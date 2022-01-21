Silver Shalis – как выглядит самая закрытая суперяхта в мире
Однако, обычно богатые люди предпочитают держать свои дорогие «игрушки» при себе и никому их не показывать. Так, яхта Silver Shalis, принадлежащая американскому миллиардеру Ларри Сильверстайну, на протяжении многих лет остается загадкой и представляет собой редкое зрелище.
Миллиардер, разбогатевший на недвижимости, чье имя всегда будет ассоциироваться с Нью-Йоркскими башнями-близнецами, любит отправляться во Флориду на отдых на своей яхте, чья стоимость оценивается в 40 миллионов долларов.
Недавно яхта Silver Shalis была замечена недалеко от курортного городка Форт-Лодердейл, находящегося на восточном побережье южной Флориды. Построенное более десяти лет назад на престижной американской верфи Delta Marine, почти 55-метровое судно сразу выделяется своим поразительным лазурно-голубым корпусом, контрастирующим с белой надстройкой. Элегантные серебряные акценты соответствуют его названию, которое ассоциируется с именем владельца-миллиардера.
Дизайн судна выполнили знаменитые Билл Ланган и Джонатан Куинн Барнетт. В центре яхты установлен застекленный цилиндрический лифт, кроме лифта на верхние палубы можно подняться по мраморной лестнице. Кроме того, на яхте можно увидеть уникальную коллекцию произведений искусства.
На судне есть плавательный бассейн, оборудованный по последнему слову, тренажерный зал, а также просторная обеденная зона на верхней палубе. В дополнение к своим выдающимся характеристикам, позволяющим совершать трансокеанские переходы, Silver Shalis может развивать скорость почти в 20 узлов или 37 км/ч.
В свои 90 лет Сильверстайн, который стал широко известен после того, как подписал многомиллиардный договор аренды Всемирного торгового центра всего за несколько недель до 11 сентября, практически живет на своей яхте. Совершая длительные круизы и пряча Silver Shalis подальше от любопытных глаз, финансовый магнат, похоже, является одним из самых незаметных миллиардеров США.
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