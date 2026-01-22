Фантастический рестомод на базе 964 — как выглядит мечта коллекционера

Singer превратил первый Porsche 911 DLS Turbo в настоящего «Волшебника»

Singer снова удивил автолюбителей: первый Porsche 911 DLS Turbo получил имя «Волшебник» и уникальный облик. Яркий синий цвет, редкие детали и роскошный салон. Почему этот проект уже обсуждают по всему миру? Узнайте, что скрывается за громким именем.

Singer снова удивил автолюбителей: первый Porsche 911 DLS Turbo получил имя «Волшебник» и уникальный облик. Яркий синий цвет, редкие детали и роскошный салон. Почему этот проект уже обсуждают по всему миру? Узнайте, что скрывается за громким именем.

Когда речь заходит о культовых рестомодах, имя Singer Vehicle Design всегда всплывает одним из первых. В этот раз калифорнийская компания вновь оказалась в центре внимания, представив первый экземпляр своей новой DLS Turbo на базе Porsche 911 поколения 964 серии. Машина получила не только уникальный облик, но и собственное имя — «Волшебник».

Владелец этого Porsche 911 не просто заказал доработку - он вложил в проект часть своей души. Кузов окрашен в глубокий цвет Fantasia Blue, который буквально притягивает взгляд. Колеса с центральной гайкой выполнены из магния и окрашены в шампанский цвет, что придает автомобилю особый шарм. Внутри - сочетание кожи Pebble Grey и алькантары Pearl Grey, создающее атмосферу дорогого бутика, а не просто спорткара.

Компания Singer, основанная в 2009 году в штате Калифорния, за последние годы стала настоящим законодателем моды в мире рестомодов. Их подход - это не просто восстановление классики, а создание новых легенд на базе старых моделей. Каждый проект - это симбиоз инженерного искусства, дизайнерской смелости и уважения к наследию Porsche.

Особое внимание уделено деталям: от уникальных воздухозаборников до фирменных шильдиков и выверенной до миллиметра посадки кузовных панелей. В интерьере нет ни одной случайной детали — все материалы и элементы подобраны с учетом пожеланий заказчика и философии Singer. Даже руль и рычаг коробки передач выполнены в едином стиле с салоном.

Техническая начинка тоже не разочарует. DLS Turbo - это не просто красивая обертка, а настоящий инженерный шедевр. Мощный турбированный двигатель, доработанная подвеска и современные тормоза превращают этот Porsche в автомобиль, который способен удивить даже самых искушенных поклонников марки. При этом машина сохранила классические пропорции и узнаваемый силуэт 911, что особенно ценят коллекционеры.

Владелец «Волшебника» не скрывает своей гордости: для него этот автомобиль — не просто средство передвижения, а воплощение мечты, реализованной с помощью лучших специалистов отрасли. В мире, где индивидуальность становится все более редкой, такие проекты вызывают настоящий ажиотаж среди ценителей эксклюзивных автомобилей.

Сегодня Singer Vehicle Design продолжает расширение границ возможного, доказывая, что даже культовые модели могут получить вторую жизнь и заиграть новыми красками. Первый DLS Turbo с именем «Волшебник» — яркое тому подтверждение. И, судя по состоянию автомобильного сообщества, это только начало новой эры для легендарных Porsche 911.