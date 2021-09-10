Синди Кроуфорд воссоздала знаменитую рекламу Pepsi 30-летней давности для единственной цели
Синди (Синтия Энн Кроуфорд), одна из самых популярных супермоделей 1980-х и 1990-х годов, было около 26 лет, когда вышла реклама Pepsi 1992 года. В рекламе, получившей название «Два ребенка», американская супермодель, актриса и телеведущая въехала на заправочную станцию Halfway Café на красном Lamborghini Diablo. Затем Синди подошла к торговому автомату, чтобы купить банку пепси, в то время как двое детей, казалось, смотрели на нее с большим изумлением. Пока Синди глотала «Пепси», выяснилось, что двое детей действительно смотрят на недавно разработанную банку «Пепси» нового дизайна, а не на супермодель.
Diablo был первым автомобилем Lamborghini, который развивал скорость более 200 миль в час. Эта реклама считались знаковой, поскольку Синди очаровала всех своей красотой. Стоит отметить, что её красота неподвластна времени, поскольку 36-летняя Синди участвовала в такой же съемке в 2002 году, но на другом автомобиле.
Затем она воссоздала сцену (пародию) с Джеймсом Корденом в 2016 году на красном Lamborghini Countach. К тому моменту ей было уже 50 лет.
И теперь, спустя более трех лет 55-летняя Синди вернулась на заправку Halfway Café в той же одежде (джинсовые шорты, белая майка, серебряные обручи, красные туфли). Только теперь на заднем фоне красуется Cadillac Eldorado, на котором сидят два волка, или может это койоты. Синди снова глотает пепси, но эта фотосессия уже не для рекламы бренда.
По словам Синди, фотосессия была предназначена для сбора средств для Американской семейной детской больницы в Мэдисоне, штат Висконсин, где ее брат лечился от лейкемии. На момент публикации в Instagram Синди заявила, что уже собрала 1 миллион долларов.
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