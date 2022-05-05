5 мая 2022, 10:50
Сильная турбулентность оторвала крыло пассажирского лайнера во время полета
В наши дни самолеты лучше справляются с турбулентностью. Более высокие воздушные коридоры и более точные метеопрогнозы сводят вероятность попадания в сильную тряску к минимуму, но не к нулю.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Винглеты нужны, чтобы гасить вихри на законцовках крыла, снижать сопротивление и благодаря этому экономить топливо. Они не имеют решающего значения для полета, но нехватка одного винглета может сказаться на управляемости. Кроме того, на Embraer E175 в законцовки крыла встроены сигнальные огни, поэтому с одним габаритом самолету лететь запрещено.
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