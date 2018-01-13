Синопская набережная предстала во всей красе
Наиболее важным и трудным этапом реконструкции набережной стало строительство транспортного тоннеля в районе пересечения набережной с Херсонской улицей. Тоннель позволил значительно разгрузить транспортные потоки на участках от Обводного канала до моста Александра Невского, на перекрестке с Херсонской улицей и на съезде с моста Александра Невского в направлениях к Херсонской улице и Синопской набережной.
Как информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры администрации СПб, в результате проведенной реконструкции и строительства тоннеля изменилась схема движения в районе моста Александра Невского. В частности, ликвидирован ранее существовавший поворот налево с ул. Амбарной на мост. Теперь заезд на переправу возможен только после проезда по тоннелю под трамвайными путями с последующим поворотом направо. В районе поворота с пр. Обуховской обороны на северную набережную Обводного канала сооружен надземный пешеходный переход.
Проект включал в себя также реконструкцию участка стенки набережной (от Херсонской улицы до моста Обуховской обороны) и строительство новой стенки набережной на Монастырском острове. Рабочие полностью переложили инженерные сети.
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