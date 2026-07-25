Больше никакой «жесткости»: как запатентованная геометрия SilverRider превращает гравийный велосипед в ковер-самолет

Silverback SilverRider: новая серия гравийных велосипедов с уникальной S-образной рамой

Silverback выводит на рынок серию гравийных велосипедов SilverRider с инновационной S-образной рамой и акцентом на экологичность. Новинка может изменить подход к комфорту и эффективности в сегменте, что особенно актуально на фоне роста интереса к подобному транспорту.

Silverback выводит на рынок серию гравийных велосипедов SilverRider с инновационной S-образной рамой и акцентом на экологичность. Новинка может изменить подход к комфорту и эффективности в сегменте, что особенно актуально на фоне роста интереса к подобному транспорту.

В сегменте тяжелых велосипедов применяются инновационные решения, которые действительно меняют привычные стандарты. Однако немецкая компания Silverback представила серию SilverRider, где ключевым элементом стала S-образная рама, непохожая ни на одну из существующих на рынке. Такой подход не только делает модель визуально привлекательной, но и обеспечивает новый уровень баланса между эффективностью и комфортом для райдера.

Главная техническая новинка - патентуемая конструкция рамы, в которой отсутствует традиционная подседельная труба. Вместо нее установлен элемент, не соприкасающийся с нижней трубой. Это решение, реализованное в рамках фирменной технологии S-Tec, позволяет снизить вибрацию на дорогах. В сочетании с широкими 50-миллиметровыми покрышками и заниженной верхней трубой, велосипед становится заметно мягче на неровностях, не теряя при этом в динамике.

Интересно, что подобная архитектура Silverback уже применялась в электрических горных моделях, но для гравийных велосипедов, где традиционно доминирует классический треугольник, это выглядит особенно смело. Производитель делает ставку не только на технические инновации, но и на экологичность: рамки изготавливаются из переработанных сплавов и композитов. Дополнительно используются краски на водной основе и лазерная гравировка логотипов вместо привычных наклеек.

Линейка SilverRider включает в себя три модификации. Gravel Sport весит около 10,8 кг, оснащается жесткой карбоновой вилкой и 12-скоростной трансмиссией Shimano GRX. Ее базовая цена — примерно 1653 фунта стерлингов. Gravel Pro тяжелее - около 15 кг, комплектуется амортизационной вилкой, 11-скоростной системой Shimano CUES и задним багажником, стоимость - от 1566 фунтов. Самая доступная версия Gravel Path - с легким рулем, 11-скоростной трансмиссией CUES и весом 10,8 кг стартует с отметки 1305 фунтов. Все модели получили гидравлические дисковые тормоза, регулируемые подседельные штыри и широкие покрышки.

В последние годы рынок велосипедов активно меняется: производители ищут новые решения для повышения комфорта без потерь в динамике. Похожий тренд можно наблюдать и в сегменте электровелосипедов, где, например, модель DUOTTS C29L также делает установку современных тормозных систем и улучшенной подвески — подробнее об этом можно узнать в материалах о новых стандартах безопасности и комфорта для электровелосипедов .