена к верной. Это действительно влияет на безопасность езды.
Кстати, есть ещё один тест правильности установки сиденья и, особенно, руля. При движении задним ходом у вас не должно возникать желания наклоняться вперёд или как-то ещё смещаться в кресле.
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