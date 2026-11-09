Гаснут экраны и глючат датчики: какие китайские авто не переживут русскую зиму

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

9 ноября 2026, 21:52

Замерзают и отключают обогрев: каких еще сюрпризов ждать зимой от китайских авто

Замерзают и отключают обогрев: каких еще сюрпризов ждать зимой от китайских авто

Гаснут экраны и глючат датчики: какие китайские авто не переживут русскую зиму

Замерзают и отключают обогрев: каких еще сюрпризов ждать зимой от китайских авто

У некоторых китайских машин холод может нарушить работу привычных электронных функций, а у электромобилей - ускорить расход заряда на обогрев салона. Ян Хайцеэр объяснил, какие решения особенно уязвимы и чем отличаются модели с российской локализацией.

У некоторых китайских машин холод может нарушить работу привычных электронных функций, а у электромобилей - ускорить расход заряда на обогрев салона. Ян Хайцеэр объяснил, какие решения особенно уязвимы и чем отличаются модели с российской локализацией.

Сбой головного устройства на морозе может лишить водителя доступа к функциям, спрятанным в меню мультимедийной системы.

О подобный уязвимости некоторых китайских машин заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он связывает риск с обилием электроники в современных моделях из КНР. Как пишет «Российская Газета», эксперт обратил внимание и на отсутствие привычных физических кнопок у ряда функций. По словам Хайцеэра, температурные перепады и повышенная нагрузка на бортовую сеть при одновременной работе обогревов могут повлиять на стабильность электронных компонентов.

Под угрозой оказываются ассистенты вождения, подогрев руля и зеркал. Камеры и парковочные системы также могут работать с перебоями. К возможным проблемным узлам Хайцеэр относит головное устройство; сбои могут затронуть сигнализацию и аудиосистему, датчики парковки или подогрев стекол. Подобные сбои характерны не для всех китайских автомобилей.

У электромобилей, не адаптированных к холодному климату, заряд аккумулятора расходуется на обогрев салона и подогрев батареи. Дополнительную нагрузку создают вспомогательные системы, из-за чего запас хода заметно сокращается. Виталий Бондарь, директор по развитию Team Service, рассказал изданию «За рулем», что в обычных зимних условиях снижение пробега может составлять 20-30%, а при сильных морозах и неблагоприятных условиях - быть выше. На потери влияют условия поездки: температура и скорость, а также ее длительность. Важны состояние аккумулятора и наличие теплового насоса.

Разница заметна и в отдельных зимних испытаниях: BYD Atto 3 при температуре около -7 °C проехал на 103 км меньше, чем при +23 °C. В рамках этой методики снижение дальности составило 27,4%. Этот результат относится к конкретному тесту, а не ко всем электромобилям BYD. В обзоре зимних испытаний 34 электромобилей Racing.nl сообщается, что около 0 °C среднее сокращение дальности составило 22%; тепловой насос в таких условиях может увеличить запас хода примерно на 10%. Его результативность зависит от температуры и настроек автомобиля. Для зимнего маршрута владельцам электромобилей следует оставлять запас относительно паспортного показателя.

Для зимней эксплуатации Хайцеэр рекомендует обращать внимание на автомобили с локализованным в России производством. По его словам, подобные машины проходят специальные климатические испытания и имеют оцинкованный кузов, что повышает их устойчивость к зимним условиям.

Однако эксперт не считает все китайские автомобили непригодными для морозов: климатические зоны КНР различаются, и инженеры учитывают температурные контрасты при разработке машин. Ранее 110km.ru рассказывал об экстремальном испытании сибирскими морозами, которое выпало кроссоверам «Москвич».

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Дилеры получили обновленную Lada Vesta с новым мотором: все подробности и цены
Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Нижегородская область Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться