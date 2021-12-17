17 декабря 2021, 09:04
Сильный ветер в США переворачивает на трассе грузовики: эпичные фото
После разрушительного торнадо, пронесшегося по территории США на прошлой неделе, страну продолжают терзать штормовые ветра. Несмотря на предупреждения синоптиков, некоторые дальнобойщики рискнули отправиться в путь в непогоду и жестоко за это поплатились.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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В среду Национальная метеорологическая служба сообщила, что установлен новый рекорд по наибольшему количеству порывов ураганного ветра – 55 порывов со скоростью более 34 м/с. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году – 53 порыва. Штормовые ветра продолжают гулять по территории США после чудовищного торнадо, который признали самым смертоносным за всю историю наблюдений. По последним данным, жертвами стихии стали 74 человека.
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16.12.2021, 07:17
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15.12.2021, 22:50
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15.12.2021, 18:40
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