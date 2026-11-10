Можно ли ночевать вдвоем в модуле вместо коляски? Можно — разбираем Pygmy от Sidewinder Campers

10 ноября 2026, 10:29
Pygmy — компактный модуль для мототуризма: ночлег для двоих вместо коляски
Pygmy — компактный модуль для мототуризма: ночлег для двоих вместо коляски
Sidewinder Campers показала Pygmy - боковой модуль со спальным местом для двух взрослых и багажным объемом около 510 литров. Душа и туалета нет, а цена и часть важных характеристик пока не раскрыты.
Британская компания Sidewinder Campers предлагает необычный формат мототуризма: жилой модуль Pygmy крепится спереди мотоцикла вместо коляски и рассчитан на непродолжительные поездки. При длине около 2,13 метра и массе примерно 159 килограммов он вмещает двух взрослых и около 510 литров багажа. Формат ориентирован на мототуристов, готовых планировать маршрут с учетом стоянок и доступной инфраструктуры.
Конструкция и совместимость
Модуль устанавливается спереди мотоцикла вместо коляски. Подвеска выполнена на высокопрочном стальном подрамнике, который соединяется со штатными точками крепления. Sidewinder Campers рекомендует использовать Pygmy на круизных и туристических байках. В перечень подходящих типов входят и модели класса «эдвенчер», однако производитель советует проверять соответствие каждого конкретного мотоцикла.
Внутреннее пространство
Интерьер организован прежде всего для сна: по компоновке Pygmy напоминает прицеп-каплю. Сзади предусмотрен небольшой кухонный уголок, но полноценной кухни, душа и туалета нет. Готовить еду и соблюдать гигиену предлагается на открытом воздухе — например, пользоваться кемпинговой инфраструктурой или переносной плиткой. Практическое обустройство жилого места уже разбирали на примере Lada Largus, где владелец оборудовал спальное место и кухонную зону.
Сценарии использования
Pygmy рассчитан на выходные, в том числе короткие выезды. Компания также ориентирует владельцев по маршрутам с запланированными стоянками и при посещении национальных парков — особенно если на площадках есть санитарные блоки. Для ночевок вдали от оборудованных мест отдельно продумывайте запасы воды, приготовление еды и соблюдение гигиены.
Производитель не сообщил допустимую полную массу и ходовые характеристики. Цена Pygmy также не объявлена.
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