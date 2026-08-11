Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 13:31

Сигналы поворота на круговых перекрестках: новые требования ПДД 2026 года

Сигналы поворота на круговых перекрестках: новые требования ПДД 2026 года

Какой поворотник включать на кольце: разъяснения по ПДД и позиция Верховного суда

Сигналы поворота на круговых перекрестках: новые требования ПДД 2026 года

В 2026 году правила подачи сигналов поворота на круговых перекрестках ужесточились. Нарушение может привести не только к штрафу, но и к опасным ситуациям на дороге. Разбираемся, что изменилось и как избежать ошибок.

В 2026 году правила подачи сигналов поворота на круговых перекрестках ужесточились. Нарушение может привести не только к штрафу, но и к опасным ситуациям на дороге. Разбираемся, что изменилось и как избежать ошибок.

В 2026 году вопрос использования поворотников на круговых перекрестках приобрел особую актуальность. Новые требования ПДД и усиленный контроль инспекторов ГИБДД делают даже небольшую ошибку поводом для штрафа. Для многих водителей это стало неожиданностью: привычные схемы поведения на кольце больше не работают.

Согласно пункту 8.1 ПДД, водитель обязан заранее подавать сигнал поворота перед любым маневром, включая въезд на круговое движение. Несмотря на то, что траектория кажется прямой, въезд на кольцо официально считается поворотом направо. Поэтому при приближении к кругу необходимо включить правый поворотник - это не только формальность, но и способ предупредить других участников движения о своих намерениях.

Во время движения по кольцу сигнал поворота не требуется, если водитель не меняет полосу. Одна из самых серьезных ошибок - постоянно включенный левый поворотник, который может ввести в заблуждение других водителей. Левый сигнал нужен только при перестроении влево внутри круга. Перед съездом с кольца важно заранее включить правый поворотник и занять выбранную полосу, если иного не требуют знаки.

Верховный суд РФ разъясняет: требования ПДД по сигналам поворота обязательны для всех. Отсутствие сигнала может быть признано нарушением, особенно если это мешает другим участникам движения правильно оценить ситуацию. Игнорирование этих правил чревато не только штрафом, но и созданием аварийных ситуаций.

Эксперты советуют использовать простой алгоритм: при въезде на круг - правый поворотник, при движении по кругу - сигналы только при перестроении, при съезде - снова правый поворотник. Такой подход делает действия понятными для окружающих и снижает риск недоразумений на дороге.

В европейских странах недавно появился новый дорожный знак P-33, который также акцентирует внимание на необходимости информировать других водителей о маневрах. Это подтверждение тому, что тема актуальна не только для России, но и для зарубежных автолюбителей.

По данным ГИБДД, большинство ДТП на кольцевых перекрестках связано с неправильной сигнализацией маневров. Даже малейшее нарушение может привести к серьезным последствиям. Четкое выполнение требований ПДД – залог безопасности на дороге. Важно помнить: новые правила направлены на снижение аварийности и повышение взаимопонимания между водителями. В 2026 году знание нюансов сигналов на кольце станет не просто формальностью, а реальным значением для предотвращения конфликтов и штрафов.

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