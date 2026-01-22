Фантастический рестомод на базе 964 — как выглядит мечта коллекционера

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 16:50

Singer превратил первый Porsche 911 DLS Turbo в настоящего «Волшебника»

Singer превратил первый Porsche 911 DLS Turbo в настоящего «Волшебника»

Фантастический рестомод на базе 964 — как выглядит мечта коллекционера

Singer превратил первый Porsche 911 DLS Turbo в настоящего «Волшебника»

Singer снова удивил автолюбителей: первый Porsche 911 DLS Turbo получил имя «Волшебник» и уникальный облик. Яркий синий цвет, редкие детали и роскошный салон. Почему этот проект уже обсуждают по всему миру? Узнайте, что скрывается за громким именем.

Singer снова удивил автолюбителей: первый Porsche 911 DLS Turbo получил имя «Волшебник» и уникальный облик. Яркий синий цвет, редкие детали и роскошный салон. Почему этот проект уже обсуждают по всему миру? Узнайте, что скрывается за громким именем.

Когда речь заходит о культовых рестомодах, имя Singer Vehicle Design всегда всплывает одним из первых. В этот раз калифорнийская компания вновь оказалась в центре внимания, представив первый экземпляр своей новой DLS Turbo на базе Porsche 911 поколения 964 серии. Машина получила не только уникальный облик, но и собственное имя — «Волшебник».

Владелец этого Porsche 911 не просто заказал доработку - он вложил в проект часть своей души. Кузов окрашен в глубокий цвет Fantasia Blue, который буквально притягивает взгляд. Колеса с центральной гайкой выполнены из магния и окрашены в шампанский цвет, что придает автомобилю особый шарм. Внутри - сочетание кожи Pebble Grey и алькантары Pearl Grey, создающее атмосферу дорогого бутика, а не просто спорткара.

Компания Singer, основанная в 2009 году в штате Калифорния, за последние годы стала настоящим законодателем моды в мире рестомодов. Их подход - это не просто восстановление классики, а создание новых легенд на базе старых моделей. Каждый проект - это симбиоз инженерного искусства, дизайнерской смелости и уважения к наследию Porsche.

Особое внимание уделено деталям: от уникальных воздухозаборников до фирменных шильдиков и выверенной до миллиметра посадки кузовных панелей. В интерьере нет ни одной случайной детали — все материалы и элементы подобраны с учетом пожеланий заказчика и философии Singer. Даже руль и рычаг коробки передач выполнены в едином стиле с салоном.

Техническая начинка тоже не разочарует. DLS Turbo - это не просто красивая обертка, а настоящий инженерный шедевр. Мощный турбированный двигатель, доработанная подвеска и современные тормоза превращают этот Porsche в автомобиль, который способен удивить даже самых искушенных поклонников марки. При этом машина сохранила классические пропорции и узнаваемый силуэт 911, что особенно ценят коллекционеры.

Владелец «Волшебника» не скрывает своей гордости: для него этот автомобиль — не просто средство передвижения, а воплощение мечты, реализованной с помощью лучших специалистов отрасли. В мире, где индивидуальность становится все более редкой, такие проекты вызывают настоящий ажиотаж среди ценителей эксклюзивных автомобилей.

Сегодня Singer Vehicle Design продолжает расширение границ возможного, доказывая, что даже культовые модели могут получить вторую жизнь и заиграть новыми красками. Первый DLS Turbo с именем «Волшебник» — яркое тому подтверждение. И, судя по состоянию автомобильного сообщества, это только начало новой эры для легендарных Porsche 911.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Новороссийск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться