Можно ли ночевать вдвоем в модуле вместо коляски? Можно — разбираем Pygmy от Sidewinder Campers

Pygmy — компактный модуль для мототуризма: ночлег для двоих вместо коляски

Sidewinder Campers показала Pygmy - боковой модуль со спальным местом для двух взрослых и багажным объемом около 510 литров. Душа и туалета нет, а цена и часть важных характеристик пока не раскрыты.

Sidewinder Campers показала Pygmy - боковой модуль со спальным местом для двух взрослых и багажным объемом около 510 литров. Душа и туалета нет, а цена и часть важных характеристик пока не раскрыты.

Британская компания Sidewinder Campers предлагает необычный формат мототуризма: жилой модуль Pygmy крепится спереди мотоцикла вместо коляски и рассчитан на непродолжительные поездки. При длине около 2,13 метра и массе примерно 159 килограммов он вмещает двух взрослых и около 510 литров багажа. Формат ориентирован на мототуристов, готовых планировать маршрут с учетом стоянок и доступной инфраструктуры.

Фото: Pygmy / Sidewinder Campers

Конструкция и совместимость

Модуль устанавливается спереди мотоцикла вместо коляски. Подвеска выполнена на высокопрочном стальном подрамнике, который соединяется со штатными точками крепления. Sidewinder Campers рекомендует использовать Pygmy на круизных и туристических байках. В перечень подходящих типов входят и модели класса «эдвенчер», однако производитель советует проверять соответствие каждого конкретного мотоцикла.

Внутреннее пространство

Интерьер организован прежде всего для сна: по компоновке Pygmy напоминает прицеп-каплю. Сзади предусмотрен небольшой кухонный уголок, но полноценной кухни, душа и туалета нет. Готовить еду и соблюдать гигиену предлагается на открытом воздухе — например, пользоваться кемпинговой инфраструктурой или переносной плиткой. Практическое обустройство жилого места уже разбирали на примере Lada Largus, где владелец оборудовал спальное место и кухонную зону.

Сценарии использования

Pygmy рассчитан на выходные, в том числе короткие выезды. Компания также ориентирует владельцев по маршрутам с запланированными стоянками и при посещении национальных парков — особенно если на площадках есть санитарные блоки. Для ночевок вдали от оборудованных мест отдельно продумывайте запасы воды, приготовление еды и соблюдение гигиены.

Производитель не сообщил допустимую полную массу и ходовые характеристики. Цена Pygmy также не объявлена.