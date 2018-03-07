7 марта 2018, 12:20
Sin S1 признан самым страшным автомобилем Женевы
Британская компания Sin Cars привезла на Женевский автосалон модульный спорткар S1, который можно переконфигурировать как для участия в трековых гонках, так и для поездок по обычным дорогам.
Компания позиционирует Sin S1 как недорогой модульный автомобиль. Хотя при стоимости в 50 000 долларов, доступным он покажется далеко не всем. Главная особенность автомобиля – его универсальность. На базовое шасси, как в конструкторе, можно устанавливать разные варианты моторов, привода и внешних панелей. Дополнительные узлы можно добавлять к уже существующим вариантам. А для трековой версии доступен как закрытый кокпит, так и модификация с открытым кузовом в стиле Caterham.
Моторная гамма отличается разнообразием - бензиновые, гибридные и полностью электрические силовые установки. Покупателям доступны два стандартных двигателя внутреннего сгорания объемом 2,0 (255 л.с.) и 3,5 литра (365 л.с.). Время разгона от нуля до «сотни» составляет 2,8 и 2,5 секунды, соответственно. В состав гибридной установки входят 2,0-литровый турбомотор, 120-сильный электродвигатель и блок батарей емкостью 64 киловатт-часа. Суммарная отдача гибрида составит 450 л.с.
Серийное производство Sin S1 стартует в 2019 году. Компания намерена собирать не менее 300 автомобилей в год. Идея изменять по своему вкусу кузовные элементы, интерьер и силовую установку достаточно оригинальна. Посмотрим, вызовет ли она интерес у покупателей.
Руководит британской компанией Sin Cars болгарский бизнесмен Росен Даскалов. До сих пор модельный ряд был представлен единственным суперкаром Sin R1 в дорожной и трековой версиях. Его модификацию, адаптированную к стандартам GT4, использует команда Sofia Motorsport, занявшая третье место на недавнем европейском чемпионате в Париже. Всего же на счету болгарской команды две победы и семь подиумов.
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А чего вы вообще ожидали. Покатушки это всегда какие-то жертвы. Коробку поменять можно но эффект не измениться. Сцепление все равно будет вонять. Скорость делает свое дело. Привыкайте к запаху.| Кому: Вася
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