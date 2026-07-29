Sikorsky совершила прорыв: беспилотник Nomad 100 с «роторным крылом» успешно прошел первые летные испытания по программе DARPA

29 июля 2026, 10:19
Sikorsky испытал первый беспилотник Nomad 100 для программы DARPA ANCILLARY
Sikorsky испытал первый беспилотник Nomad 100 для программы DARPA ANCILLARY
Американская компания Sikorsky впервые провела летные испытания беспилотника Nomad 100, разработанного для программы DARPA ANCILLARY. Этот проект может изменить подход к использованию дронов в сложных условиях и расширить возможности автономных летательных аппаратов.
Испытания нового беспилотника Nomad 100 от Sikorsky стали важным событием на рынке военной авиации. Компания, известная своими вертолетами, теперь активно осваивает сегмент дронов, что может привести к новой расстановке сил в отрасли. Nomad 100 был создан в рамках программы DARPA ANCILLARY, которая требует от участников разработки вертикально взлетающих и садящихся аппаратов, способных работать без предварительной подготовки.
Nomad 100 - это не просто очередной дрон. Его конструкция основана на принципе роторного крыла: два пропеллера на концах крыла определяют как вертикальный взлет, так и горизонтальный полет. Такая схема аппарата позволяет сочетать маневренность вертолета с дальностью и скоростью самолета. Взлет происходит вертикально, после чего дрон переходит в горизонтальный режим, с помощью того же двигателя для движения вперед.
Точные характеристики Nomad 100 пока держатся в секрете, но известно, что его размах крыла составляет 5,5 метра, масса - около 136 кг. Для сравнения, младшая модель Nomad 50 весит 52 кг и способна разгоняться до 159 км/ч на электротяге. В случае Nomad 100 сложная гибридная силовая установка соответствует требованиям DARPA по дальности и видимости.
Исследования проводились на закрытом объекте, детали не раскрываются. Однако известно, что Nomad 100 успешно выполнил взлет, посадку и базовые испытания. Следующий этап - расширенная программа испытаний на государственных полигонах, где дрон будет проверяться в различных сценариях: от разведки до ударных задач и транспортировки грузов. В сельской местности аналогичные устройства могут использоваться, например, для тушения пожаров.
Управление Nomad 100 осуществляется с помощью фирменного комплекса MATRIX, который уже был внедрен на более чем 20 платформах и налетал более 1000 часов. DARPA выбрало MATRIX для всех пяти дронов, участвующих в демонстрационной программе EVADE, куда, кроме Nomad, входят аппараты AeroVironment Wildcat, Griffon Aerospace, Karem Aircraft и Method Aeronautics.
Эксперты отмечают, что появление Nomad 100 может задать новые стандарты для беспилотных систем средней и низкой категорий. Sikorsky планирует масштабировать платформу для сегментов Group 3 и Group 4, что предполагает массу до 600 кг и даже выше - с габаритами, сравнимыми с вертолетом Black Hawk. Это открывает возможности для внедрения дронов в смешанные экипажи и расширяет спектр задач, которые они смогут решить.
Интересно, что развитие электрических и гибридных силовых установок для дронов становится тенденцией не только в военной, но и в гражданской сфере. Например, в сегменте скутеров уже построены модели с мощными электродвигателями, такими как Shengshi 175V, они обеспечивают динамику и экономичность - подробнее об этом можно узнать в материале о новых технологиях в электротранспорте .
Nomad 100 может стать отправной точкой для демонстрации новых универсальных беспилотников, способных работать в самых сложных условиях. Для России такие технологии интересны с точки зрения развития собственных исследований автономных систем и повышения эффективности в оборонной доктрине.
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