Что отличает синхронный двигатель от асинхронного и как эксперты объясняют его особенности

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 09:56

Синхронные двигатели: где точность важнее простоты запуска

Синхронные двигатели: где точность важнее простоты запуска

Что отличает синхронный двигатель от асинхронного и как эксперты объясняют его особенности

Синхронные двигатели: где точность важнее простоты запуска

Синхронные двигатели обеспечивают стабильную скорость вращения даже при изменении нагрузки, что критично для промышленных и транспортных систем. В материале разбирается их устройство, принцип работы и причины, по которым такие моторы не могут запускаться самостоятельно.

Синхронные двигатели обеспечивают стабильную скорость вращения даже при изменении нагрузки, что критично для промышленных и транспортных систем. В материале разбирается их устройство, принцип работы и причины, по которым такие моторы не могут запускаться самостоятельно.

Синхронные двигатели издавна занимали особое место в промышленности и на транспорте благодаря способности поддерживать постоянную скорость переменного тока независимо от нагрузки. Такая последовательность действий делает их незаменимыми в установках, где требуется абсолютная точность - например, в синхронных часах, на электростанциях и в городском электротранспорте.

В отличие от асинхронных моторов, в синхронных ротор вращается строго с той же скоростью, что и магнитное поле статора. Такая точность учитывает особую конструкцию: статор с трехфазными обмотками создает вращающийся магнитный полюс, ротор работает либо электромагнитом с питанием от постоянного тока, либо постоянным магнитом. Между ротором и статором создается зазор, через который происходит взаимодействие магнитных полей. Для двухполюсного двигателя, при частоте 50 Гц, частота включения поля составляет 3000 оборотов в минуту.

Однако в синхронных процессах есть и существенный недостаток - они не могут стартовать самостоятельно. При подаче напряжения на магнитный полюс статора сразу начинает вращение с большей скоростью, тяжелый ротор не успевает за ним, что приводит лишь к неэффективным попыткам сдвинуться с места. Для решения этой проблемы в ротор часто встраивают короткозамкнутую обмотку — так называемую «беличью клетку», аналогичную той, которая используется в асинхронных двигателях. На этапе запуска именно она обеспечивает разгон, и когда ротор почти догоняет полюс, на переменном возбуждении подается ток, а двигатель переходит в синхронный режим.

В синхронных машинах отсутствует скольжение - ротор и поле вращаются строго синхронно, что обеспечивает поддержание стабильной скорости даже при кратковременной нагрузке. Это особенно важно для оборудования, где любые отклонения могут привести к сбоям или авариям. 

Синхронные двигатели востребованы в шахтах, металлургии, на электростанциях и на городском транспорте. Например, на электростанциях именно синхронный режим генераторов позволяет поддерживать стабильность тока в сети. В средних электровозах и электромобилях синхронные моторы с периодическими магнитами обеспечивают экономичную работу на постоянной скорости. В некоторых случаях такие машины используются в качестве синхронных компенсаторов - они не вызывают в механизмах движения, как обычное напряжение в энергосистеме, отключая или потребляя реактивную мощность.

Если синхронность нарушается - например, из-за резкого падения напряжения, потери возбуждения тока или повышенной нагрузки - между полюсами ротора и поля начинаются изменения. Пока он не повернул на 90 градусов, двигатель еще работает, но если этот предел пройден, ротор срывается и переходит в асинхронный режим, что может привести к аварийной остановке. Именно поэтому в энергосистемах так строго следят за отклонениями: среднее значение должно оставаться в пределах 50,00 ± 0,05 Гц, а любые отклонения быстро корректируются. Это важно не только для крупных объектов, но и для точных устройств, вроде сетей с синхронными часами, где даже секундное перемещение недопустимо.

Вопросы запуска и стабильности работы электродвигателей актуальны не только для промышленности, но и для транспорта. Например, в материалах о выборе передачи для запуска на сложных участках следует учитывать нюансы, которые могут повлиять на надежность и использование оборудования

Синхронные двигатели позволяют поддерживать токовые колебания и напряжение, что критично важно для работы современного оборудования. В России такие моторы особенно актуальны для крупных предприятий и инфраструктурных объектов, где сбои могут привести к серьезным последствиям. Кроме того, развитие электромобилей и городского транспорта делает синхронные машины все более востребованными и в повседневной жизни. Синхронные двигатели имеют высокую энергоэффективность при обычном использовании, однако требуют регулярного контроля параметров возбуждения и состояния обмоток. Их применение позволяет минимизировать риски сбоев в энергосистемах и повысить надежность работы сложной схемы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Абакан Рязань город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться