Sikorsky совершила прорыв: беспилотник Nomad 100 с «роторным крылом» успешно прошел первые летные испытания по программе DARPA

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 10:19

Sikorsky испытал первый беспилотник Nomad 100 для программы DARPA ANCILLARY

Sikorsky испытал первый беспилотник Nomad 100 для программы DARPA ANCILLARY

Sikorsky совершила прорыв: беспилотник Nomad 100 с «роторным крылом» успешно прошел первые летные испытания по программе DARPA

Sikorsky испытал первый беспилотник Nomad 100 для программы DARPA ANCILLARY

Американская компания Sikorsky впервые провела летные испытания беспилотника Nomad 100, разработанного для программы DARPA ANCILLARY. Этот проект может изменить подход к использованию дронов в сложных условиях и расширить возможности автономных летательных аппаратов.

Американская компания Sikorsky впервые провела летные испытания беспилотника Nomad 100, разработанного для программы DARPA ANCILLARY. Этот проект может изменить подход к использованию дронов в сложных условиях и расширить возможности автономных летательных аппаратов.

Испытания нового беспилотника Nomad 100 от Sikorsky стали важным событием на рынке военной авиации. Компания, известная своими вертолетами, теперь активно осваивает сегмент дронов, что может привести к новой расстановке сил в отрасли. Nomad 100 был создан в рамках программы DARPA ANCILLARY, которая требует от участников разработки вертикально взлетающих и садящихся аппаратов, способных работать без предварительной подготовки.

Nomad 100 - это не просто очередной дрон. Его конструкция основана на принципе роторного крыла: два пропеллера на концах крыла определяют как вертикальный взлет, так и горизонтальный полет. Такая схема аппарата позволяет сочетать маневренность вертолета с дальностью и скоростью самолета. Взлет происходит вертикально, после чего дрон переходит в горизонтальный режим, с помощью того же двигателя для движения вперед.

Точные характеристики Nomad 100 пока держатся в секрете, но известно, что его размах крыла составляет 5,5 метра, масса - около 136 кг. Для сравнения, младшая модель Nomad 50 весит 52 кг и способна разгоняться до 159 км/ч на электротяге. В случае Nomad 100 сложная гибридная силовая установка соответствует требованиям DARPA по дальности и видимости.

Исследования проводились на закрытом объекте, детали не раскрываются. Однако известно, что Nomad 100 успешно выполнил взлет, посадку и базовые испытания. Следующий этап - расширенная программа испытаний на государственных полигонах, где дрон будет проверяться в различных сценариях: от разведки до ударных задач и транспортировки грузов. В сельской местности аналогичные устройства могут использоваться, например, для тушения пожаров.

Управление Nomad 100 осуществляется с помощью фирменного комплекса MATRIX, который уже был внедрен на более чем 20 платформах и налетал более 1000 часов. DARPA выбрало MATRIX для всех пяти дронов, участвующих в демонстрационной программе EVADE, куда, кроме Nomad, входят аппараты AeroVironment Wildcat, Griffon Aerospace, Karem Aircraft и Method Aeronautics.

Эксперты отмечают, что появление Nomad 100 может задать новые стандарты для беспилотных систем средней и низкой категорий. Sikorsky планирует масштабировать платформу для сегментов Group 3 и Group 4, что предполагает массу до 600 кг и даже выше - с габаритами, сравнимыми с вертолетом Black Hawk. Это открывает возможности для внедрения дронов в смешанные экипажи и расширяет спектр задач, которые они смогут решить.

Интересно, что развитие электрических и гибридных силовых установок для дронов становится тенденцией не только в военной, но и в гражданской сфере. Например, в сегменте скутеров уже построены модели с мощными электродвигателями, такими как Shengshi 175V, они обеспечивают динамику и экономичность - подробнее об этом можно узнать в материале о новых технологиях в электротранспорте .

Nomad 100 может стать отправной точкой для демонстрации новых универсальных беспилотников, способных работать в самых сложных условиях. Для России такие технологии интересны с точки зрения развития собственных исследований автономных систем и повышения эффективности в оборонной доктрине. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Абакан Тула Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться