Гаснут экраны и глючат датчики: какие китайские авто не переживут русскую зиму

9 ноября 2026, 21:52
Замерзают и отключают обогрев: каких еще сюрпризов ждать зимой от китайских авто
Замерзают и отключают обогрев: каких еще сюрпризов ждать зимой от китайских авто
У некоторых китайских машин холод может нарушить работу привычных электронных функций, а у электромобилей - ускорить расход заряда на обогрев салона. Ян Хайцеэр объяснил, какие решения особенно уязвимы и чем отличаются модели с российской локализацией.
Сбой головного устройства на морозе может лишить водителя доступа к функциям, спрятанным в меню мультимедийной системы.
О подобный уязвимости некоторых китайских машин заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он связывает риск с обилием электроники в современных моделях из КНР. Как пишет «Российская Газета», эксперт обратил внимание и на отсутствие привычных физических кнопок у ряда функций. По словам Хайцеэра, температурные перепады и повышенная нагрузка на бортовую сеть при одновременной работе обогревов могут повлиять на стабильность электронных компонентов.
Под угрозой оказываются ассистенты вождения, подогрев руля и зеркал. Камеры и парковочные системы также могут работать с перебоями. К возможным проблемным узлам Хайцеэр относит головное устройство; сбои могут затронуть сигнализацию и аудиосистему, датчики парковки или подогрев стекол. Подобные сбои характерны не для всех китайских автомобилей.
У электромобилей, не адаптированных к холодному климату, заряд аккумулятора расходуется на обогрев салона и подогрев батареи. Дополнительную нагрузку создают вспомогательные системы, из-за чего запас хода заметно сокращается. Виталий Бондарь, директор по развитию Team Service, рассказал изданию «За рулем», что в обычных зимних условиях снижение пробега может составлять 20-30%, а при сильных морозах и неблагоприятных условиях - быть выше. На потери влияют условия поездки: температура и скорость, а также ее длительность. Важны состояние аккумулятора и наличие теплового насоса.
Разница заметна и в отдельных зимних испытаниях: BYD Atto 3 при температуре около -7 °C проехал на 103 км меньше, чем при +23 °C. В рамках этой методики снижение дальности составило 27,4%. Этот результат относится к конкретному тесту, а не ко всем электромобилям BYD. В обзоре зимних испытаний 34 электромобилей Racing.nl сообщается, что около 0 °C среднее сокращение дальности составило 22%; тепловой насос в таких условиях может увеличить запас хода примерно на 10%. Его результативность зависит от температуры и настроек автомобиля. Для зимнего маршрута владельцам электромобилей следует оставлять запас относительно паспортного показателя.
Для зимней эксплуатации Хайцеэр рекомендует обращать внимание на автомобили с локализованным в России производством. По его словам, подобные машины проходят специальные климатические испытания и имеют оцинкованный кузов, что повышает их устойчивость к зимним условиям.
Однако эксперт не считает все китайские автомобили непригодными для морозов: климатические зоны КНР различаются, и инженеры учитывают температурные контрасты при разработке машин. Ранее 110km.ru рассказывал об экстремальном испытании сибирскими морозами, которое выпало кроссоверам «Москвич».
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